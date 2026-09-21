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Espectáculos

La inesperada reacción de molestia de Shakira durante su concierto en Madrid por falla de audio

Aunque el video ha generado comentarios entre los seguidores de Shakira, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue exactamente el problema con el audio
lun 21 septiembre 2026 04:22 PM
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Shakira en concierto
Shakiera (Getty Images)

Shakira quiere que cada detalle de sus presentaciones salga a la perfección y, durante uno de sus recientes conciertos en Madrid, España, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La cantante fue captada aparentemente molesta después de detectar un problema con el audio durante su presentación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la intérprete sobre el escenario mientras realiza parte de su espectáculo. En un momento, Shakira se quita la chamarra que forma parte de su vestuario y lleva una de sus manos hacia el oído, en un gesto que parece indicar que estaba teniendo dificultades para escuchar correctamente.

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Video: Falla de audio de concierto de Shakira en Madrid

La cantante después dirige su atención hacia los dos retornos, es decir, los parlantes ubicados en la parte delantera de la pasarela, aparentemente buscando señalar el origen del problema que había detectado durante su actuación.

La expresión de Shakira deja ver su molestia por unos instantes, mientras continúa con el espectáculo y mantiene la concentración frente al público. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y la artista finalmente esbozó una sonrisa antes de continuar con normalidad con su presentación.

Aunque el video ha generado comentarios entre sus seguidores, hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue exactamente el problema con el audio ni si se trató de una falla técnica en los retornos. Por ello, las imágenes únicamente muestran la reacción de la cantante ante un aparente inconveniente durante el show.

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El momento ocurrió durante la residencia que Shakira realiza actualmente en Madrid como parte de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La colombiana inició esta etapa el pasado 18 de septiembre en el recinto construido especialmente para sus presentaciones en Villaverde, conocido como Estadio Shakira y ubicado dentro de Macondo Park.

La artista tiene programados 12 conciertos en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, convirtiendo a la capital española en la única parada europea de esta etapa de la gira. Los primeros conciertos han reunido a decenas de miles de personas y han incluido un repertorio que recorre diferentes etapas de su carrera.

Durante su tercer concierto en Madrid, además, Shakira sorprendió al público con la presencia de Laura Pausini, con quien interpretó ‘Antología’, uno de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

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