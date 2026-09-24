Los papás de Hayden Panettiere se pelearon por sus joyas días después de su muerte

Los papás de Hayden Panettiere se pelearon por sus joyas

De acuerdo con el informe del forense obtenido por TMZ, entre las pertenencias se encontraban unos aretes, los cuales fueron retirados del cuerpo de Hayden Panettiere y colocados en una bolsa de plástico que posteriormente fue sellada.

Un agente de la policía recibió la bolsa antes de comunicarse con los papás de la actriz, Skip Panettiere y Lesley Vogel, quienes aparentemente habían manifestado interés en quedarse con los aretes.



Hayden Panettiere y Lesley Vogel (Getty Images)

El documento señala: "Ambas partes fueron informadas de que, hasta que no llegaran a un acuerdo sobre las pertenencias personales del difunto, estas no serían entregadas".

Los papás de Hayden Panettiere, se separaron en 2008. Cuatro años después, en 2012, Lesley presentó oficialmente la demanda de divorcio y el proceso quedó finalizado en 2016. Tras la muerte de Hayden, su padre sí acudió al funeral de la actriz. Lesley, en cambio, no estuvo presente en la ceremonia. Personas cercanas a ella señalaron a TMZ que recibió una invitación, pero no pudo asistir debido a una emergencia familiar.