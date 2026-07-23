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Espectáculos

El consejo de Cazzu a Rosalía tras la polémica por su publicación sobre Argentina

Cazzu reaccionó a las críticas contra Rosalía por el mensaje compartido tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026.
jue 23 julio 2026 12:53 PM
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Cazzu y Rosalía
Cazzu y Rosalía (Cuartosruro y Getty Images)

Cazzu se pronunció sobre la controversia que involucró a Rosalía luego de que la cantante española compartiera en sus redes sociales una publicación de Mia Khalifa para celebrar la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026.

El mensaje generó críticas entre algunos usuarios argentinos, quienes consideraron que la publicación podía interpretarse como una provocación hacia su país. Ante la reacción, la intérprete de "Malamente" explicó que había compartido el contenido sin revisar completamente su contexto y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados.

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El consejo que le dio Cazzu a Rosalía tras la polémica por su publicación sobre Argentina

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, Cazzu fue cuestionada sobre la situación que enfrentó Rosalía y aprovechó para hablar sobre la velocidad con la que surgen las polémicas en internet, así como la responsabilidad que tienen los artistas y figuras públicas al comunicarse en redes sociales.

Cazzu
Cuertoscuro (Edgar Negrete Lira)

La cantante argentina señaló que, por lo que había leído, la artista catalana ya había dado una explicación sobre lo ocurrido y consideró que antes de juzgar es importante conocer el contexto completo.

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Rosalía (GARETH CATTERMOLE)

"La gente habla de Rosalía, yo leí que ella puso algo como que había compartido algo que no había leído. Tenemos que tener cuidado y responsabilidad nosotras las personas públicas que caminamos en una cornisa, la cornisa de que nos amen o que nos odien en cuestión de segundos y creo que una responsabilidad de las personas como yo que estamos, que me están escuchando 9000 personas, es un poco saber eso, ¿no?".

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Cazzu llama a evitar la cultura de la cancelación

Cazzu también explicó que, en un momento donde las conversaciones están marcadas por la sensibilidad y la rapidez de las reacciones, un mensaje puede adquirir significados diferentes a los que tenía originalmente.

"En este contexto que todo el mundo está tan susceptible cualquier persona puede decir una palabra y relacionarse con que estaba hablando de eso".

Cazzu
Cazzu (Instagram)

La cantante argentina agregó que no todas las personas conocen lo que sucede en internet al mismo tiempo y que esa falta de información puede generar interpretaciones equivocadas: "Si a mí no me vienen a contar lo que está pasando en internet, yo probablemente no sé lo que está pasando. Es importante tener cuidado con eso...".

Finalmente, la artista pidió dejar de lado los enfrentamientos entre comunidades y destacó las similitudes culturales entre Argentina y España: "Dejen de pelear, tratemos de entender nuestras culturas que son tan parecidas. Los quiero mucho... dejen de cancelar", finalizó.

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Cazzu Rosalía

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