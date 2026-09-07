North debuta como solista en concierto y sus papás, Kim Kardashian y Kanye West, la apoyan por separado

Kim y Kanye apoyan a su hija North desde lugares separados

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, Kim Kardashian y Kanye West estuvieron atentos a la presentación desde balcones distintos. Kanye, de 49 años, siguió la actuación acompañado por miembros de su equipo, mientras Kim estuvo en otro balcón junto a algunas de sus amigas.



La empresaria incluso compartió en sus historias de Instagram imágenes del concierto y videos del público que llenó el teatro y que esperaba de pie a que empezara el show, mientras que el rapero también grabó parte del espectáculo con su teléfono desde el palco junto a su equipo.

North West presentó varias canciones de su EP debut, N0rth4evr, además de algunos temas inéditos, según reportes. La presentación llega después de que la adolescente cancelara la gira que tenía prevista junto a la rapera Molly Santana.



North West (Instagram)

Aquella serie de conciertos estaba programada para comenzar el 5 de agosto en Texas y continuar hasta el 17 de agosto en Canadá. Aunque ese proyecto no se concretó, North ya tenía experiencia sobre los escenarios gracias a las colaboraciones que ha realizado con su padre.

La adolescente ha acompañado a Kanye en distintas presentaciones y ambos han compartido escenario en varias ocasiones. Entre sus actuaciones se encuentran las canciones “Talking” y “Piercing on My Hand”, que interpretaron durante el concierto de regreso del rapero en el SoFi Stadium a principios de agosto.