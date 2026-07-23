El consejo de Cazzu a Rosalía tras la polémica por su publicación sobre Argentina

Cazzu se pronunció sobre la controversia que involucró a Rosalía luego de que la cantante española compartiera en sus redes sociales una publicación de Mia Khalifa para celebrar la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial 2026.
El mensaje generó críticas entre algunos usuarios argentinos, quienes consideraron que la publicación podía interpretarse como una provocación hacia su país. Ante la reacción, la intérprete de "Malamente" explicó que había compartido el contenido sin revisar completamente su contexto y ofreció disculpas a quienes se sintieron afectados.