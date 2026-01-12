La familia de Gisele Bündchen teme por su patrimonio después de su boda con Joaquim Valente

La familia de Gisele Bündchen está preocupada por su patrimonio

La principal preocupación de la familia de Gisele Bündchen radica en la marcada diferencia económica entre ambos, considerando que la modelo cuenta con una de las fortunas más grandes del mundo de la moda.

Gisele Bündchen y su familia (Instagram)

“Su familia le advirtió que casarse con un hombre sin dinero cuando ella tiene millones es un error”, le expresó la fuente al medio.

Mientras que Bündchen ha sido nombrada varias veces como la modelo mejor pagada, sumando ingresos de 400 millones de dólares, Valente cuenta con una larga lista de famosos entre sus clientes y tiene su propia academia en Miami, Florida, fundada junto a sus hermanos.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente junto a su familia (Instagram)

“Su familia le dijo que simplemente viviera con él”, aseguró el informante. “Pero entre la presión de Valente y su tradicionalismo, pensó que, ya que tenían un hijo, sería mejor casarse”, agregó.