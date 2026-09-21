La inesperada reacción de molestia de Shakira durante su concierto en Madrid por falla de audio

Shakira quiere que cada detalle de sus presentaciones salga a la perfección y, durante uno de sus recientes conciertos en Madrid, España, protagonizó un momento que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La cantante fue captada aparentemente molesta después de detectar un problema con el audio durante su presentación de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a la intérprete sobre el escenario mientras realiza parte de su espectáculo. En un momento, Shakira se quita la chamarra que forma parte de su vestuario y lleva una de sus manos hacia el oído, en un gesto que parece indicar que estaba teniendo dificultades para escuchar correctamente.