Angelina Jolie y Brad Pitt vuelven a estar en el centro de la conversación pública, esta vez por una decisión tomada por su hija Zahara durante uno de los momentos más importantes de su vida académica.
Zahara, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido Pitt en su graduación
Zahara, la hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina el apellido Pitt en su graduación
La joven de 21 años se graduó de Spelman College con una licenciatura en Psicología, pero lo que más llamó la atención no fue únicamente el logro universitario, sino el nombre con el que fue presentada en la ceremonia: Zahara Marley Jolie.
Aunque en el programa oficial aparecía como Zahara Marley Jolie-Pitt, durante la entrega de diplomas el apellido de su padre fue omitido públicamente. El gesto rápidamente generó reacciones en redes y medios internacionales, ya que se interpreta como un nuevo distanciamiento dentro de la compleja relación familiar tras la separación de Jolie y Pitt en 2016.
Angelina Jolie fue a la ceremonia junto a algunos de sus hijos, entre ellos Maddox, Pax y Knox. Brad Pitt, en cambio, no estuvo presente. Diversos medios estadounidenses aseguran que la relación entre el actor y varios de sus hijos continúa siendo distante desde el mediático proceso de divorcio y disputa legal con Jolie.
Durante los últimos años, Zahara también ha hablado públicamente sobre el vínculo cercano que mantiene con su madre. En un evento reciente organizado por la Pearls of Purpose Foundation, describió su relación con Angelina Jolie como “única” y “profundamente especial”.
Zahara no es la primera hija en quitarse el apellido Pitt
La decisión de Zahara no parece aislada. En los últimos años, varios de los hijos de la expareja han comenzado a usar únicamente el apellido Jolie en apariciones públicas.
En 2024, Shiloh, la hija biológica de los actores, solicitó legalmente retirar “Pitt” de su nombre al cumplir 18 años. Por otro lado, Vivienne apareció acreditada como “Vivienne Jolie” en el musical de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró junto a su madre.
Incluso Zahara ya había dado señales de esta postura. En 2023, durante su ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha, se presentó públicamente como “Zahara Marley Jolie”, sin mencionar el apellido de Brad Pitt