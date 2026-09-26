Jaydy Michel, la top está de vuelta en México y en las pasarelas

¿Qué es lo que más vas a extrañar de España?

Todos mis amigos, mi casa… Llevo demasiados años viviendo allá y a la vida de allá te acostumbras, pero ya estoy hecha al mundo. O sea, voy y vengo con una facilidad de diferentes países; yo me adapto.

¿Sientes que este regreso es también un renacer profesional para ti?

En España he seguido trabajando y no he dejado de trabajar, pero en México espero que así sea.

¿Qué proyectos profesionales quieres desarrollar ahora desde México?

Estoy abierta a todo porque, gracias a Dios he podido hacer todo tipo de trabajos. Obviamente empecé como modelo, pero también he hecho televisión, he hecho películas, serie, he podido presentar eventos, he podido presentar programas.

Ahora estuve hasta en un reality, que no sabía yo que iba a acabar en un reality de costura que me encantó. Así es que creo que tengo un amplio abanico y yo creo que más bien lo que llegue y yo me sienta capaz de hacerlo y sea buen momento, pues voy a estar abierta y feliz de hacerlo.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

¿Y en cuanto a proyectos personales en México?

Bueno, como proyectos personales, lo único que puedo decir es estar cerca de mi familia todo lo posible.

¿Cómo evolucionó tu carrera viviendo en Europa?

Más bien ahí se desarrolló mi carrera. Ahí es donde empecé a tener más trabajo hace muchísimos años cuando llegué allá, como hace uuuh… Mejor no digamos el número (risas). Pero ahí es donde realmente la desarrollé.

¿Y qué diferencia encuentras entre la industria de la moda en España y México?

Hoy en día yo creo que hay ya muchísima igualdad en algunas cosas. Es decir, cada quien tiene su propio estilo de moda, pero al final yo creo que la moda ya está tan globalizada que enmarcarla como una y otra es menos preciso que ver la propuesta de cada diseñador en particular.

Para mí la moda mexicana se ha desarrollado mucho y mira, lo podemos ver ahora con Lorena Saravia, que ha hecho esta participación con H&M. Yo creo que hacer algo así ya significan palabras mayores.

O sea, lo que quiere decir es que el artista diseñador o los diseños mexicanos están llegando muy lejos y cada vez se ve más a nivel mundial.

Jaydy Michel, la top mexicana está de vuelta (Jess R. Furlong / QUIÉN)

¿Consideras que España cambió tu manera de entender la moda y el estilo?

Las latinas somos muy coquetas, nos encanta jugar con el maquillaje, el pelo y los detalles. Y de la moda europea me gusta mucho esa elegancia más sencilla y natural. Creo que mi estilo tiene algo de las dos cosas, y eso me encanta.