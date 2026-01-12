La familia de Gisele Bündchen teme por su patrimonio después de su boda con Joaquim Valente

La familia de Gisele Bündchenestá angustiada tras la repentina decisión de la modelo de casarse con Joaquim Valente, su instructor de jiu-jitsu y papá de su bebé; sus preocupaciones están relacionadas con su patrimonio.
De acuerdo con información publicada por Page Six, personas cercanas a la modelo aseguran que sus familiares temen que no haya protegido correctamente su fortuna con un sólido acuerdo prenupcial.
La familia de Gisele Bündchen está preocupada por su patrimonio
La principal preocupación de la familia de Gisele Bündchenradica en la marcada diferencia económica entre ambos, considerando que la modelo cuenta con una de las fortunas más grandes del mundo de la moda.
“Su familia le advirtió que casarse con un hombre sin dinero cuando ella tiene millones es un error”, le expresó la fuente al medio.
Mientras que Bündchen ha sido nombrada varias veces como la modelo mejor pagada, sumando ingresos de 400 millones de dólares, Valente cuenta con una larga lista de famosos entre sus clientes y tiene su propia academia en Miami, Florida, fundada junto a sus hermanos.
“Su familia le dijo que simplemente viviera con él”, aseguró el informante. “Pero entre la presión de Valente y su tradicionalismo, pensó que, ya que tenían un hijo, sería mejor casarse”, agregó.
Gisele Bündchen y Joaquim Valente firmaron un acuerdo prenupcial
La pareja firmó un acuerdo prenupcial, pero no es el que su familia hubiera deseado: “Hay un acuerdo prenupcial, pero con algunas lagunas que significan que si se divorcian habrá un acuerdo financiero para él”, aseguró la fuente.
En el año 2000, Gisele hizo historia al firmar el contrato de modelaje más lucrativo hasta ese momento: un acuerdo de cinco años por 25 millones de dólares con Victoria’s Secret. A partir de entonces, no solo se consolidó como una de las figuras más importantes de las pasarelas, sino que también encabezó campañas para marcas de lujo como Chanel, Pantene, Under Armour, Apple e IWC.
Además, expandió su fortuna al convertirse en propietaria de líneas de lencería y sandalias, reforzando su perfil como empresaria además de supermodelo.