De Gisele Bündchen a Irina Shayk: Los romances más sonados de Tom Brady

De Gisele Bundchen a Irina Shayk: Tom Brady y sus relaciones más sonadas

Gisele Bündchen

La relación más duradera y emblemática de Brady fue con la supermodelo brasileña Gisele Bündchen. Comenzaron a salir en 2006, se casaron en febrero de 2009 y estuvieron juntos 13 años, consolidándose como una de las parejas más poderosas del mundo del entretenimiento y el deporte. Juntos tuvieron dos hijos: Benjamin y Vivian.

El matrimonio llegó a su fin en octubre de 2022 mediante un anuncio conjunto que destacó que la decisión fue tomada de forma amistosa y con gratitud por el tiempo compartido, con el cuidado de sus hijos como una prioridad.

Irina Shayk

Tras su divorcio de Bündchen, Brady fue vinculado con la modelo rusa Irina Shayk en 2023, luego de que ambos fueran vistos juntos en diversas ocasiones, como en un viaje a Italia.

Aunque la relación fue descrita como casual y no demasiado seria, las apariciones públicas de ambos despertaron interés mediático hasta que finalmente se dieron por terminadas a finales de ese año.

Kim Kardashian

Uno de los vínculos más discutidos en su historial fue el supuesto romance con la empresaria y estrella de reality Kim Kardashian. En 2023, surgieron rumores después de que ambos fueran vistos en eventos sociales exclusivos, como la famosa “white party” en los Hamptons, y se dijera que hubo coqueteos visibles entre ellos.

Sin embargo, tanto los representantes de Brady como Kardashian negaron en múltiples ocasiones que existiera un romance, aclarando que eran amigos y que se habían visto principalmente porque Kardashian estaba interesada en comprar una propiedad en Bahamas donde Brady tiene casa de vacaciones. La empresaria también declaró públicamente que no existía un noviazgo y que estaba feliz siendo soltera.

Brooks Nader

Otro nombre que surgió en su historial reciente fue el de la modelo Brooks Nader, con quien se le vio en varias ocasiones en 2024. Aunque no se oficializó una relación formal, fuentes indicaron que el vínculo fue casual, reflejando la etapa más relajada de la vida sentimental de Brady tras su divorcio.

Bridget Moynahan

Previo a su relación con Bündchen, Brady sostuvo un romance con la actriz Bridget Moynahan entre 2004 y 2006, una relación que trascendió por el nacimiento de su hijo Jack Edward Thomas en 2007, justo después de terminar.

La situación generó gran atención mediática por la coincidencia temporal entre la separación y el embarazo, cimentando uno de los capítulos más comentados de la vida personal de Brady.