Gisele Bündchen ignora a Tom Brady mientras celebra a su esposo, Joaquim Valente, el Día del Padre

La publicación, acompañada por imágenes inéditas de la pareja junto a su hijo y los dos hijos mayores de Gisele, llamó la atención por una ausencia notable: Tom Brady, padre de Benjamin y Vivian, no fue mencionado.

"Gracias por dar el ejemplo, y por los valores que encarnan, amor, humildad, integridad, disciplina, bondad y constancia. Eres un increíble ejemplo a seguir. Todos estamos muy agradecidos por usted, y los queremos mucho. Y papá, gracias por tu amor incondicional, sabiduría y apoyo en cada etapa de mi vida", escribió la exmodelo.

También dedicó unas palabras a su propio padre, Valdir Bündchen, fallecido en 2024, y felicitó a todos los padres que forman parte de su comunidad.

Después de su divorcio de Tom Brady en 2022, Gisele encontró nuevamente el amor con Joaquim Valente, a quien conoció años antes cuando él impartía clases de jiu-jitsu a sus hijos en Miami. La amistad evolucionó en una relación sentimental y, tras dar la bienvenida a su primer hijo juntos en 2025, la pareja se casó en una ceremonia privada a finales de ese mismo año.

Desde entonces, ambos han mantenido un perfil discreto, centrados en la crianza y una filosofía de vida basada en el bienestar. Las fotografías compartidas por Gisele muestran precisamente esa faceta íntima: Joaquim jugando con los niños, disfrutando del mar y compartiendo momentos familiares lejos de los reflectores.