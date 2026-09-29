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Espectáculos

Cero y van tres: Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina oficialmente el apellido del actor

La joven de 21 años ahora se llama Zahara Marley Jolie, luego de que un juez de California aprobara su solicitud de cambio de nombre.
mar 29 septiembre 2026 08:01 AM
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Angelina Jolie y Zahara
Angelina Jolie y Zahara Jolie Pitt (Getty Images)

Zahara, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie consiguió que un juez de California aprobara su solicitud para eliminar Pitt de su apellido, por lo que a partir de ahora se llama oficialmente Zahara Marley Jolie en lugar de Zahara Marley Jolie-Pitt.

La decisión se tomó durante una audiencia celebrada este lunes 28 de septiembre. De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, quien reveló que el cambio fue aprobado sin objeciones.

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Zahara, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, elimina oficialmente el apellido del actor

Zahara se convierte así en la tercera de los seis hijos de Brad y Angelina que realiza legalmente este cambio. Antes que ella lo hicieron sus hermanos Maddox y Shiloh , mientras que Vivienne también inició un proceso para retirar el apellido de su padre.

La decisión legal no llegó completamente de sorpresa, la joven de 21 años ya había utilizado públicamente el nombre Zahara Marley Jolie en diferentes momentos. En mayo, durante su graduación de Spelman College, en Atlanta, fue presentada con ese nombre. También se identificó como Zahara Marley Jolie cuando participó en una ceremonia relacionada con su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en noviembre de 2023.

La joven presentó su solicitud formal para eliminar Pitt el 9 de junio, mediante un documento fechado originalmente el 28 de abril. Días antes, su hermano Maddox había iniciado un proceso similar.

Zahara y Angelina Jolie
Zahara y Angelina Jolie (Getty Images)

En julio, ambos hermanos publicaron avisos legales en Los Angeles Daily Journal, un procedimiento requerido por la legislación de California para este tipo de solicitudes.

El cambio de Maddox se hizo oficial el 14 de septiembre, cuando pasó de llamarse Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie. Shiloh también decidió retirar el apellido de su papá. La hija de Brad y Angelina presentó su solicitud en 2024, al cumplir 18 años.

Por su parte, Vivienne inició en julio de este año el proceso para cambiar su nombre de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie. Su audiencia está programada para el próximo 2 de noviembre.

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El conflicto familiar entre Brad Pitt y sus hijos

Los cambios de nombre de los hijos de Brad Pitt ocurren en medio de la prolongada tensión familiar que siguió a la separación del actor y Angelina Jolie.

La pareja se separó en 2016, después de 12 años juntos y dos años de matrimonio. Su divorcio quedó finalizado en diciembre de 2024.

Ese mismo año ocurrió un incidente durante un vuelo en avión privado que involucró a Pitt y a algunos integrantes de su familia. Posteriormente, el actor fue investigado por una acusación de abuso infantil. Sin embargo, el FBI cerró su investigación sin presentar cargos y el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles concluyó su propia investigación sin encontrar indicios de abuso.

En medio de esta historia, una fuente cercana a Pitt aseguró a People en 2024 que el actor prácticamente no tenía contacto con sus hijos adultos, aunque en ese momento mantenía visitas con los menores.

A principios de septiembre de 2026, otra fuente citada por la publicación afirmó que actualmente existe muy poca comunicación entre Pitt y sus hijos y calificó la situación de “tragedia”.

“Este es el resultado de una prolongada campaña de alienación parental”, declaró la fuente en ese mo,mento “Es una realidad increíblemente triste, pero no sorprende después de años en los que uno de los padres ha utilizado a los hijos como arma contra el otro sin importarle las consecuencias”.

Por otra parte, una fuente aseguró a People en mayo que Angelina tiene una “relación maravillosa” con sus hijos y que procura estar presente en prácticamente todas las actividades importantes para ellos.

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Angelina Jolie Brad Pitt

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