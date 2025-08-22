Gisele Bündchen disfruta de su nueva vida: así pasa el verano tras volver a ser mamá a los 45

¿Quién es Joaquim Valente, el discreto novio de Gisele Bündchen?

Joaquim Valente es un instructor de jiu-jitsu brasileño que vive en Miami. Es conocido por ser pareja de Gisele Bündchen. Aunque el deportista ha ganado notoriedad por su vínculo con la ex ángel de Victoria’s Secret, Valente tiene una trayectoria consolidada en el ámbito de las artes marciales. Proviene de una familia con larga tradición en jiu-jitsu y, junto a sus hermanos Pedro y Gui, dirige la academia Valente Brothers, una escuela especializada en defensa personal que sigue los principios de la Academia Gracie, pionera del jiu-jitsu en Brasil.

Valente llegó a Estados Unidos para estudiar en la Barry University, donde se graduó en criminología en 2007. A lo largo de los años, se ha convertido en un referente en su disciplina, con entrenamientos que combinan defensa personal, bienestar físico y enfoque mental. Fue precisamente a través de su academia que conoció a Gisele Bündchen, quien inscribió a su hijo Benjamin en clases en 2021. Ella misma comenzó a entrenar poco después y, según ha relatado, encontró en las artes marciales una herramienta clave para su bienestar físico y emocional durante un momento de transición personal.

Joaquim Valente y Gisele Bündchen (DAME/Backgrid/The Grosby Group)

La relación entre ambos se mantuvo en el ámbito privado durante meses, aunque los rumores comenzaron a circular a finales de 2022, poco después del divorcio de Bündchen con Tom Brady. No fue hasta mediados de 2023 que se confirmó oficialmente que eran pareja. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, aunque han optado por mantener un perfil bajo ante los medios.

En octubre de 2024 se dio a conocer que la pareja esperaba su primer hijo en común. El bebé nació en febrero de 2025, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la modelo, quien ya es mamá de dos hijos con Brady. Valente, por su parte, ha permanecido alejado del foco mediático, manteniéndose enfocado en su trabajo como instructor y en su vida familiar.

Gisele Bündchen y Joaquim Valente (Instagram)

A diferencia de otras parejas de celebridades, la dinámica entre Bündchen y Valente parece alejada del espectáculo. Comparten raíces brasileñas, un estilo de vida activo y saludable, y una visión similar sobre la importancia de la vida privada.