Zahara, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido Pitt en su graduación

La joven de 21 años se graduó de Spelman College con una licenciatura en Psicología, pero lo que más llamó la atención no fue únicamente el logro universitario, sino el nombre con el que fue presentada en la ceremonia: Zahara Marley Jolie.

Aunque en el programa oficial aparecía como Zahara Marley Jolie-Pitt, durante la entrega de diplomas el apellido de su padre fue omitido públicamente. El gesto rápidamente generó reacciones en redes y medios internacionales, ya que se interpreta como un nuevo distanciamiento dentro de la compleja relación familiar tras la separación de Jolie y Pitt en 2016.

Angelina Jolie fue a la ceremonia junto a algunos de sus hijos, entre ellos Maddox, Pax y Knox. Brad Pitt, en cambio, no estuvo presente. Diversos medios estadounidenses aseguran que la relación entre el actor y varios de sus hijos continúa siendo distante desde el mediático proceso de divorcio y disputa legal con Jolie.

Durante los últimos años, Zahara también ha hablado públicamente sobre el vínculo cercano que mantiene con su madre. En un evento reciente organizado por la Pearls of Purpose Foundation, describió su relación con Angelina Jolie como “única” y “profundamente especial”.