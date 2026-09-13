Salma Hayek revela su secreto para mantenerse radiante a los 60

Salma Hayek asistió este fin de semana a la gala anual Kering Foundation Caring For Women Dinner, donde fue cuestionada por HELLO! sobre cuál considera que es su secreto para mantener ese resplandor.

Su respuesta puso el foco en las relaciones que ha construido y en la importancia de compartir objetivos con otras mujeres.



Salma Hayek (Getty Images)

“Rodearte de mujeres, de buenas amigas, ya sabes, y trabajar juntas hacia cosas significativas en la vida”, respondió la protagonista de Frida.

La aparición de la actriz ocurrió apenas unos días después de una fecha importante en su vida. El pasado 2 de septiembre, Salma celebró su cumpleaños número 60 y lo hizo compartiendo con sus seguidores algunos momentos de la celebración.

Para su llegada a la gala en Nueva York, la actriz eligió un elegante vestido negro de Balenciaga, de silueta marcada, con un escote adornado con un volante fruncido y una llamativa cola circular. El look lo complementó con zapatos de tacón, anillos de diamantes y unos aretes colgantes de Boucheron.