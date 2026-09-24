Los papás de Hayden Panettiere tuvieron una pelea sobre quién debía quedarse con las joyas y algunas pertenencias personales de la actriz después de su muerte. La situación quedó registrada por las autoridades de Carolina del Sur, que determinaron que los objetos permanecerían bajo resguardo hasta que ambos llegaran a un acuerdo.
Los papás de Hayden Panettiere se pelearon por sus joyas días después de su muerte
Los papás de Hayden Panettiere se pelearon por sus joyas
De acuerdo con el informe del forense obtenido por TMZ, entre las pertenencias se encontraban unos aretes, los cuales fueron retirados del cuerpo de Hayden Panettiere y colocados en una bolsa de plástico que posteriormente fue sellada.
Un agente de la policía recibió la bolsa antes de comunicarse con los papás de la actriz, Skip Panettiere y Lesley Vogel, quienes aparentemente habían manifestado interés en quedarse con los aretes.
El documento señala: "Ambas partes fueron informadas de que, hasta que no llegaran a un acuerdo sobre las pertenencias personales del difunto, estas no serían entregadas".
Los papás de Hayden Panettiere, se separaron en 2008. Cuatro años después, en 2012, Lesley presentó oficialmente la demanda de divorcio y el proceso quedó finalizado en 2016. Tras la muerte de Hayden, su padre sí acudió al funeral de la actriz. Lesley, en cambio, no estuvo presente en la ceremonia. Personas cercanas a ella señalaron a TMZ que recibió una invitación, pero no pudo asistir debido a una emergencia familiar.
Los últimos días de Hayden Panettiere
Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años. Brian Hickerson, novio de la actriz, y su hermano, Zach Hickerson, fueron quienes encontraron a la actriz inconsciente. Según el reporte, presentaba una coloración morada en la piel, por lo que ambos le administraron Narcan y solicitaron ayuda al 911. Posteriormente, la actriz fue declarada muerta.
Según las fuentes citadas por TMZ, Hayden habría tenido contacto con un presunto traficante de drogas en Los Ángeles, quien supuestamente le proporcionaba medicamentos de prescripción obtenidos en el mercado negro.
La información publicada sobre los últimos meses de vida de Hayden señala que la actriz habría sufrido una sobredosis previa y que ingresó de manera privada a un centro de rehabilitación en Malibu, California. Según esos reportes, habría salido del centro apenas unas semanas antes de su muerte.
Sobre su tratamiento previo se conoce después de que las autoridades determinaran oficialmente que la causa de muerte estuvo relacionada con los efectos tóxicos de varias sustancias, incluido el fentanilo, y que se trató de una sobredosis accidental.