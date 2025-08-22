Gisele Bündchen disfruta de su nueva vida: así pasa el verano tras volver a ser mamá a los 45

Gisele Bündchen atraviesa por uno de los momentos más plenos de su vida: disfruta de la maternidad junto a su pareja, el experto en jiu-jitsu Joaquim Valente.
Como prueba de ello, la modelo publicó una serie de imágenes de su relajado verano, en las que se la ve acompañada por su bebé y su familia.
Gisele Bündchen en una nueva etapa: así pasa el verano en familia
Desde su separación de Tom Brady, Gisele Bündchen ha dejado claro que atraviesa una nueva etapa personal: disfruta de su bebé, de su relación con Joaquim Valente y de grandes momentos con sus hijos mayores, Vivian Lake y Benjamin.
En su cuenta de Instagram, la modelo compartió varias imágenes que capturan la tranquilidad de su verano en familia. En su publicación, Gisele escribió: “Thank you, summer, you’ve been so good to us! 💛”, y agregó el mismo mensaje en portugués: “Obrigada, verão, você foi tão bom conosco”.
En las imágenes se puede ver a los hijos de la modelo, a su papá y varios momentos en los que Gisele se desconectó de su rutina en Miami para disfrutar en familia. Aunque aún no ha mostrado la cara de su bebé, cada vez es más habitual que comparta algunas fotos con él.
Por otro lado, cada vez resulta más evidente la buena relación que tienen los hijos de Gisele con Joaquim Valente, actual pareja de la modelo. Una muestra de ello es esta foto en la que Benjamin aparece jugando basquetbol con el entrenador de jiu-jitsu. No es la primera vez que se les ve pasando tiempo juntos, ya que en varias ocasiones han sido vistos conviviendo.
¿Quién es Joaquim Valente, el discreto novio de Gisele Bündchen?
Joaquim Valente es un instructor de jiu-jitsu brasileño que vive en Miami. Es conocido por ser pareja de Gisele Bündchen. Aunque el deportista ha ganado notoriedad por su vínculo con la ex ángel de Victoria’s Secret, Valente tiene una trayectoria consolidada en el ámbito de las artes marciales. Proviene de una familia con larga tradición en jiu-jitsu y, junto a sus hermanos Pedro y Gui, dirige la academia Valente Brothers, una escuela especializada en defensa personal que sigue los principios de la Academia Gracie, pionera del jiu-jitsu en Brasil.
Valente llegó a Estados Unidos para estudiar en la Barry University, donde se graduó en criminología en 2007. A lo largo de los años, se ha convertido en un referente en su disciplina, con entrenamientos que combinan defensa personal, bienestar físico y enfoque mental. Fue precisamente a través de su academia que conoció a Gisele Bündchen, quien inscribió a su hijo Benjamin en clases en 2021. Ella misma comenzó a entrenar poco después y, según ha relatado, encontró en las artes marciales una herramienta clave para su bienestar físico y emocional durante un momento de transición personal.
La relación entre ambos se mantuvo en el ámbito privado durante meses, aunque los rumores comenzaron a circular a finales de 2022, poco después del divorcio de Bündchen con Tom Brady. No fue hasta mediados de 2023 que se confirmó oficialmente que eran pareja. Desde entonces, han sido vistos juntos en diversas ocasiones, aunque han optado por mantener un perfil bajo ante los medios.
En octubre de 2024 se dio a conocer que la pareja esperaba su primer hijo en común. El bebé nació en febrero de 2025, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para la modelo, quien ya es mamá de dos hijos con Brady. Valente, por su parte, ha permanecido alejado del foco mediático, manteniéndose enfocado en su trabajo como instructor y en su vida familiar.
A diferencia de otras parejas de celebridades, la dinámica entre Bündchen y Valente parece alejada del espectáculo. Comparten raíces brasileñas, un estilo de vida activo y saludable, y una visión similar sobre la importancia de la vida privada.