El matrimonio de Gisele Bündchen y Tom Brady terminó en 2022, después de 13 años juntos, pero un nuevo libro sobre el exjugador de la NFL revela detalles sobre las diferencias que habrían marcado sus últimos años como pareja.
Revelan que Gisele Bündchen terminó su matrimonio con Tom Brady con tres palabras que lo dejaron devastado
Gisele Bündchen terminó su matrimonio con Tom Brady con tres palabras
De acuerdo con Brady: Una historia americana y el precio de la grandeza, escrito por Lars Anderson, Gisele Bündchen incluso le habría dicho a Tom Brady que ya no eran compatibles. Una fuente cercana al exmariscal de campo relató al autor: “Un día, Gisele, a quien le apasiona la astrología, básicamente miró a las estrellas y le dijo a Tom: 'No somos compatibles'”.
“Y así, sin más, se acabó”, escribe Anderson sobre aquel momento.
Según el libro, uno de los principales conflictos en el matrimonio estuvo relacionado con la carrera de Brady. Bündchen habría comenzado a pedirle que se retirara desde 2017, después de que los New England Patriots ganaran el Super Bowl.
Tras aquella victoria, la modelo supuestamente le preguntó: “¿No sería este el momento perfecto para retirarse?”. Brady, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar el futbol y le respondió: “Qué lástima, cariño. Me lo estoy pasando demasiado bien ahora mismo”.
El tema habría continuado durante los años siguientes. Anderson también retoma una entrevista del exjugador Jay Feely, quien contó que Bündchen le pidió que intentara convencer a Brady de retirarse por el bienestar de su familia. Feely recordó: “Lo decía completamente en serio”, aunque finalmente le respondió al quarterback: “Juega todo el tiempo que quieras”.
Gisele Bündchen quería que Tom Brady pasara más tiempo con su familia
El libro, que será publicado el 29 de septiembre, señala que Gisele Bündchen también quería que Tom Brady estuviera más presente en casa. Después de la derrota de los Patriots ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl de 2018, la modelo supuestamente le escribió una carta en la que le pedía dedicar más tiempo a su familia.
“Ella necesitaba que él estuviera presente cuando estuviera en casa, que no estuviera respondiendo a mensajes de texto en su teléfono móvil que no paraba de sonar ni reviviendo un partido en su mente”, escribe Anderson.
También, según el autor, Bündchen necesitaba “más ayuda con los niños”, así como tiempo para descansar y desarrollar su propia carrera.
Brady anunció su retiro en febrero de 2022, pero apenas unas semanas después decidió regresar a los Tampa Bay Buccaneers. En aquel momento escribió: “Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ese momento llegará. Pero no es ahora”.
Finalmente, el 28 de octubre de 2022, Brady y Bündchen anunciaron su divorcio. La modelo explicó entonces que ambos se habían distanciado y que su prioridad eran sus hijos, Benjamin y Vivian.
“Nos hemos distanciado y, si bien es cierto que es difícil pasar por algo así, me siento afortunada por el tiempo que pasamos juntos y solo le deseo lo mejor a Tom siempre”, escribió Bündchen en Instagram.