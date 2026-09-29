Tom Brady y Gisele Bündchen: las revelaciones más impactantes sobre el fin de su matrimonio

El divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen puso fin en 2022 a uno de los matrimonios más mediáticos del mundo del deporte y el entretenimiento. Cuatro años después de su separación, un nuevo libro revela detalles sobre los meses previos a la ruptura y algunos episodios que ocurrieron después entre la expareja.
En Brady: Una historia americana y el precio de la grandeza, el periodista Lars Anderson reconstruye distintos momentos de la vida personal y profesional del exquarterback de la NFL a partir de testimonios de personas cercanas a él.
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Tom Brady intentó salvar su matrimonio con Gisele Bündchen antes de la separación
De acuerdo con el libro, durante el verano de 2022 Tom Brady habría hecho un último intento por resolver los problemas que atravesaba su matrimonio con Gisele Bündchen. El entonces quarterback de los Tampa Bay Buccaneers pidió una “licencia prolongada del campamento” para alejarse de sus compromisos deportivos y atender asuntos personales.
A su entrenador de quarterbacks, Clyde Christensen, le habría explicado que necesitaba “ocuparme de algunos asuntos personales”. Según el relato de Anderson, el cambio en Brady era evidente y Christensen llegó a describirlo con una “mirada sin vida”.
El entrenador incluso consideró que Brady “podría haber estado experimentando una especie de shock psicológico” y recordó: “Algo lo había tomado por sorpresa, algo muy malo que había debilitado por completo a aquel hombre de cuarenta y cinco años”. El libro señala que Brady viajó a Bahamas con la intención de trabajar en privado en su relación antes de que la pareja finalmente decidiera separarse.
El divorcio habría afectado físicamente a Tom Brady
Cuando Tom Brady regresó al campamento de entrenamiento de los Buccaneers en 2022, su cambio físico también llamó la atención. Según Anderson, el exjugador había perdido casi 10 kilos en medio de los problemas personales que enfrentaba.
Bruce Arians, entonces entrenador de Tampa Bay, relacionó directamente esa pérdida de peso con el estrés que Brady estaba viviendo. “Estaba muy claro que la razón de la pérdida de peso era el estrés derivado de los problemas personales con los que estaba lidiando”, dijo Arians al autor.
El entrenador también describió de manera gráfica el aspecto que tenía Brady en aquel momento: “parecía un paciente de cáncer con un cabello realmente hermoso”. Arians añadió que Brady “se enorgullece de su condición física” y calificó su transformación como “impactante”. “Y simplemente parecía miserable, ni siquiera se parecía al Tom que todos amábamos. Estaba muy estresado”, afirmó.
Las palabras con las Gisele Bündchen terminó su matrimonio
Uno de los episodios más llamativos que Anderson incluye en el libro tiene que ver con la afición de Gisele Bündchen por la astrología. Según la versión que presenta el autor, la modelo habría llegado a decirle a Tom Brady que ambos no eran compatibles.
“Entonces, un día, Gisele, que es muy aficionada a la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: ‘No somos compatibles’. Y así, sin más, se acabó la relación”, se lee en el libro.
Anderson plantea después distintas posibilidades sobre lo que pudo haber llevado a la ruptura, entre ellas las diferencias que la pareja habría tenido por la decisión de Brady de continuar jugando futbol americano pese a que, según esta versión, Gisele quería que se alejara de los emparrillados.
El autor incluso menciona la posibilidad de que algún consejero espiritual hubiera influido en la decisión. Sin embargo, estas son interpretaciones y versiones recogidas en el libro, no una explicación confirmada por Gisele o Brady.
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La supuesta indirecta de Tom Brady a Gisele Bündchen tras el nacimiento de su hijo
La historia entre ambos también volvió a llamar la atención después del nacimiento del primer hijo de Gisele con Joaquim Valente, en febrero de 2025. En ese momento, Brady publicó en Instagram una fotografía en la que aparecía lanzando un balón en las instalaciones de UCLA. La acompañó con una frase breve: “Amor verdadero”.
Según Anderson, la expresión tenía un significado particular porque Gisele había utilizado esas mismas palabras en varias ocasiones para referirse a la relación de Brady con el futbol americano.
Uno de los amigos del exjugador citado en el libro calificó la publicación como “‘el gesto más sutil de desprecio’ jamás dirigido a una exesposa”.
El embarazo de Gisele Bündchen con Joaquim Valente habría afectado a Tom Brady
Gisele Bündchen y Joaquim Valentedieron la bienvenida a su primer hijo en común en febrero de 2025. La modelo confirmó posteriormente que el bebé se llamaba River, aunque su primer nombre no se hizo público.
La pareja se casó en una ceremonia privada el 3 de diciembre de 2025, de acuerdo con la información retomada por Anderson. El libro también aborda la reacción que habría tenido Brady ante el embarazo de su exesposa. “Según un amigo de Brady, le dolió muchísimo que ella se hubiera quedado embarazada aproximadamente dos años después de su divorcio”, señala el autor.
La relación de Gisele con Valente comenzó después de su separación de Brady y, con el tiempo, pasó de una amistad a una relación sentimental. La pareja mantuvo gran parte de su vida privada alejada de los reflectores.
Tom Brady volvió a Instagram con otro mensaje que algunos interpretaron como una indirecta
Otro episodio ocurrió apenas unas horas después del nacimiento del bebé de Gisele. Brady publicó en Instagram un mensaje que, de acuerdo con Anderson, algunas personas cercanas a él interpretaron como una referencia al final de su matrimonio.
“Realmente creo que el secreto para ser amado es amar. Y el secreto para ser interesante es interesarse. Y el secreto para que otros encuentren belleza en ti es encontrar belleza en los demás. Y el secreto para tener un amigo es ser un amigo”, escribió.
El mensaje no mencionaba a Gisele ni hacía referencia directa a su relación con Valente. Sin embargo, Anderson asegura que personas cercanas al exquarterback lo interpretaron como una indirecta sobre lo que pasó con su matrimonio.