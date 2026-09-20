Nicolás Buenfil habla de su relación con su papá y revela si ya conoció a Ernesto Zedillo

Nicolás Buenfil habla de su relación con su papá Ernesto Zedillo Jr.

A sus 21 años, Nicolás Buenfil también ha llamado la atención por el cambio físico que ha conseguido gracias a su nueva rutina de ejercicio. A su regreso a la Ciudad de México después de pasar unos días en Acapulco junto a su mamá, el estudiante de mercadotecnia contó a la prensa que se encuentra muy satisfecho con los resultados.

“Ya me está dando frutos estar en el gimnasio, la neta estoy muy feliz, me ha cambiado la vida por mucho. Nunca había tenido este cuerpo”, comentó. Incluso adelantó que tiene planes de llevar su entrenamiento a otro nivel: “Me voy a meter a competencias y todo”.

Nicolás explicó que parte de su motivación para comenzar a entrenar llegó precisamente de su papá. Aunque para él se trataba de un terreno nuevo, Ernesto Zedillo Jr. lo animó a incorporar el ejercicio a su vida: “Mi papá me animó mucho, me animó mucho a meterme al gimnasio”, contó.



Erika Buenfil habla de la posibilidad de reencontrarse con Ernesto Zedillo Jr. (Instagram)

Más allá del gimnasio, Nico destacó que la convivencia con su padre ha sido positiva y que poco a poco continúa descubriendo cómo es compartir una relación de papá e hijo: “Todo ha salido estupendamente bien con él. La convivencia es muy tranquila, ahora sí que, como papá e hijo, y sigo experimentando eso”, expresó.

El joven también habló de su hermana Isabella, con quien ha compartido distintos momentos en redes sociales. Sobre la relación entre ambos, aseguró que la convivencia ha sido buena y que se sienten cada vez más cercanos: “La (convivencia ha sido) armoniosa en los sentidos y pues nos llevamos muy bien”, señaló.

Para Nicolás, esta etapa representa una oportunidad para seguir construyendo esos lazos familiares sin apresurar los acontecimientos. “Los tiempos de Dios son perfectos, entonces ahora sí que la vida me traiga más cosas y pues a ver, para adelante”, dijo.