A sus 60 años, Salma Hayek tiene claro que el bienestar va mucho más allá de la apariencia. Durante una gala benéfica en Nueva York, la actriz compartió el consejo que, desde su perspectiva, ayuda a conservar ese “brillo por dentro y por fuera” que tanto llamó la atención durante el evento.
Salma Hayek revela su secreto para mantenerse radiante a los 60
Salma Hayek revela su secreto para mantenerse radiante a los 60
Salma Hayek asistió este fin de semana a la gala anual Kering Foundation Caring For Women Dinner, donde fue cuestionada por HELLO! sobre cuál considera que es su secreto para mantener ese resplandor.
Su respuesta puso el foco en las relaciones que ha construido y en la importancia de compartir objetivos con otras mujeres.
“Rodearte de mujeres, de buenas amigas, ya sabes, y trabajar juntas hacia cosas significativas en la vida”, respondió la protagonista de Frida.
La aparición de la actriz ocurrió apenas unos días después de una fecha importante en su vida. El pasado 2 de septiembre, Salma celebró su cumpleaños número 60 y lo hizo compartiendo con sus seguidores algunos momentos de la celebración.
Para su llegada a la gala en Nueva York, la actriz eligió un elegante vestido negro de Balenciaga, de silueta marcada, con un escote adornado con un volante fruncido y una llamativa cola circular. El look lo complementó con zapatos de tacón, anillos de diamantes y unos aretes colgantes de Boucheron.
La fórmula de Salma Hayek va más allá del glamour
Aunque la pregunta estaba relacionada con su apariencia, Salma Hayek decidió llevar la respuesta hacia otro terreno: el de las amistades y los proyectos que tienen un significado personal.
La actriz destacó así la importancia de mantenerse cerca de mujeres que aporten a su vida y con quienes pueda compartir iniciativas que vayan más allá de la industria del entretenimiento.
Con esta respuesta, Salma dejó claro que, para ella, sentirse bien no depende únicamente de los cuidados de belleza o de la imagen que proyecta frente a las cámaras, sino también de las personas que la acompañan y de las causas que decide apoyar.