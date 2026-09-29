Cero y van tres: Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina oficialmente el apellido del actor

El conflicto familiar entre Brad Pitt y sus hijos
Los cambios de nombre de los hijos de Brad Pitt ocurren en medio de la prolongada tensión familiar que siguió a la separación del actor y Angelina Jolie.
La pareja se separó en 2016, después de 12 años juntos y dos años de matrimonio. Su divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024.
Ese mismo año ocurrió un incidente durante un vuelo en avión privado que involucró a Pitt y a algunos integrantes de su familia. Posteriormente, el actor fue investigado por una acusación de abuso infantil. Sin embargo, el FBI cerró su investigación sin presentar cargos y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles concluyó su propia investigación sin encontrar indicios de abuso.
En medio de esta historia, una fuente cercana a Pitt aseguró a People en 2024 que el actor prácticamente no tenía contacto con sus hijos adultos, aunque en ese momento mantenía visitas con los menores.
A principios de septiembre de 2026, otra fuente citada por la publicación afirmó que actualmente existe muy poca comunicación entre Pitt y sus hijos y calificó la situación de “tragedia”.
“Este es el resultado de una prolongada campaña de alienación parental”, declaró la fuente en ese mo,mento “Es una realidad increíblemente triste, pero no sorprende después de años en los que uno de los padres ha utilizado a los hijos como arma contra el otro sin importarle las consecuencias”.
Por otra parte, una fuente aseguró a People en mayo que Angelina tiene una “relación maravillosa” con sus hijos y que procura estar presente en prácticamente todas las actividades importantes para ellos.