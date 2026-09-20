Después de que Valentina Ferrer confirmara que su relación de casi una década con J Balvin había terminado, comenzaron a surgir nuevas versiones sobre los motivos que habrían llevado a la pareja a tomar caminos separados. La modelo argentina no dio detalles sobre las causas de la ruptura y únicamente explicó que la decisión fue tomada desde el amor y el respeto, además de señalar que el bienestar de su hijo Río seguirá siendo una prioridad.
Revelan la presunta razón por la que J Balvin y Valentina Ferrer terminaron tras casi 10 años de relación
Revelan la presunta razón por la que J Balvin y Valentina Ferrer terminaron
Ahora, la periodista Mandy Fridmann difundió una versión según la cual el final de la relación estaría relacionado con una nueva etapa complicada para el cantante en materia de salud mental. De acuerdo con lo la comunicadora aseguró en una emisión de Lubox TV, los problemas de ansiedad y depresión que J Balvin ha reconocido públicamente en distintos momentos de su vida habrían influido nuevamente en la relación.
“Según pude saber, habría pasado algo muy parecido que las dos (rupturas) anteriores, y son sus problemas fuertes de ansiedad y depresión que combinados son un efecto complicado en él”, contó la periodista. “ No tiene que ver con infidelidad y nada de eso”, añadió.
Según esta versión, el cantante colombiano “estaría pasando por un momento de ansiedad y depresión muy complicado”, situación que habría llevado a Ferrer a tomar distancia pensando principalmente en Río, el hijo que ambos tienen en común.
“Ella lo que estaría tratando de preservar es a Río, o sea, que no viva en medio de ese caos que él no estaría pudiendo controlar”, afirmó Fridmann.
La periodista también señaló que esta sería una situación especialmente complicada para la familia desde el nacimiento de Río, pues aseguró que anteriormente Ferrer había acompañado a Balvin durante sus crisis.
“Es la primera vez que él tiene estas crisis grandes” desde que nació Río, explicó. Según su versión, “ella las aguantó, lo acompañó, pero ahora está Río y aparentemente lo que no quiere es que su hijo viva o vea situaciones que no están buenas para una edad de cinco años”.
Estas declaraciones corresponden a la versión difundida por Fridmann y no han sido confirmadas públicamente por J Balvin ni por Valentina Ferrer. De hecho, el comunicado con el que la modelo anunció la separación no menciona problemas de salud mental ni una infidelidad como causa del rompimiento.
Una relación marcada por varias separaciones
J Balvin y Valentina Ferrer mantuvieron una relación intermitente durante casi una década y, de acuerdo con esta versión, habrían atravesado tres separaciones.
La primera ocurrió en 2020 y, según Fridmann, estuvo relacionada con las dificultades emocionales que enfrentaba el cantante. Posteriormente retomaron su relación y pasaron juntos parte de la pandemia en Medellín.
Un año después volvieron a separarse. En esa ocasión, la periodista señaló que Balvin se habría sentido agobiado por el embarazo de Ferrer y por la responsabilidad de convertirse en padre. Fridmann también relacionó ese periodo con una presunta infidelidad, aunque se trata de una versión que tampoco ha sido confirmada por la expareja.
La tercera ruptura se hizo pública el 16 de septiembre, cuando Ferrer confirmó que ella y José, nombre real de J Balvin, habían decidido tomar caminos separados. En su mensaje, la modelo no señaló una causa específica y centró sus palabras en el bienestar de Río.
Tres días después, el 19 de septiembre, J Balvin volvió a referirse públicamente a Ferrer. El cantante aprovechó el cumpleaños número 33 de la modelo para dedicarle un mensaje en Instagram, acompañado de varias fotografías.
“Hoy celebro tu vida, Vale”, escribió. “Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”.
El cantante también destacó el papel de Ferrer como madre de su hijo: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.
Finalmente, J Balvin le deseó lo mejor en esta nueva etapa: “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.
El mensaje llegó pocos días después de que ambos confirmaran el final de su relación, pero el cantante no hizo referencia en su publicación a una posible reconciliación ni explicó las razones de la separación.