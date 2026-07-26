Angelina Jolie atraviesa un nuevo capítulo en la historia familiar que comparte con Brad Pitt. Mientras cuatro de sus seis hijos han iniciado procesos legales para eliminar el apellido paterno de sus nombres, una fuente cercana a la actriz asegura que su principal deseo es que todos puedan seguir adelante y encontrar tranquilidad.
La inesperada reacción de Angelina Jolie a la decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt
La reacción de Angelina Jolie a la decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt
La más reciente en sumarse a este proceso fue Vivienne , de 18 años, quien presentó una solicitud para cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie. Con ello se une a Shiloh, Zahara y Maddox, quienes previamente emprendieron trámites similares.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People el motivo del cambio de nombre quedó registrado como "personal". Una persona cercana a Jolie explicó que la actriz ha optado por mantenerse al margen de la controversia pública y proteger a sus hijos.
"Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría". La fuente también destacó la discreción con la que la familia ha manejado el tema.
"El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia".
Sobre el estado de ánimo de la actriz, agregó: "Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen".
Los hijos de Angelina Jolie que se han cambiado el nombre
Vivienne es la última de los hijos de la expareja en solicitar el cambio de apellido. Antes que ella, Shiloh consiguió la aprobación de su petición para llamarse Shiloh Jolie , mientras que Zahara busca adoptar el nombre Zahara Marley Jolie y Maddox el de Maddox Chivan Jolie.
Los procesos continúan en los tribunales de California. La audiencia de Maddox está prevista para el 14 de septiembre, la de Zahara para el 28 de septiembre y la de Vivienne para el 2 de noviembre, de acuerdo con documentos judiciales. Además, Maddox y Zahara ya publicaron los avisos legales requeridos para avanzar con el trámite.
No obstante, anteriormente una fuente cercana al actor comentó a People: "Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental".
La última vez que Pitt habló públicamente sobre su familia fue en junio de 2025, durante la promoción de la película F1, cuando compartió una reflexión sobre el valor de las personas cercanas en su vida.
"Creo que cuando llegas a mi edad te das cuenta de lo importante que es rodearte de la gente que conoces, la gente que quieres, la gente que te quiere. Amigos, familia, y ya está. A partir de ahí, podemos crear cosas. Es una ecuación bastante simple, creo".