Con ternura, gratitud y una dosis de emoción, Salma Hayek rindió homenaje público a uno de los pilares más importantes de su familia : su suegro, el empresario francés François Pinault, quien este 21 de agosto celebró su cumpleaños número 89.
El mensaje más inesperado de Salma Hayek al pilar de su familia (y no es su esposo)
La actriz mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía íntima, en la que aparece sonriente junto al patriarca de la poderosa familia Pinault, acompañada de un mensaje cargado de afecto y profundo respeto.
"Feliz cumpleaños al corazón latente de la familia Pinault. Tu fortaleza, generosidad y sabiduría nos inspiran a todos cada día. Somos muy afortunados de compartir la vida contigo; que este año traiga aún más alegría, salud y momentos inolvidables", escribió Salma, dejando en claro que su vínculo con el papá de su esposo, François-Henri Pinault, trasciende lo formal o protocolario.
El mensaje, breve pero contundente, reveló más de lo que a simple vista se ve, Salma tiene una relación cercana, afectiva y marcada por la admiración mutua.
La publicación rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores de la actriz destacaron la calidez del gesto y la cercanía poco habitual entre figuras de tan alto perfil.
¿Quién es François Pinault, el suegro de Salma Hayek?
François Pinault es uno de los hombres más influyentes del mundo empresarial y cultural en Europa. Nacido el 21 de agosto de 1936 en la región de Bretaña, Francia, Pinault es el fundador del conglomerado de lujo Kering, anteriormente conocido como PPR, que agrupa casas de moda emblemáticas como Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta y Yves Saint Laurent.
Además de su éxito en los negocios, Pinault ha sido reconocido mundialmente como un importante mecenas del arte contemporáneo. Su pasión lo llevó a fundar la Colección Pinault, una de las más importantes de Europa, y a establecer museos en espacios icónicos como Punta della Dogana y Palazzo Grassi en Venecia.
Con una fortuna estimada por Forbes en más de 37 mil millones de dólares, Pinault ha mantenido un perfil relativamente discreto en lo personal. Sin embargo, su papel como cabeza de familia y abuelo cercano ha sido destacado por Salma Hayek en más de una ocasión. La actriz lo ha descrito como un hombre “sabio, cálido y profundamente humano”, capaz de equilibrar el poder con la sensibilidad.
Actualmente, su hijo François-Henri Pinault es quien dirige Kering, y está casado con Salma Hayek desde 2009. Juntos tienen una hija, Valentina Paloma, y forman una de las familias más influyentes, y queridas del panorama internacional.