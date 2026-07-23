El consejo de Cazzu a Rosalía tras la polémica por su publicación sobre Argentina

El consejo que le dio Cazzu a Rosalía tras la polémica por su publicación sobre Argentina

Durante una transmisión en vivo con sus seguidores, Cazzu fue cuestionada sobre la situación que enfrentó Rosalía y aprovechó para hablar sobre la velocidad con la que surgen las polémicas en internet, así como la responsabilidad que tienen los artistas y figuras públicas al comunicarse en redes sociales.

Cuertoscuro (Edgar Negrete Lira)

La cantante argentina señaló que, por lo que había leído, la artista catalana ya había dado una explicación sobre lo ocurrido y consideró que antes de juzgar es importante conocer el contexto completo.

Rosalía (GARETH CATTERMOLE)

"La gente habla de Rosalía, yo leí que ella puso algo como que había compartido algo que no había leído. Tenemos que tener cuidado y responsabilidad nosotras las personas públicas que caminamos en una cornisa, la cornisa de que nos amen o que nos odien en cuestión de segundos y creo que una responsabilidad de las personas como yo que estamos, que me están escuchando 9000 personas, es un poco saber eso, ¿no?".