Los hijos de Ben Affleck se burlan de su vida amorosa y le recuerdan su historial de relaciones

El historial amoroso de Ben Affleck se convirtió en material para sus hijos
La relación de Affleck con el amor ha estado durante décadas en el centro de la conversación pública. El actor estuvo casado con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, entre 2005 y 2018, después de que ambos se separaran en 2015.
Posteriormente, Affleck retomó su relación con Jennifer Lopez, con quien había tenido un romance a principios de los 2000. La pareja se casó en 2022 y su divorcio quedó finalizado en 2025, después de dos años de matrimonio.
Así que, cuando el actor intenta compartir con sus hijos las lecciones que ha aprendido sobre las relaciones, ellos tienen suficiente contexto para devolverle la conversación.
Y no es la primera vez que Fin encuentra una manera de hacerle una broma relacionada con su vida personal. Ben Affleck también contó otra anécdota ocurrida cuando él y su hijo estaban en una librería. Mientras recorrían los estantes encontraron un libro titulado I'm Sorry for Everything.
La reacción de Fin fue inmediata: volteó a ver a su papá y le dijo que parecía el título de su autobiografía.
Lejos de molestarse, Affleck aseguró que la ocurrencia le dio risa y que, de alguna manera, se sintió orgulloso de sus hijos por tener ese sentido del humor.