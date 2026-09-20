Nicolás Buenfil atraviesa una etapa en la que ha podido estrechar sus vínculos con su familia paterna. El joven, quien fue criado principalmente por su mamá, Erika Buenfil, ha hablado cada vez con mayor naturalidad de la relación que mantiene actualmente con su papá, Ernesto Zedillo Jr., y de la convivencia con otros integrantes de esa parte de su familia.
Nicolás Buenfil habla de su relación con su papá y revela si ya conoció a Ernesto Zedillo
Nicolás Buenfil habla de su relación con su papá Ernesto Zedillo Jr.
A sus 21 años, Nicolás Buenfil también ha llamado la atención por el cambio físico que ha conseguido gracias a su nueva rutina de ejercicio. A su regreso a la Ciudad de México después de pasar unos días en Acapulco junto a su mamá, el estudiante de mercadotecnia contó a la prensa que se encuentra muy satisfecho con los resultados.
“Ya me está dando frutos estar en el gimnasio, la neta estoy muy feliz, me ha cambiado la vida por mucho. Nunca había tenido este cuerpo”, comentó. Incluso adelantó que tiene planes de llevar su entrenamiento a otro nivel: “Me voy a meter a competencias y todo”.
Nicolás explicó que parte de su motivación para comenzar a entrenar llegó precisamente de su papá. Aunque para él se trataba de un terreno nuevo, Ernesto Zedillo Jr. lo animó a incorporar el ejercicio a su vida: “Mi papá me animó mucho, me animó mucho a meterme al gimnasio”, contó.
Más allá del gimnasio, Nico destacó que la convivencia con su padre ha sido positiva y que poco a poco continúa descubriendo cómo es compartir una relación de papá e hijo: “Todo ha salido estupendamente bien con él. La convivencia es muy tranquila, ahora sí que, como papá e hijo, y sigo experimentando eso”, expresó.
El joven también habló de su hermana Isabella, con quien ha compartido distintos momentos en redes sociales. Sobre la relación entre ambos, aseguró que la convivencia ha sido buena y que se sienten cada vez más cercanos: “La (convivencia ha sido) armoniosa en los sentidos y pues nos llevamos muy bien”, señaló.
Para Nicolás, esta etapa representa una oportunidad para seguir construyendo esos lazos familiares sin apresurar los acontecimientos. “Los tiempos de Dios son perfectos, entonces ahora sí que la vida me traiga más cosas y pues a ver, para adelante”, dijo.
¿Nicolás Buenfil ya conoció a su abuelo Ernesto Zedillo?
Uno de los temas que sigue generando interés es si Nicolás Buenfil finalmente ha tenido la oportunidad de conocer a su abuelo, el expresidente Ernesto Zedillo. El joven anteriormente había manifestado su ilusión por ese encuentro, pero ahora dejó claro que no pretende forzar las circunstancias.
Al ser cuestionado directamente sobre si ya ocurrió esa reunión, respondió: “No, todavía no, pero en algún momento a lo mejor sí se llega a dar”.
Nico también dejó claro que, si ese momento ocurre, preferiría mantener los detalles lejos de los reflectores. “Pero eso sí lo prefiero mantener en privado al 100%”, afirmó.
Sobre las razones por las que el encuentro todavía no se ha concretado, explicó: “Ahora sí que no quiero presionar nada, no es como que lo busque o algo así, pero si se llega a dar pues se dio”.
Incluso dejó abierta la posibilidad de que un eventual acercamiento pudiera haber ocurrido sin que él quisiera hacerlo público: “Y a lo mejor ya se dio y también lo quiero mantener en privado”.
Mientras tanto, Nicolás ya ha tenido oportunidad de convivir con su abuela, Nilda Patricia Velasco, exprimera dama de México, con quien asegura haber formado una relación cercana.
“Me llevo super bien con ella y me consiente un montón. Está super chido esta parte, la neta lo estoy experimentando y es completamente nuevo para mí. Todo para mí es como, ‘oh, qué cool’”, compartió.