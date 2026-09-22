“Mi hermana del alma”: Bu Cuarón celebra a Valentina Paloma por sus 19 años con una emotiva dedicatoria

Valentina Paloma cumple 19 y recibe una especial felicitación de Bu Cuarón

Más que amigas, las dos jóvenes han crecido prácticamente como hermanas, gracias a la cercana relación que existe entre sus familias. A lo largo de los años, Bu y Valentina han compartido viajes, conciertos y momentos especiales que han quedado registrados en redes sociales.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió una serie de fotografías junto a Valentina para celebrar su cumpleaños. En una de las imágenes, Bu Cuarón escribió: "Feliz cumpleaños, te amo" y etiquetó a su amiga, cuya cuenta de Instagram se mantiene privada.



Valentina Paloma y Bu Cuarón (Instagram)

En otra de las fotografías, Valentina aparece junto a dos amigas mientras hacen una divertida pose. Para acompañar la imagen, Bu escribió en inglés: "Mi hermana del alma", una frase que deja ver la cercanía que existe entre ellas.

Su amistad tiene una historia familiar detrás. Salma Hayek y Alfonso Cuarón mantienen una relación cercana desde hace años, y ese vínculo también se extendió a sus hijos. Valentina creció cerca de Bu y Olmo Cuarón, hijos del director mexicano y su exesposa Annalisa Bugliani. Las familias incluso han compartido viajes y vacaciones, por lo que las fotografías de las dos jóvenes son también un registro de una amistad que comenzó desde la infancia.