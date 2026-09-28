Ex de Hayden Panettiere busca proteger la herencia de su hija tras la muerte de la actriz

Wladimir Klitschko busca proteger la herencia de su hija tras la muerte de Hayden Panettiere

Kaya tiene 11 años y es la única hija de Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere , quien murió el 22 de septiembre, debido a los efectos tóxicos de fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. En los documentos presentados ante el tribunal, el exboxeador, de 50 años, señaló que la actriz murió sin dejar testamento, por lo que, según su petición, su hija “tiene derecho a la totalidad” de los activos de su madre.

Klitschko también expresó preocupación por la seguridad del patrimonio y aseguró que actualmente no existe un representante personal encargado de proteger los intereses económicos de la niña.



Hayden Panettiere (Instagram)

En los documentos judiciales, el exboxeador afirmó que agentes federales ingresaron a la casa de la actriz en Los Ángeles como parte de una investigación y retiraron algunos objetos que formarían parte de su patrimonio.

También señaló que la actriz había contratado previamente un servicio de seguridad después de que alguien ingresara sin autorización a su propiedad. Tras su muerte, de acuerdo con Klitschko, se cambiaron las cerraduras y algunas unidades de almacenamiento que contenían ropa y accesorios fueron trasladadas.

El papá de Kaya manifestó su preocupación ante la posibilidad de que alguien intente quedarse con pertenencias de la actriz. Según escribió, espera que esa persona “siga intentando apropiarse” de bienes de la herencia.

Por ello, su solicitud ante la corte busca que pueda intervenir temporalmente en la administración del patrimonio de su hija y tomar las medidas necesarias para resguardar los bienes que le correspondan.

Kaya vive actualmente con Klitschko en Ucrania. La menor nació el 9 de diciembre de 2014 en Hawái y es fruto de la relación que el exboxeador mantuvo durante varios años con Panettiere.