Revelan que Gisele Bündchen terminó su matrimonio con Tom Brady con tres palabras que lo dejaron devastado

Gisele Bündchen terminó su matrimonio con Tom Brady con tres palabras

De acuerdo con Brady: Una historia americana y el precio de la grandeza, escrito por Lars Anderson, Gisele Bündchen incluso le habría dicho a Tom Brady que ya no eran compatibles. Una fuente cercana al exmariscal de campo relató al autor: “Un día, Gisele, a quien le apasiona la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: 'No somos compatibles'”.

“Y así, sin más, se acabó”, escribe Anderson sobre aquel momento.



Tom Brady y Gisele Bündchen (Getty Images)

Según el libro, uno de los principales conflictos en el matrimonio estuvo relacionado con la carrera de Brady. Bündchen habría comenzado a pedirle que se retirara desde 2017, después de que los New England Patriots ganaran el Super Bowl.

Tras aquella victoria, la modelo supuestamente le preguntó: “¿No sería este el momento perfecto para retirarse?”. Brady, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar el futbol y le respondió: “Qué lástima, cariño. Me lo estoy pasando demasiado bien ahora mismo”.

El tema habría continuado durante los años siguientes. Anderson también retoma una entrevista del exjugador Jay Feely, quien contó que Bündchen le pidió que intentara convencer a Brady de retirarse por el bienestar de su familia. Feely recordó: “Lo decía completamente en serio”, aunque finalmente le respondió al quarterback: “Juega todo el tiempo que quieras”.