Ben Affleck gana un millón de dólares en el programa de concursos 'Who Wants to Be a Millionaire' y le dará un noble fin

El premio será donado a la Eastern Congo Initiative, organización fundada por el actor para apoyar proyectos comunitarios en la República Democrática del Congo.

La victoria reunió a dos personajes muy distintos, uno de los actores más reconocidos de Hollywood y un especialista en concursos de cultura general.

La experiencia de Ding en Jeopardy! resultó decisiva para superar las preguntas de mayor dificultad y administrar estratégicamente los comodines durante la competencia.

La pregunta que le dio a Ben Affleck un millón de dólares

Ben Affleck y Jamie Ding llegaron a la fase final del concurso con posibilidades de alcanzar el premio máximo de un millón de dólares.

La penúltima pregunta hacía referencia a un histórico error de predicción publicado por The New York Times, que estimó que el primer vuelo de un avión tardaría entre uno y diez millones de años en concretarse.

La respuesta correcta era el vuelo de los hermanos Wright, realizado apenas unas semanas después de aquella publicación.

Jamie Ding y Ben Affleck ganaron un millón de dólares en el programa 'Who Wants to Be a Billionaire' (Instagram / Jamie Ding)

La última pregunta abordó los nombres que recibieron dos pavos indultados durante una ceremonia presidencial del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Tras utilizar prácticamente todos sus comodines, la pareja eligió la respuesta "Spaghetti & Meatball", que resultó correcta y les aseguró el premio de un millón de dólares.

El premio de Ben Affleck será destinado a una causa humanitaria

Antes de responder la pregunta definitiva, Affleck explicó que el dinero sería entregado a la Eastern Congo Initiative, organización que cofundó en 2010 para respaldar proyectos locales relacionados con educación, salud, desarrollo económico e infraestructura en el este de la República Democrática del Congo.

Tras confirmarse la respuesta correcta, el actor celebró el triunfo junto a Jamie Ding y reiteró que el objetivo de su participación consistía en recaudar fondos para fortalecer el trabajo de la fundación.