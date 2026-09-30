Ben Affleck rompe el silencio sobre la muerte de sus padres y deja ver el impacto que tuvo en él

“Mis padres acaban de morir, los dos. En abril y en junio”, dijo Affleck en su conversación con Kerry. “Es algo importante”, añadió al explicar que las pérdidas lo llevaron a pensar de otra manera sobre su infancia, según dio a conocer Page Six .

Ben Affleck descubrió una faceta desconocida de su mamá

Chris Anne Affleck murió el 2 de junio, a los 83 años, después de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas a finales de 2025. Dos días antes había asistido a la graduación de su nieto.

Por su parte, Timothy Affleck, de 76 años, murió en abril, aunque la familia no dio a conocer públicamente la causa de su fallecimiento. Casey Affleck confirmó la muerte de su padre en septiembre durante el Festival de Cine de Venecia.



Ben Affleck y su mamá, Chris Anne Affleck (Broadimage/Shutterstock/Broadimage/Shutterstock)

La muerte de Chris llevó a Ben a descubrir unas cartas que ella escribió a sus propios padres cuando era joven. Los documentos le mostraron una faceta de su madre que desconocía, una mujer “llena de vida, ambición y sueños”, que vivió en California, contempló dedicarse al trabajo social o a la enseñanza y viajó a Mississippi para participar en protestas.

Para el actor, conocer esa etapa fue revelador porque comprendió que Chris Anne había tenido una vida completa antes de convertirse en la mujer que él conoció como su mamá.

“Esto no tenía nada que ver conmigo”, explicó Affleck al recordar lo que pensó al leer las cartas. También reconoció que, durante su infancia, había visto a su madre principalmente como la persona que hacía de él y de su hermano Casey el centro de su vida.