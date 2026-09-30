Ben Affleck habló por primera vez de la muerte de sus padres, Timothy y Chris Anne Affleck, quienes fallecieron este año con apenas dos meses de diferencia. El actor de 54 años abordó la pérdida durante el primer episodio de Street You Grew Up On, el podcast de la actriz Kerry Washington, estrenado este miércoles.
Ben Affleck rompe el silencio sobre la muerte de sus padres y deja ver el impacto que tuvo en él
“Mis padres acaban de morir, los dos. En abril y en junio”, dijo Affleck en su conversación con Kerry. “Es algo importante”, añadió al explicar que las pérdidas lo llevaron a pensar de otra manera sobre su infancia, según dio a conocer Page Six .
Ben Affleck descubrió una faceta desconocida de su mamá
Chris Anne Affleck murió el 2 de junio, a los 83 años, después de recibir un diagnóstico de cáncer de páncreas a finales de 2025. Dos días antes había asistido a la graduación de su nieto.
Por su parte, Timothy Affleck, de 76 años, murió en abril, aunque la familia no dio a conocer públicamente la causa de su fallecimiento. Casey Affleck confirmó la muerte de su padre en septiembre durante el Festival de Cine de Venecia.
La muerte de Chris llevó a Ben a descubrir unas cartas que ella escribió a sus propios padres cuando era joven. Los documentos le mostraron una faceta de su madre que desconocía, una mujer “llena de vida, ambición y sueños”, que vivió en California, contempló dedicarse al trabajo social o a la enseñanza y viajó a Mississippi para participar en protestas.
Para el actor, conocer esa etapa fue revelador porque comprendió que Chris Anne había tenido una vida completa antes de convertirse en la mujer que él conoció como su mamá.
“Esto no tenía nada que ver conmigo”, explicó Affleck al recordar lo que pensó al leer las cartas. También reconoció que, durante su infancia, había visto a su madre principalmente como la persona que hacía de él y de su hermano Casey el centro de su vida.
Ben Affleck reconoce los sacrificios de su mamá Chris Anne Affleck
Chris Anne fue maestra de escuela pública durante 35 años y llegó a impartir clases a alumnos de quinto y sexto grado.
Ben recordó que terminaba su jornada alrededor de las 14:30 horas, pero muchas veces no regresaba a casa hasta después de las 18:00 horas porque permanecía trabajando.
“Trabajaba muy duro y después llegaba a casa y hacía todo”, recordó el actor, quien admitió que de niño no dimensionaba ese esfuerzo.
Ben también reconoció que, cuando era niño, no alcanzaba a dimensionar todo lo que su madre hacía por él y por Casey, ni el esfuerzo que implicaba sacar adelante a sus hijos.
Ahora, como papá de tres hijos, Violet, Fin y Samuel, con su exesposa Jennifer Garner, puede entender desde otra perspectiva el tiempo, la dedicación y los sacrificios que implica cuidar de una familia.
La muerte de los padres de Ben Affleck hizo que cambiara la forma en que ve su historia familiar
La pérdida de sus padres también modificó en Ben Affleck la forma en que ahora comprende su relación familiar.
En el podcast, el actor recordó que su padre tuvo problemas con el alcohol y atravesó periodos de inestabilidad laboral. Timothy y Chris se divorciaron en 1984, cuando Ben tenía 12 años.
En una entrevista anterior, el actor explicó que con el paso del tiempo aprendió a entender a sus padres como personas imperfectas que hicieron lo que pudieron con las circunstancias que enfrentaron.