Angelina Jolie habla de su amistad con Salma Hayek: "Nunca antes había tenido una conexión así"

Angelina Jolie y Salma Hayek hablan de la amistad que construyeron en Without Blood

En Without Blood, Salma Hayek interpreta a Nina, una mujer que años después de un episodio de violencia relacionado con una guerra se reencuentra con Tito, personaje interpretado por Demián Bichir. La historia explora las consecuencias del trauma y la dificultad de procesar lo ocurrido.

Para Hayek, trabajar bajo la dirección de Jolie hizo que las conversaciones entre ambas fueran especialmente cercanas.

“Fueron deliciosas” y “muy naturales”, declaró Hayek a PEOPLE sobre sus conversaciones en el set. “Me encanta su forma de pensar y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te comprende, te sientes segura y puedes ser tú misma en cualquier circunstancia”.



Salma Hayek Pinault, Demián Bichir y Angelina Jolie (Getty Images)

Angelina Jolie también considera que haber conocido a Hayek en esta etapa de sus vidas fortaleció su relación. Ambas habían trabajado previamente en Eternals, cinta de Marvel de 2021, pero fue durante Without Blood cuando su amistad tomó otra dimensión.

“Me parece genial que nos hayamos conocido en esta etapa de nuestras vidas”, dice Jolie. “Porque hemos pasado por muchas cosas similares, hemos vivido experiencias diferentes y, de alguna manera, como mujeres mayores, hemos llegado a un punto muy parecido”.

Hayek aprovechó para hacer una broma sobre la diferencia de edad entre ambas: “Aunque soy mucho mayor que ella, por cierto”, bromea Hayek. “¡No es mucho mayor!”, responde Jolie entre risas. “Apreciar esa amistad, ese vínculo y esa comprensión... nunca había tenido una conexión así en mi vida”.

Hayek coincide con esa percepción y reconoce que encontrar una conexión de ese tipo no es sencillo: “Es difícil encontrar esa conexión. Y creo que de eso trata también parte de la película, de lo difícil que es comunicarse, de conectar”.