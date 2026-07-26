La inesperada reacción de Angelina Jolie a la decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

La reacción de Angelina Jolie a la decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

La más reciente en sumarse a este proceso fue Vivienne , de 18 años, quien presentó una solicitud para cambiar legalmente su nombre a Vivienne Marcheline Jolie. Con ello se une a Shiloh, Zahara y Maddox, quienes previamente emprendieron trámites similares.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista People el motivo del cambio de nombre quedó registrado como "personal". Una persona cercana a Jolie explicó que la actriz ha optado por mantenerse al margen de la controversia pública y proteger a sus hijos.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt en la premier de la película Eternals. (Getty Images)

"Si la gente supiera toda la verdad, sentiría más compasión por los niños y los respetaría". La fuente también destacó la discreción con la que la familia ha manejado el tema.

"El hecho de que no hablen mal de ellos ni hagan públicas sus cosas demuestra su decencia".

Sobre el estado de ánimo de la actriz, agregó: "Angie no ha estado peleando ni está enfadada. Simplemente quiere que todos se recuperen".