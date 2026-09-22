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Espectáculos

“Mi hermana del alma”: Bu Cuarón celebra a Valentina Paloma por sus 19 años con una emotiva dedicatoria

Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek, celebró su cumpleaños junto a los mensajes de cariño de quienes han crecido a su lado, entre ellos, Bu Cuarón.
mar 22 septiembre 2026 03:12 PM
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Bu Cuarón, Valentina Paloma y Salma Hayek
Bu Cuarón, Valentina Paloma y Salma Hayek (Getty Images)

Valentina Paloma cumplió 19 años el pasado 21 de septiembre y, aunque la hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault mantiene un perfil discreto en redes sociales, su cumpleaños no pasó desapercibido para una de las personas más cercanas a ella. Bu Cuarón , hija del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, compartió varias fotografías junto a la joven y le dedicó un mensaje que deja claro el vínculo que las une desde niñas.

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Valentina Paloma cumple 19 y recibe una especial felicitación de Bu Cuarón

Más que amigas, las dos jóvenes han crecido prácticamente como hermanas, gracias a la cercana relación que existe entre sus familias. A lo largo de los años, Bu y Valentina han compartido viajes, conciertos y momentos especiales que han quedado registrados en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de fotografías junto a Valentina para celebrar su cumpleaños. En una de las imágenes, Bu Cuarón escribió: "Feliz cumpleaños, te amo" y etiquetó a su amiga, cuya cuenta de Instagram se mantiene privada.

Valentina Paloma y Bu Cuarón
Valentina Paloma y Bu Cuarón (Instagram)

En otra de las fotografías, Valentina aparece junto a dos amigas mientras hacen una divertida pose. Para acompañar la imagen, Bu escribió en inglés: "Mi hermana del alma", una frase que deja ver la cercanía que existe entre ellas.

Su amistad tiene una historia familiar detrás. Salma Hayek y Alfonso Cuarón mantienen una relación cercana desde hace años, y ese vínculo también se extendió a sus hijos. Valentina creció cerca de Bu y Olmo Cuarón, hijos del director mexicano y su exesposa Annalisa Bugliani. Las familias incluso han compartido viajes y vacaciones, por lo que las fotografías de las dos jóvenes son también un registro de una amistad que comenzó desde la infancia.

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Valentina Paloma y Bu Cuarón han compartido grandes momentos desde niñas

Entre los recuerdos que han compartido Valentina Paloma y Bu Cuarón está el encuentro que tuvieron con Billie Eilish hace más de seis años. Las jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer a la cantante detrás del escenario de uno de sus conciertos, una experiencia que la hija de Cuarón posteriormente presumió en sus redes sociales.

Años después, ambas volvieron a coincidir durante los Premios Oscar de 2023, Valentina y Bu acompañaron a Salma Hayek en la alfombra roja y aprovecharon la noche para tomarse fotografías y selfies juntas.

Con el tiempo, las dos han comenzado a construir sus propios caminos. Tess Bu Cuarón está enfocada en la música y en 2025 tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de Dua Lipa en Ciudad de México.

Valentina, por su parte, comenzó una nueva etapa académica con su ingreso a la universidad. Aunque cada una avanza en proyectos distintos, las fotografías que Bu compartió por los 19 años de Valentina muestran que aquella amistad de infancia continúa presente.

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Valentina Paloma Pinault Bu Cuarón

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