Lady Gaga y Michael Polansky recibieron a su hija por gestación subrogada: esto se sabe

Lady Gaga y Michael Polansky recibieron a su hija por gestación subrogada

La bebé nació el 9 de junio de 2026 a las 23:19 horas en Los Ángeles, según documentos obtenidos por TMZ. La noticia de que Gaga y Polansky se habían convertido en padres trascendió apenas hace unos días, cuando la pareja fue fotografiada con la recién nacida.

Ahora, nuevos detalles sobre el nacimiento han salido a la luz. De acuerdo con Page Six, Lady Gaga y Michael Polansky recurrieron a una gestante subrogada para dar la bienvenida a su hija. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre el proceso ni sus representantes han confirmado los detalles.

La maternidad no es algo que haya aparecido de pronto en los planes de Gaga. Desde hace años, la cantante ha hablado sobre su deseo de tener hijos y formar una familia.

En 2019, por ejemplo, contó que dentro de sus planes para los siguientes diez años estaba tener bebés. Años después, esa ilusión seguía presente. En 2025, durante una conversación con Stephen Colbert, Gaga describió convertirse en mamá como “mi próximo gran papel”, dejando claro que se trataba de una de sus prioridades personales.



Lady Gaga debuta como mamá, la cantante tuvo a su primer bebé con su prometido Michael Polansky (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Sin embargo, el camino hacia ese momento no habría sido sencillo. Una fuente consultada por Page Six aseguró que el proceso comenzó alrededor de 2024 y estuvo acompañado de varios altibajos relacionados con la salud de la cantante. Según esta persona, Gaga habría atravesado dificultades físicas y emocionales, además de problemas importantes en la cadera.

Gaga ha hablado públicamente en el pasado sobre sus problemas de salud. En su documental Gaga: Five Foot Two, estrenado en 2017, mostró parte de su lucha con el dolor crónico y explicó que vive con fibromialgia. También ha contado que sufrió una lesión importante en la cadera que requirió cirugía.

Es importante señalar que ni Gaga ni Polansky han dicho que estas condiciones fueran la razón por la que recurrieron a la gestación subrogada. Por ahora, ese vínculo forma parte del contexto reportado por Page Six y no de una explicación oficial de la pareja.