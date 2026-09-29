Tom Brady y Gisele Bündchen: las revelaciones más impactantes sobre el fin de su matrimonio

Tom Brady intentó salvar su matrimonio con Gisele Bündchen antes de la separación

De acuerdo con el libro, durante el verano de 2022 Tom Brady habría hecho un último intento por resolver los problemas que atravesaba su matrimonio con Gisele Bündchen . El entonces quarterback de los Tampa Bay Buccaneers pidió una “licencia prolongada del campamento” para alejarse de sus compromisos deportivos y atender asuntos personales.

A su entrenador de quarterbacks, Clyde Christensen, le habría explicado que necesitaba “ocuparme de algunos asuntos personales”. Según el relato de Anderson, el cambio en Brady era evidente y Christensen llegó a describirlo con una “mirada sin vida”.

El entrenador incluso consideró que Brady “podría haber estado experimentando una especie de shock psicológico” y recordó: “Algo lo había tomado por sorpresa, algo muy malo que había debilitado por completo a aquel hombre de cuarenta y cinco años”. El libro señala que Brady viajó a Bahamas con la intención de trabajar en privado en su relación antes de que la pareja finalmente decidiera separarse.



Tom Brady y Gisele Bündchen (Getty Images)

El divorcio habría afectado físicamente a Tom Brady

Cuando Tom Brady regresó al campamento de entrenamiento de los Buccaneers en 2022, su cambio físico también llamó la atención. Según Anderson, el exjugador había perdido casi 10 kilos en medio de los problemas personales que enfrentaba.

Bruce Arians, entonces entrenador de Tampa Bay, relacionó directamente esa pérdida de peso con el estrés que Brady estaba viviendo. “Estaba muy claro que la razón de la pérdida de peso era el estrés derivado de los problemas personales con los que estaba lidiando”, dijo Arians al autor.

El entrenador también describió de manera gráfica el aspecto que tenía Brady en aquel momento: “parecía un paciente de cáncer con un cabello realmente hermoso”. Arians añadió que Brady “se enorgullece de su condición física” y calificó su transformación como “impactante”. “Y simplemente parecía miserable, ni siquiera se parecía al Tom que todos amábamos. Estaba muy estresado”, afirmó.

Las palabras con las Gisele Bündchen terminó su matrimonio

Uno de los episodios más llamativos que Anderson incluye en el libro tiene que ver con la afición de Gisele Bündchen por la astrología. Según la versión que presenta el autor, la modelo habría llegado a decirle a Tom Brady que ambos no eran compatibles.

“Entonces, un día, Gisele, que es muy aficionada a la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: ‘No somos compatibles’. Y así, sin más, se acabó la relación”, se lee en el libro.

Anderson plantea después distintas posibilidades sobre lo que pudo haber llevado a la ruptura, entre ellas las diferencias que la pareja habría tenido por la decisión de Brady de continuar jugando futbol americano pese a que, según esta versión, Gisele quería que se alejara de los emparrillados.

El autor incluso menciona la posibilidad de que algún consejero espiritual hubiera influido en la decisión. Sin embargo, estas son interpretaciones y versiones recogidas en el libro, no una explicación confirmada por Gisele o Brady.