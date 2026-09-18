Demandantes de Julio Iglesias insisten ante la justicia española y piden tramitar nueva denuncia

Ambas interpusieron el 3 de septiembre otra denuncia contra el artista, después de que la primera que presentó fuera archivada en enero. La justicia española demostró entonces que era incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021.

Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".



Las dos exempleadas publican ahora una carta abierta, difundida este viernes a través de la oenegé Women's Link Worldwide -que las representa legalmente-, pidiendo que se investiguen los hechos incluidos en su nueva querella.

En la misiva, dirigida "a la justicia española", las denunciantes afirman ser "dos mujeres latinoamericanas fuertes, con sueños, con valentía y con la esperanza de encontrar justicia en dignidad".

"No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas", agrega.