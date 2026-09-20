Revelan la presunta razón por la que J Balvin y Valentina Ferrer terminaron tras casi 10 años de relación

Revelan la presunta razón por la que J Balvin y Valentina Ferrer terminaron

Ahora, la periodista Mandy Fridmann difundió una versión según la cual el final de la relación estaría relacionado con una nueva etapa complicada para el cantante en materia de salud mental. De acuerdo con lo la comunicadora aseguró en una emisión de Lubox TV, los problemas de ansiedad y depresión que J Balvin ha reconocido públicamente en distintos momentos de su vida habrían influido nuevamente en la relación.

“Según pude saber, habría pasado algo muy parecido que las dos (rupturas) anteriores, y son sus problemas fuertes de ansiedad y depresión que combinados son un efecto complicado en él”, contó la periodista. “ No tiene que ver con infidelidad y nada de eso”, añadió.

Según esta versión, el cantante colombiano “estaría pasando por un momento de ansiedad y depresión muy complicado”, situación que habría llevado a Ferrer a tomar distancia pensando principalmente en Río, el hijo que ambos tienen en común.

“Ella lo que estaría tratando de preservar es a Río, o sea, que no viva en medio de ese caos que él no estaría pudiendo controlar”, afirmó Fridmann.



Valentina Ferrer y J Balvin (Getty Images)

La periodista también señaló que esta sería una situación especialmente complicada para la familia desde el nacimiento de Río, pues aseguró que anteriormente Ferrer había acompañado a Balvin durante sus crisis.

“Es la primera vez que él tiene estas crisis grandes” desde que nació Río, explicó. Según su versión, “ella las aguantó, lo acompañó, pero ahora está Río y aparentemente lo que no quiere es que su hijo viva o vea situaciones que no están buenas para una edad de cinco años”.

Estas declaraciones corresponden a la versión difundida por Fridmann y no han sido confirmadas públicamente por J Balvin ni por Valentina Ferrer. De hecho, el comunicado con el que la modelo anunció la separación no menciona problemas de salud mental ni una infidelidad como causa del rompimiento.