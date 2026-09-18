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Espectáculos

Aleks Syntek: La historia detrás de su nombre, su formación y sus mayores éxitos

Syntek construyó una preparación autodidacta, especializada en teclados electrónicos y tecnología musical, disciplina que terminaría definiendo el sonido del pop mexicano de los años noventa.
vie 18 septiembre 2026 09:00 AM
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Aleks Syntek. (Getty Images)

Aleks Syntek es tendencia en redes sociales tras las celebraciones del Grito de Independencia. El cantante encabezó el concierto gratuito de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y protagonizó varios momentos de tensión con asistentes que terminaron viralizándose en redes sociales.

En medio de su presentación, algunos espectadores comenzaron a pedirle canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. La respuesta del intérprete fue inmediata: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”, lanzó desde el escenario.

Más adelante, al notar que parte del público no reaccionaba a su repertorio, añadió otra frase que desató la conversación digital: “Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”.

El concierto también incluyó uno de los temas que Syntek ha defendido durante años: su crítica al reguetón. Frente al público afirmó: “México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”.

Las imágenes circularon rápidamente y dividieron opiniones. Mientras algunos lo acusaron de confrontar innecesariamente al público, otros defendieron su derecho a interpretar únicamente su propio repertorio.

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La respuesta de Aleks Syntek ante polémica durante el grito

Un día después de la polémica, Syntek decidió romper el silencio mediante sus historias de Instagram. Sin mencionar directamente los videos virales, publicó un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo. Este momento es temporal. Los amo: por México, las familias y los abuelos”.

En otra publicación también escribió: “La luz ya viene y los justos serán recompensados”, una frase que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas recibidas tras el concierto.

La trayectoria de Aleks Syntek

Aunque millones lo conocieron en Chiquilladas, la verdadera escuela de Aleks Syntek nunca fue la televisión. Raúl Alejandro Escajadillo Peña —su nombre real— comenzó a trabajar desde adolescente como programador y asistente en estudios de grabación de la Ciudad de México, donde aprendió síntesis, secuenciación, arreglos y producción musical rodeado de ingenieros y músicos profesionales.

A diferencia de muchos intérpretes formados en conservatorios, Syntek construyó una preparación autodidacta, especializada en teclados electrónicos y tecnología musical, disciplina que terminaría definiendo el sonido del pop mexicano de los años noventa.

¿Por qué se llama Syntek?

Su nombre artístico también nació gracias a los teclados. El propio músico ha contado que, cuando comenzaba su carrera, siempre pedía instrumentos prestados porque no podía comprar uno propio. Entre amigos comenzó a ser conocido como “Sin teclados”, apodo que terminó transformándose en Syntek y que conservó como identidad artística.

De Kenny y los Eléctricos al pop de una generación

Antes de convertirse en solista, Syntek fue tecladista de Kenny y los Eléctricos, una de las bandas fundamentales del rock mexicano. Más tarde fundó Aleks Syntek y La gente normal, grupo con el que popularizó temas como Mis impulsos sobre ti, Nuestras costumbres y Más fuerte de lo que pensaba.

Aquella etapa también lo llevó a colaborar con figuras como Ray Manzarek, legendario integrante de The Doors, y con músicos de la escena del rock nacional, consolidando una reputación que iba mucho más allá del pop comercial.

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El compositor detrás de grandes éxitos

La carrera de Syntek dio un giro definitivo cuando comenzó a escribir y producir para cine y televisión. La banda sonora de Sexo, pudor y lágrimas le valió el Premio Ariel a Mejor Música Original y confirmó su capacidad como compositor, mientras éxitos como Duele el amor, junto a Ana Torroja, lo convirtieron en uno de los autores más importantes del pop en español.

También ha colaborado con Juan Gabriel, Laura Pausini, Alejandro Sanz, Yuri y Los Ángeles Azules, además de recibir nominaciones al Grammy y al Latin Grammy a lo largo de más de tres décadas de carrera.

La polémica frente a una trayectoria de 35 años

La discusión generada por el Grito ocurre en un momento en que Syntek ha reconocido públicamente que los últimos años han sido especialmente complejos para su carrera. Él mismo ha atribuido parte de esa situación al funcionamiento de los algoritmos y a la dificultad que enfrentan los artistas de su generación para mantenerse visibles en una industria musical dominada por géneros como el reguetón.

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