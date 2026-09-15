Angelina Jolie revela cómo Salma Hayek la ayudó durante una etapa difícil: “Me has hecho sonreír”

Angelina Jolie revela cómo Salma Hayek la ayudó durante una etapa difícil

Durante la plática, Salma Hayek contó que ahora disfruta una nueva etapa en París, donde vive desde que su hija comenzó a independizarse. La actriz incluso recordó que en algún momento intentó convencer a Angelina Jolie de mudarse a la capital francesa.

“Casi te convenzo de que te mudes a París. Lo consideraste. Y yo te decía: ‘Vamos, chica, no puedes dejarme sola allí’. Quieres un lugar más salvaje”, comentó la actriz mexicana.



Salma Hayek Pinault, Demián Bichir y Angelina Jolie (Getty Images)

Angelina reconoció lo importante que ha sido la amistad entre ambas, especialmente durante una etapa complicada de su vida.

“Nos lo hemos pasado muy bien. Necesitaba divertirme. Me conociste en un momento difícil de mi vida y me has hecho sonreír”, aseguró la intérprete.