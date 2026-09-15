La amistad entre Salma Hayek y Angelina Jolie se ha fortalecido con los años y también a través de distintos proyectos cinematográficos. En una reciente entrevista para The Cut, las actrices platicaron sobre su vida actual, sus planes profesionales y la relación cercana que han construido dentro y fuera de los sets.
Angelina Jolie revela cómo Salma Hayek la ayudó durante una etapa difícil: “Me has hecho sonreír”
Angelina Jolie revela cómo Salma Hayek la ayudó durante una etapa difícil
Durante la plática, Salma Hayek contó que ahora disfruta una nueva etapa en París, donde vive desde que su hija comenzó a independizarse. La actriz incluso recordó que en algún momento intentó convencer a Angelina Jolie de mudarse a la capital francesa.
“Casi te convenzo de que te mudes a París. Lo consideraste. Y yo te decía: ‘Vamos, chica, no puedes dejarme sola allí’. Quieres un lugar más salvaje”, comentó la actriz mexicana.
Angelina reconoció lo importante que ha sido la amistad entre ambas, especialmente durante una etapa complicada de su vida.
“Nos lo hemos pasado muy bien. Necesitaba divertirme. Me conociste en un momento difícil de mi vida y me has hecho sonreír”, aseguró la intérprete.
Angelina Joliey Sala Hayek recuerdan su experiencia en Without Blood
Las actrices también recordaron su trabajo en Without Blood, película dirigida por Angelina Jolie y protagonizada por Salma Hayek . El rodaje se realizó en Veracruz, ciudad natal de Salma, lo que añadió un significado especial a la experiencia.
Hayek explicó que, como actriz, en ocasiones sentía que debía exigirse demasiado para lograr una buena interpretación. Sin embargo, trabajar con un equipo que le brindaba apoyo le permitió vivir el proceso de otra manera.
“A veces, como actor, piensas: ‘Tengo que torturarme para hacer mejor mi trabajo’. Sentí que, como tenía tanto apoyo, no necesitaba torturarme de verdad”, dijo.
Jolie, por su parte, admitió que dirigir a una amiga podía ser complicado, aunque disfrutó el resultado: “A veces sentía que estaba torturando a mi amiga, pero me encantó la experiencia”, comentó.
Salma Hayek quiere ver a Angelina Jolie en una faceta más divertida
Aunque Angelina Jolie era quien conducía la plática como directora, Salma Kayek no perdió la oportunidad de hacerle algunas preguntas y hablar sobre las cualidades que admira en ella.
“¿Y tú, Angie? Se supone que no debo hacer las preguntas. Sé en qué eres buena y en qué me encantaría verte. Eres muy graciosa”. “Ay”; respondió Jolie.
Hayek continuó describiendo el sentido del humor de su amiga y expresó su deseo de verla explorar una faceta más ligera en futuros proyectos.
“Nos reímos mucho. Tienes un sentido del humor mordaz e irónico”, dijo. “Puedes ser muy ingeniosa y divertida, pero siempre con elegancia. Eso es lo que me gustaría verte hacer”.
En cuanto a sus propios planes, Salma aseguró que quiere seguir fortaleciendo los vínculos con su comunidad y se mostró entusiasmada por llegar a los 60 años.