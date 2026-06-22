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Gisele Bündchen ignora a Tom Brady mientras celebra a su esposo, Joaquim Valente, el Día del Padre

Gisele Bündchen celebró el Día del Padre con un emotivo mensaje para su esposo, Joaquim Valente, y compartió fotos inéditas sin hacer referencia a Tom Brady.
lun 22 junio 2026 09:18 AM
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Gisele Bündchen (Getty Images)
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La publicación, acompañada por imágenes inéditas de la pareja junto a su hijo y los dos hijos mayores de Gisele, llamó la atención por una ausencia notable: Tom Brady, padre de Benjamin y Vivian, no fue mencionado.

"Gracias por dar el ejemplo, y por los valores que encarnan, amor, humildad, integridad, disciplina, bondad y constancia. Eres un increíble ejemplo a seguir. Todos estamos muy agradecidos por usted, y los queremos mucho. Y papá, gracias por tu amor incondicional, sabiduría y apoyo en cada etapa de mi vida", escribió la exmodelo.

También dedicó unas palabras a su propio padre, Valdir Bündchen, fallecido en 2024, y felicitó a todos los padres que forman parte de su comunidad.

Después de su divorcio de Tom Brady en 2022, Gisele encontró nuevamente el amor con Joaquim Valente, a quien conoció años antes cuando él impartía clases de jiu-jitsu a sus hijos en Miami. La amistad evolucionó en una relación sentimental y, tras dar la bienvenida a su primer hijo juntos en 2025, la pareja se casó en una ceremonia privada a finales de ese mismo año.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil discreto, centrados en la crianza y una filosofía de vida basada en el bienestar. Las fotografías compartidas por Gisele muestran precisamente esa faceta íntima: Joaquim jugando con los niños, disfrutando del mar y compartiendo momentos familiares lejos de los reflectores.

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Gisele Bündchen celebró a su actual pareja Joaquim Valente en el Día del Padre (Instagram)

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Una felicitación distinta a la de Tom Brady

El gesto de Gisele contrasta con el que tuvo Tom Brady hace apenas unas semanas. Durante el Día de las Madres, el exmariscal de campo incluyó a Bündchen entre las mujeres a las que rindió homenaje públicamente, pese a que su matrimonio terminó hace casi cuatro años.

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Tom Brady felició a Gisele Bündchen el Día de las Madres. (Instagram)

Aunque ambos han mantenido una relación cordial por el bienestar de sus hijos, el mensaje de Gisele parece confirmar que su atención está puesta por completo en la familia que ha construido junto a Joaquim Valente. Una nueva etapa que, al menos en redes sociales, deja claro que el pasado quedó atrás.

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Gisele Bündchen

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