El mensaje más inesperado de Salma Hayek al pilar de su familia (y no es su esposo)

La actriz mexicana compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía íntima, en la que aparece sonriente junto al patriarca de la poderosa familia Pinault, acompañada de un mensaje cargado de afecto y profundo respeto.

"Feliz cumpleaños al corazón latente de la familia Pinault. Tu fortaleza, generosidad y sabiduría nos inspiran a todos cada día. Somos muy afortunados de compartir la vida contigo; que este año traiga aún más alegría, salud y momentos inolvidables", escribió Salma, dejando en claro que su vínculo con el papá de su esposo, François-Henri Pinault, trasciende lo formal o protocolario.

El mensaje, breve pero contundente, reveló más de lo que a simple vista se ve, Salma tiene una relación cercana, afectiva y marcada por la admiración mutua.

La publicación rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores de la actriz destacaron la calidez del gesto y la cercanía poco habitual entre figuras de tan alto perfil.