La conexión entre Shakira y Gabriel García Márquez que mantiene vivo el legado de Macondo

La amistad entre Shakira y Gabriel García Márquez

Shakira y Gabriel García Márquez compartían una profunda admiración mutua. Ambos se convirtieron en embajadores globales de Colombia desde trincheras diferentes: ella desde la música pop y él desde la literatura.

Su relación se consolidó a finales de los años noventa, cuando el escritor entrevistó a la cantante para la revista Cambio. Aquel encuentro dio origen a una amistad que se mantuvo durante años. García Márquez quedó impresionado por la disciplina y la inteligencia de la artista barranquillera, mientras que Shakira siempre reconoció al autor de Cien años de soledad como una de las figuras más importantes de la cultura colombiana.

En 2007, el cineasta Mike Newell llevó a la pantalla la novela de Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del colera. Para tal adaptacion, Shakira compusó el tema original Hay Amores y sumó Pienso en ti, de su emblemático disco Pies descalsos, al soundtrack.

El escritor durante una sesión fotográfica en París, una de las tantas ciudades en las que inspiró sus relatos. (get)

Macondo Park: un nombre que convierte la ficción en experiencia

Pocas creaciones literarias han trascendido tanto como Macondo. El pueblo imaginario que García Márquez presentó al mundo en Cien años de soledad dejó de ser únicamente un escenario narrativo para convertirse en un símbolo universal de la identidad latinoamericana.

Por eso no sorprende que Macondo Park haya tomado su nombre directamente de aquel territorio mítico donde convivían la memoria, la fantasía y la realidad. El proyecto busca trasladar la atmósfera del realismo mágico a una experiencia inmersiva capaz de conectar con públicos de distintas edades y nacionalidades.

La elección del nombre no es casual. Macondo es una marca cultural reconocida globalmente, un lugar que existe en la imaginación colectiva incluso entre quienes nunca han visitado Colombia o leído la novela completa. Su influencia alcanza hoy el cine, la televisión, la música, las artes visuales y, ahora, los espacios de entretenimiento inspirados en la obra de Gabo.