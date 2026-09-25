Los hijos de Ben Affleck se burlan de su vida amorosa y le recuerdan su historial de relaciones

Ben Affleck quiso darles consejos sobre el amor a sus hijos y recibió una burla

Ben Affleck explicó que, conforme sus hijos han crecido, él ha dejado de ser aquel “papá cool” que imaginaba. Ahora, cuando intenta intervenir en una conversación familiar, suele encontrarse con miradas cómplices entre sus hijos.

El momento ocurrió durante una cena familiar. Los hijos del actor hablaban sobre sus amigos, sus dramas y sus relaciones, un tema en el que Affleck consideró que tenía algo de experiencia que compartir.

El actor contó que intentó aportar algunas “lecciones” que había aprendido a lo largo de los años, pero la reacción de su hijo de 17 años fue inmediata.



Cuando Ben comenzó a opinar sobre una relación, el adolescente le respondió: “Oh, ¿como si fueras un experto en relaciones?”. La ocurrencia provocó las risas del actor, quien reconoció que sus hijos ya lo ven como una especie de personaje dentro de las historias familiares.

“Me di cuenta de que soy la caricatura de esta historia”, explicó Affleck durante el programa, al describir las miradas que intercambian sus hijos cuando él empieza a hablar como padre.

A pesar de las bromas, el actor aseguró que está orgulloso de que sus hijos tengan ese sentido del humor y puedan cuestionarlo de esa manera.

