Cero y van tres: Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina oficialmente el apellido del actor

Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina oficialmente el apellido del actor

Zahara se convierte así en la tercera de los seis hijos de Brad y Angelina que realiza legalmente este cambio. Antes que ella lo hicieron sus hermanos Maddox y Shiloh , mientras que Vivienne también inició un proceso para retirar el apellido de su padre.

La decisión legal no llegó completamente de sorpresa, la joven de 21 años ya había utilizado públicamente el nombre Zahara Marley Jolie en diferentes momentos. En mayo, durante su graduación de Spelman College, en Atlanta, fue presentada con ese nombre. También se identificó como Zahara Marley Jolie cuando participó en una ceremonia relacionada con su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en noviembre de 2023.

La joven presentó su solicitud formal para eliminar Pitt el 9 de junio, mediante un documento fechado originalmente el 28 de abril. Días antes, su hermano Maddox había iniciado un proceso similar.



Zahara y Angelina Jolie (Getty Images)

En julio, ambos hermanos publicaron avisos legales en Los Angeles Daily Journal, un procedimiento requerido por la legislación de California para este tipo de solicitudes.

El cambio de Maddox se hizo oficial el 14 de septiembre, cuando pasó de llamarse Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie. Shiloh también decidió retirar el apellido de su papá. La hija de Brad y Angelina presentó su solicitud en 2024, al cumplir 18 años.

Por su parte, Vivienne inició en julio de este año el proceso para cambiar su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. Su audiencia está programada para el próximo 2 de noviembre.