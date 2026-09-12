La danesa May el-Toukhy gana el León de Oro en Venecia por el drama histórico "Woman Unknown"

Javier Bardem, Penélope Cruz y Robert Pattinson, entre las estrellas
Aunque los grandes estudios de Hollywood tuvieron una presencia menor en esta edición del Festival de Venecia, las estrellas no faltaron en el Lido.
Entre los nombres que destacaron en la alfombra roja estuvieron los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes protagonizan Búnker, del director francés Florian Zeller.
La pareja interpreta a un matrimonio en crisis después de casi dos décadas de relación.
Otro de los grandes protagonistas fue Robert Pattinson, quien apareció en Primetime como un periodista dedicado a perseguir a presuntos depredadores sexuales.
El cine latinoamericano también gana en Venecia
El cine latinoamericano tuvo una presencia limitada en la selección oficial, pero consiguió varios reconocimientos en las secciones paralelas del festival.
La película argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, ganó el máximo galardón de la sección Giornate degli Autori.
En la Semana de la Crítica, los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas recibieron un premio por El fin de los tiempos, documental experimental construido con material de archivo e imágenes generadas con inteligencia artificial.
Por su parte, la película brasileña London, de Victor di Marco y Márcio Picoli, ganó el Queer Lion, compartido con Queer Edward II, de Theo Rollason. El reconocimiento distingue obras relacionadas con la temática y la cultura LGBTQ+ entre las películas presentadas en el certamen.
Con información de AFP