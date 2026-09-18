Aleks Syntek: La historia detrás de su nombre, su formación y sus mayores éxitos

Aleks Syntek es tendencia en redes sociales tras las celebraciones del Grito de Independencia. El cantante encabezó el concierto gratuito de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y protagonizó varios momentos de tensión con asistentes que terminaron viralizándose en redes sociales.

En medio de su presentación, algunos espectadores comenzaron a pedirle canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. La respuesta del intérprete fue inmediata: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, lanzó desde el escenario.

Más adelante, al notar que parte del público no reaccionaba a su repertorio, añadió otra frase que desató la conversación digital: “Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”.

El concierto también incluyó uno de los temas que Syntek ha defendido durante años: su crítica al reguetón. Frente al público afirmó: “México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”.

Las imágenes circularon rápidamente y dividieron opiniones. Mientras algunos lo acusaron de confrontar innecesariamente al público, otros defendieron su derecho a interpretar únicamente su propio repertorio.