Luego de que sus hijos se quitaran su apellido, Brad Pitt habla de los momentos más difíciles de su vida

“Todos llevamos una lucha humana. Creo que ser honestos sobre ella ayuda. No podemos hacerlo solos”, afirmó Pitt al sobre la importancia de compartir las dificultades personales.

Las declaraciones coinciden con el estreno de Heart of the Beast, su nueva película, pero también con uno de los momentos más delicados de su vida privada: el distanciamiento con varios de sus hijos y la decisión de cinco de ellos de eliminar legal o públicamente el apellido Pitt.

Los días oscuros después de Angelina Jolie

Brad Pitt y Angelina Jolie fueron durante más de una década la pareja más poderosa de Hollywood. Se conocieron en 2005 durante el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, formaron una familia de seis hijos y se casaron en 2014. Dos años después, Jolie solicitó el divorcio tras un incidente ocurrido en un vuelo privado, iniciando una batalla legal y familiar que duró durante ocho años.

Pitt confesó que hubo un momento en el que comprendió la importancia de estar acompañado: "Eso es lo importante también en la vida cuando pienso en los días más oscuros. En mis relaciones más estrechas de las que dependía en ese momento, amigos muy cercanos y familia. He sido muy abierto acerca de mi propia lucha y ser libre con las personas que te quieren y te apoyan y tú también quieres mucho. Eso es todo”.

“Personalmente, podríamos pasar más tiempo con los vínculos donde somos nosotros mismos. Y también podríamos escucharnos más y superar estas líneas que nos dividen. ¿Por qué no cuidamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor para asegurarnos de que están bien? Si todo el mundo hiciera eso, yo creo que sería un buen punto de inicio”, añadió.

La ruptura de Brad Pitt con sus hijos



Mientras Pitt habla de reconciliarse consigo mismo, su relación con sus hijos continúa siendo uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

De los seis hijos que comparte con Angelina Jolie, cuatro han tomado medidas para dejar de usar el apellido Pitt. Shiloh fue la primera en completar legalmente el cambio en 2024; posteriormente Maddox inició el mismo proceso, Zahara utiliza públicamente únicamente el apellido Jolie y Vivienne también presentó una petición para eliminar “Pitt”, cuya audiencia judicial está prevista para noviembre.

El caso de Vivienne volvió a llamar la atención esta semana, cuando la joven de 18 años apareció vendiendo sus ilustraciones en una feria de arte en Los Ángeles bajo el nombre Vivienne Jolie, acompañada por su hermano gemelo Knox.