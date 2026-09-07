North West dio un paso importante en su carrera musical al ofrecer su primer concierto en solitario en Chicago, una presentación que contó con la presencia de sus famosos papás. Kim Kardashian y Kanye West acudieron al Teatro The Vic para acompañar a su hija de 13 años, aunque permanecieron en lugares separados durante el espectáculo.
North debuta como solista en concierto y sus papás, Kim Kardashian y Kanye West, la apoyan por separado
Kim y Kanye apoyan a su hija North desde lugares separados
De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, Kim Kardashian y Kanye West estuvieron atentos a la presentación desde balcones distintos. Kanye, de 49 años, siguió la actuación acompañado por miembros de su equipo, mientras Kim estuvo en otro balcón junto a algunas de sus amigas.
La empresaria incluso compartió en sus historias de Instagram imágenes del concierto y videos del público que llenó el teatro y que esperaba de pie a que empezara el show, mientras que el rapero también grabó parte del espectáculo con su teléfono desde el palco junto a su equipo.
North West presentó varias canciones de su EP debut, N0rth4evr, además de algunos temas inéditos, según reportes. La presentación llega después de que la adolescente cancelara la gira que tenía prevista junto a la rapera Molly Santana.
Aquella serie de conciertos estaba programada para comenzar el 5 de agosto en Texas y continuar hasta el 17 de agosto en Canadá. Aunque ese proyecto no se concretó, North ya tenía experiencia sobre los escenarios gracias a las colaboraciones que ha realizado con su padre.
La adolescente ha acompañado a Kanye en distintas presentaciones y ambos han compartido escenario en varias ocasiones. Entre sus actuaciones se encuentran las canciones “Talking” y “Piercing on My Hand”, que interpretaron durante el concierto de regreso del rapero en el SoFi Stadium a principios de agosto.
North West comienza a forjar su propio camino
La presencia de Kim Kardashian y Kanye West dejó claro que ambos quisieron acompañar a North en una noche importante para ella, aunque evitaron permanecer juntos. North West es la mayor de los cuatro hijos que la ex pareja tiene en común. Después de ella están Saint, de 10 años; Chicago, de 8, y Psalm, de 7.
Por ahora, North parece decidida a construir su propio camino en la música. Su primer concierto en solitario representa un nuevo paso para una joven que ya ha comenzado a familiarizarse con los escenarios y que cuenta con dos de las figuras más conocidas de la industria del entretenimiento como padres.
North recibe educación en casa, con un programa que combina materias tradicionales con proyectos vinculados a sus intereses artísticos:“Ella recibe educación desde casa, y gran parte le ayudo yo con las enseñanzas, hacemos muchos cursos realistas de cosas que realmente le interesan”, explicó Kardashian, en un episodio del podcast de su hermana Khloé Kardashian, “Khloé in Wonderland”.
Según contó la empresaria, la currícula incluye ejercicios de matemática aplicados a presupuestos y una clase de construcción de marca, con proyectos como la fabricación de gorras y joyas.
El esquema educativo también reserva tiempo de estudio para el trabajo en el estudio de grabación, donde North avanza en su primer álbum.
“Ha sido tan lindo verla florecer”, dijo Kardashian sobre el proceso creativo de su hija. “Agregaré que ella escribe todas sus letras como parte de sus exámenes de ortografía. Hacemos en casa todas las cosas que ella realmente disfruta y que son desafiantes”.