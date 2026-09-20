Angelina Jolie habla de su amistad con Salma Hayek: "Nunca antes había tenido una conexión así"

Angelina Jolie y Salma Hayekhan encontrado en su amistad una conexión que, según ambas, llegó en un momento importante de sus vidas. Después de compartir créditos en Eternals, las actrices volvieron a trabajar juntas en Without Blood, película dirigida por Jolie y protagonizada por Hayek y Demián Bichir.
Más allá de la relación profesional, el rodaje en Italia permitió que ambas profundizaran en un vínculo que describen como poco común. Las conversaciones sobre los temas de la película también las llevaron a compartir experiencias personales y a construir una relación basada en la confianza.
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Angelina Jolie y Salma Hayek hablan de la amistad que construyeron en Without Blood
En Without Blood, Salma Hayek interpreta a Nina, una mujer que años después de un episodio de violencia relacionado con una guerra se reencuentra con Tito, personaje interpretado por Demián Bichir. La historia explora las consecuencias del trauma y la dificultad de procesar lo ocurrido.
Para Hayek, trabajar bajo la dirección de Jolie hizo que las conversaciones entre ambas fueran especialmente cercanas.
“Fueron deliciosas” y “muy naturales”, declaró Hayek a PEOPLE sobre sus conversaciones en el set. “Me encanta su forma de pensar y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te comprende, te sientes segura y puedes ser tú misma en cualquier circunstancia”.
Angelina Jolie también considera que haber conocido a Hayek en esta etapa de sus vidas fortaleció su relación. Ambas habían trabajado previamente en Eternals, cinta de Marvel de 2021, pero fue durante Without Blood cuando su amistad tomó otra dimensión.
“Me parece genial que nos hayamos conocido en esta etapa de nuestras vidas”, dice Jolie. “Porque hemos pasado por muchas cosas similares, hemos vivido experiencias diferentes y, de alguna manera, como mujeres mayores, hemos llegado a un punto muy parecido”.
Hayek aprovechó para hacer una broma sobre la diferencia de edad entre ambas: “Aunque soy mucho mayor que ella, por cierto”, bromea Hayek. “¡No es mucho mayor!”, responde Jolie entre risas. “Apreciar esa amistad, ese vínculo y esa comprensión... nunca había tenido una conexión así en mi vida”.
Hayek coincide con esa percepción y reconoce que encontrar una conexión de ese tipo no es sencillo: “Es difícil encontrar esa conexión. Y creo que de eso trata también parte de la película, de lo difícil que es comunicarse, de conectar”.
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Salma Hayek revela las discusiones, lágrimas y risas con Angelina Jolie
La intensidad de los temas de Without Blood también estuvo presente durante el rodaje. La película, adaptación de la novela homónima de Alessandro Baricco publicada en 2002, aborda las consecuencias de la violencia y el trauma a través del encuentro entre Nina y Tito décadas después de los acontecimientos que marcaron sus vidas.
Salma Hayek recuerda que las conversaciones con Jolie no siempre fueron tranquilas. Sin embargo, incluso las discusiones terminaron convirtiéndose en momentos de cercanía entre ambas.
“A veces nos gritábamos con mucha pasión”, recuerda Hayek al hablar de su relación con la directora. “Luego yo me ponía a llorar y ella me abrazaba, y después nos reíamos sin parar. Y desde fuera, veía a la gente preguntarse: ‘¿Qué está pasando?’”.
La actriz también destaca la confianza que desarrollaron para hablar con absoluta libertad sobre temas personales y profesionales.
“Puedo decir lo que quiera. Ella nunca se ofende porque viene de mí. Y hablamos de temas importantes, y luego empezamos a llorar porque nos emocionamos, no porque nos hayamos hecho llorar mutuamente... Y luego decimos alguna tontería y nos partimos de risa”.
La relación entre ambas ya había quedado de manifiesto en 2024, cuando Hayek habló con People durante el Festival Internacional de Cine de Toronto sobre un nuevo proyecto que volvería a reunirlas. En aquella ocasión adelantó que Jolie participaría como productora.
Ahora, Without Blood llega a los cines el 18 de septiembre, con Jolie al frente de la dirección y Hayek y Bichir como protagonistas.