La danesa May el-Toukhy gana el León de Oro en Venecia por el drama histórico "Woman Unknown"

Ganadores de las principales categorías del Festival de Cine de Venecia (TIZIANA FABI/AFP)

La actriz danesa Mathilde Arcel, quien interpreta a la protagonista, recibió el premio a Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en la película.

May el-Toukhy, octava directora que gana el León de Oro

May el-Toukhy se convirtió en la octava mujer en ganar el León de Oro en la historia de la Mostra de Venecia.

Al recibir el máximo reconocimiento del festival, la directora destacó que Woman Unknown cuenta la historia de mujeres invisibles, sin voz y ausentes de los relatos históricos.



Ganadores de las principales categorías del Festival de Cine de Venecia (TIZIANA FABI/AFP)

El-Toukhy explicó que sacar adelante la película fue difícil, pero que la necesidad de arrojar luz sobre esas mujeres desconocidas de la historia común fue lo que la mantuvo firme.

Esta edición del Festival de Venecia recibió críticas por la reducida presencia de directoras en competencia.

Además de El-Toukhy, la única otra realizadora en la carrera por el León de Oro fue la israelí Rachel Szor, quien codirigió el documental NAZA con Yuval Abraham.

