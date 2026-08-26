North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, protagoniza su primera portada a los 13

La portada rápidamente se hizo viral. Mientras algunos reconocieron la personalidad de North, otros cuestionaron que una adolescente de 13 años aparezca con una imagen tan adulta.

North West, la hija de Kim y Kanye que ya tiene fama propia

North pertenece a una generación de hijos de celebridades que prácticamente nació frente a las cámaras. Su infancia estuvo documentada a través de las distintas etapas del imperio Kardashian-Jenner y, al mismo tiempo, creció rodeada de dos mundos creativos muy distintos: la moda y los negocios de su mamá, y la música y el diseño de su padre.

Desde pequeña mostró interés por las artes y la moda. En 2024 protagonizó junto a Kim Kardashian una portada y entrevista para Interview Magazine, en la que ambas hablaron de su vida cotidiana, la escuela y sus intereses.

Kim Kardashian y su hija North West (Instagram)

Pero si hay un terreno en el que North parece haber encontrado una identidad propia es la música. En febrero de 2024 llamó especialmente la atención por participar en “Talking / Once Again”, canción de Kanye West y Ty Dolla $ign en la que North aparece como invitada. El tema llegó al número 30 del Billboard Hot 100 y North incluso interpretó la canción en vivo durante una presentación en París.

En su conversación con Dazed, North dejó claro que no quiere esperar para comenzar a tomarse en serio su carrera. Cuando le preguntaron cuál había sido el peor consejo que había recibido, respondió que le dijeran que debía “empezar mi carrera más tarde”. “Es como, no. Este es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida”.

La moda, otra de las pasiones de North West

En 2020, cuando todavía era una niña, apareció junto a su padre en el desfile de Yeezy Season 8 durante Paris Fashion Week. También ha participado en distintos eventos relacionados con la moda y el entretenimiento, consolidando poco a poco una imagen propia.

Pero su carrera musical tomó fuerza en 2026. En mayo lanzó su primer EP, N0rth4evr, cuando tenía apenas 12 años. Posteriormente comenzó a presentarse en escenarios importantes y en junio realizó una presentación como solista en el festival Lyrical Lemonade Summer Smash.

Sobre la experiencia de subir al escenario como solista, North reconoció que incluso le hubiera gustado hacerlo antes. “Ojalá lo hubiera hecho antes. He estado lista”, aseguró a Dazed.

Cuando le preguntaron cómo se siente cuando está frente al público, respondió con tres palabras: “divertido, liberador y emocionante”.

También contó que tiene un pequeño ritual antes de presentarse: reza. Para North, además, el trabajo detrás de una presentación ha comenzado a tomar un lugar importante. La adolescente explicó que antes no ensayaba demasiado, pero que ahora disfruta hacerlo, especialmente cuando se trata de baile.

“Antes no ensayaba. Antes quería salir y ver qué pasaba. Pero ahora me gusta ensayar baile”, contó.

También explicó que no es una persona a la que le guste quedarse sin hacer nada. Al hablar de su día perfecto, aseguró: “No me gusta descansar mucho. Me gusta hacer cosas”. Su escenario ideal incluye ensayar, ir al estudio y después ofrecer un show.

North también ha comenzado a definir cuáles son los sonidos y artistas que quiere llevar a su propia música. En Dazed mencionó entre sus artistas favoritas a Bktherula, Baby Osama y Babyxsosa, mientras que señaló a Lil Uzi Vert como uno de sus grandes referentes.

El álbum Pink Tape de Lil Uzi Vert fue, de hecho, una de las principales inspiraciones para su propio EP: “Cuando lo escuché pensé: ‘Dios mío’. Fue algo que me cambió la vida”, recordó.

La imagen de North West

La transformación de North también ha generado conversación por su manera de vestir y por los piercings que se han convertido en parte de su imagen.

En la portada aparece con el cabello azul, múltiples piercings, grill y una estética punk que se aleja de la imagen tradicionalmente asociada con la familia Kardashian-Jenner.

La propia North explicó que su apariencia es una forma de expresarse: “Todos están enamorados de los chicos, vapeando y haciendo todo tipo de cosas malas. Todo lo que quiero es cabello azul y piercings”, dijo en la entrevista.

Y agregó que los piercings le permiten sentirse ella misma: “Simplemente te hacen sentir completamente tú misma”.

North reveló además que existe un piercing que quiere desde hace tiempo pero que sus padres no le permiten hacerse: el bridge piercing, ubicado en el puente de la nariz: “Realmente quiero hacerme un piercing en el bridge, pero no me dejan”, confesó.

North West (Instagram)

Cuando Dazed le preguntó con qué personaje ficticio se identifica, respondió Hatsune Miku, la cantante virtual japonesa. “Es mi gemela, de verdad”, aseguró.

North tampoco pestá interesada en encajar dentro de una sola estética. Cuando le preguntaron qué prenda jamás usaría, respondió que actualmente se pondría prácticamente cualquier cosa: “Me gusta probar cosas nuevas. Pero también me gusta tener mi propio estilo”, explicó.

Entre sus piezas favoritas está una chamarra de Michael Jackson, regalo de su mamá, además de sus icónicas Geobaskets de Rick Owens.

Y aunque nació dentro de una familia cuya relación con la moda es prácticamente una industria en sí misma, North aseguró algo que dice mucho de su personalidad: cuando le preguntaron con qué persona, viva o muerta, intercambiaría guardarropa, respondió simplemente: “Honestamente, me gusta más mi clóset”.