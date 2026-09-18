El conflicto legal entre Christian Nodal y Cazzu escaló nuevamente luego de que el equipo del cantante negó que haya promovido un amparo para frenar la llamada “Ley Cazzu”, mientras la cantante argentina afirmó que fue “silenciada” legalmente y que enfrenta procesos que, según su versión, nada tienen que ver con la crianza de su hija Inti.
Crece conflicto Nodal vs. Cazzu: él dice que no se amparó contra la “Ley Cazzu” y ella responde que fue “silenciada”
La nueva confrontación pública surgió después de que circularon documentos sobre un juicio de amparo promovido por Nodal contra la promoción de la iniciativa. Sus representantes sostuvieron que el recurso no cuestiona el contenido de la propuesta legislativa, sino el uso de una historia relacionada con su hija para impulsarla.
Nodal niega que quiera frenar la “Ley Cazzu”
En un comunicado difundido el 17 de septiembre, el equipo de Christian Nodal calificó como “falso” que el cantante haya promovido un amparo para detener la iniciativa y aseguró que está a favor de cualquier proyecto que proteja a niñas y niños.
La defensa del cantante sí confirmó la existencia de un amparo, pero explicó que el objetivo es cuestionar la manera en que se presenta públicamente la iniciativa y, en particular, la historia que relaciona a Nodal, Cazzu y su hija.
“El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla”, señala el comunicado.
La defensa también rechazó que exista una resolución judicial o una prueba que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Además, negó que el cantante haya impedido que Inti viaje con su madre o que Cazzu pueda trabajar.
El equipo del intérprete también cuestionó el nombre con el que se conoce públicamente la propuesta y sostuvo que utilizar una historia sobre la menor de edad la expone y la revictimiza.
“Algún día conocerá su propia historia y merece encontrar la verdad, no una versión construida por conveniencia”, planteó la representación de Nodal.
El comunicado también advirtió sobre la circulación de un documento que el equipo del cantante considera falso y anunció una investigación para determinar quién lo difundió.
¿Qué dice el amparo que promovió Christian Nodal?
La documentación judicial difundida públicamente introduce un elemento relevante en la disputa.
De acuerdo con el expediente 1284/2026, Christian Nodal aparece como promovente, a título personal y en representación de su hija menor de edad.
El acuerdo judicial identifica como acto reclamado “la presentación y promoción de la iniciativa a nivel federal bajo la denominación ‘Ley Cazzu’”.
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México desechó el recurso porque la propuesta todavía era una iniciativa y no una ley aprobada que generara una afectación directa al cantante.
La resolución del 16 de julio no determinó si Nodal tenía razón o no respecto al nombre de la iniciativa, la historia de su hija o las afirmaciones relacionadas con su situación familiar.
El juzgado resolvió una cuestión de procedencia: consideró que el amparo no podía utilizarse para impugnar la presentación y promoción de una iniciativa que todavía no entraba en vigor.
El 18 de agosto, la defensa de Nodal presentó un recurso de queja contra ese desechamiento. El asunto fue remitido a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
El equipo de Nodal sostiene que no busca detener la reforma y que su reclamo se concentra en el nombre y la narrativa utilizada para presentarla.
El expediente judicial, en cambio, describe formalmente como acto reclamado la presentación y promoción de la iniciativa bajo la denominación “Ley Cazzu”.
¿Qué es la “Ley Cazzu”?
La llamada “Ley Cazzu” surgió en México a partir de las declaraciones públicas de la cantante argentina sobre las dificultades que, según explicó, enfrentó para viajar con su hija mientras desarrolla su actividad profesional.
La iniciativa fue impulsada por la diputada local de Michoacán Sandra Arreola Ruiz y posteriormente promovida a nivel federal por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, ambos del Partido Verde Ecologista de México.
El proyecto busca modificar el marco legal para evitar que la ausencia o el incumplimiento reiterado de uno de los progenitores impida trámites relacionados con la movilidad de niñas, niños y adolescentes, como pasaportes y permisos de viaje.
También contempla otros supuestos relacionados con trámites necesarios para los menores.
El propio Núñez confirmó públicamente la existencia del recurso legal y sostuvo que una iniciativa todavía en proceso legislativo no podía ser impugnada mediante un amparo.
La diputada Arreola también señaló que la propuesta no constituye todavía una ley aprobada. En ese contexto, la denominación “Ley Cazzu” se convirtió en uno de los puntos centrales del conflicto entre el sonorense y la argentina.
Cazzu afirma que fue “silenciada” legalmente
Después del comunicado de Christian Nodal, Cazzu publicó una serie de mensajes en sus redes sociales en los que habló nuevamente de su situación legal y de las consecuencias que, según afirmó, ha enfrentado como madre.
“Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente”, escribió la cantante.
Cazzu sostuvo que esa situación permitió que se difundieran versiones que considera falsas o manipuladas sobre su caso.
“Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR Y MANIPULAR una situación que se cae de madura”, afirmó.
La argentina también señaló que decidió no utilizar mecanismos para impedir que otras personas hablaran sobre el conflicto. “Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar”, escribió, antes de añadir que todavía no sabe si tomó la decisión correcta.
En su mensaje, Cazzu aseguró además que enfrenta “caprichos de todo tipo” que, desde su perspectiva, no tienen relación con la crianza de Inti, y afirmó que los procesos legales han afectado su paz y sus recursos.
“Espero el día que la historia se conozca realmente como es”, dice Cazzu
En la segunda parte de su publicación, Cazzu retomó uno de los argumentos planteados por el equipo de Nodal: la necesidad de que algún día se conozca la historia completa.
“Yo también espero el día que la historia se conozca realmente como es”, escribió.
La cantante agregó que espera que exista un espacio para presentar su versión de los hechos “sin artilugios que la entorpezcan”.
Cazzu también afirmó que durante el periodo en el que pudo hablar públicamente sobre el conflicto dijo “verdades” que, según ella, siguen formando parte de la realidad en la que ejerce la maternidad.
La artista aseguró que los ataques en su contra aumentaron, aunque afirmó que actualmente ya no puede denunciarlos públicamente.
Cazzu mantendrá su respaldo a proyectos para madres y mujeres
La cantante cerró su mensaje vinculando su experiencia personal con otras mujeres que enfrentan procesos familiares.
“Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres”, escribió.
Cazzu planteó que, si ella puede sentirse vulnerada pese a contar con una plataforma pública para expresarse, la situación puede ser todavía más complicada para madres que no cuentan con recursos o herramientas para defenderse.
La postura coincide con el respaldo que la cantante ya manifestó hacia iniciativas relacionadas con la protección de madres y menores. La llamada “Ley Cazzu” tomó precisamente su nombre a partir de la exposición pública de su experiencia con los permisos de viaje de Inti.