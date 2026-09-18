Crece conflicto Nodal vs. Cazzu: él dice que no se amparó contra la “Ley Cazzu” y ella responde que fue “silenciada”

La nueva confrontación pública surgió después de que circularon documentos sobre un juicio de amparo promovido por Nodal contra la promoción de la iniciativa. Sus representantes sostuvieron que el recurso no cuestiona el contenido de la propuesta legislativa, sino el uso de una historia relacionada con su hija para impulsarla.

Nodal niega que quiera frenar la “Ley Cazzu”

En un comunicado difundido el 17 de septiembre, el equipo de Christian Nodal calificó como “falso” que el cantante haya promovido un amparo para detener la iniciativa y aseguró que está a favor de cualquier proyecto que proteja a niñas y niños.

La defensa del cantante sí confirmó la existencia de un amparo, pero explicó que el objetivo es cuestionar la manera en que se presenta públicamente la iniciativa y, en particular, la historia que relaciona a Nodal, Cazzu y su hija.



Nodal asegura que no se amparó contra la llamada "Ley Cazzu" (Instagram)

“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”, señala el comunicado.

La defensa también rechazó que exista una resolución judicial o una prueba que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Además, negó que el cantante haya impedido que Inti viaje con su madre o que Cazzu pueda trabajar.

El equipo del intérprete también cuestionó el nombre con el que se conoce públicamente la propuesta y sostuvo que utilizar una historia sobre la menor de edad la expone y la revictimiza.

“Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, planteó la representación de Nodal.

El comunicado también advirtió sobre la circulación de un documento que el equipo del cantante considera falso y anunció una investigación para determinar quién lo difundió.