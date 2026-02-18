North West deja la escuela: la decisión de Kim Kardashian para impulsar su creatividad

North West, la hija mayor de mayor de Kim Kardashian, ya no va a una escuela privada, luego de que su mamá decidiera educarla en casa.
De acuerdo con una fuente cercana, la fundadora de SKIMS tomó la decisión con el objetivo de ofrecerle a adolescente de 12 años, un entorno más flexible que le permita enfocarse en sus intereses y talentos creativos.
Kim Kardashian sacó de la escuela a North
Kim Kardashian habría buscado crear un esquema educativo que se adapte mejor a las inquietudes de North, quien en los últimos años ha mostrado afinidad por la moda, la música y otras expresiones artísticas. Con este cambio, la empresaria le da mayor importancia a un modelo que combine formación académica con el desarrollo de sus intereses y habilidades.
"North tiene un gran sentido del estilo y la autoexpresión", aseguró una fuente cercana a la familia a la revista People. "Su ambiente escolar privado tradicional no estaba preparado para ese nivel de individualidad".
"Kim sintió que la educación en casa le permitirá concentrarse en lo académico y al mismo tiempo le daría espacio para explorar la moda, la música y el emprendimiento de una manera más práctica", agregó.
Kim Kardashian reacciona a las críticas por la forma de criar a su hijos
En enero pasado, Kim Kardashian estuvo como invitada en el podcast de su hermana, Khloé, Khloé in Wonder Land, donde habló sobre su estilo de crianza de sus hijos luego que en los últimos meses ha recibido críticas por permitir que su hija North use ciertas prendas, se ponga piercings y use tatuajes falsos.
"No soy una persona que juzgue así, así que intento no prestarle atención. Pero creo que nadie, a menos que esté en mi lugar, sabe a lo que me enfrento y cómo tenemos que gestionar ciertas cosas del mundo exterior o incluso de personas cercanas a nosotros que tenemos que afrontar", comentó.
“Creo que la única idea errónea que la gente podría tener es: 'Ay, intenta ser su mejor amiga y se sale con la suya en muchas cosas'. En realidad, Northy tiene muchas reglas. Ese es el único aspecto en el que sí la dejo expresarse", explicó. "La adoro por eso, y lo haría, sea como sea".
Kim Kardashianagregó que el pelo teñido y los piercings no son algo nuevo para su North, pues la joven se divierte disfrazándose desde que era una niña.
"Es curioso, la gente dice: 'Ay, este pelo azul, o como sus piercings falsos", expresó para luego recalcar: "Tengo fotos de ella de cuando estábamos en primer grado y preescolar, donde venía con un piercing falso en el tabique nasal y con trenzas verdes y rosas. Siempre le han encantado las trenzas de colores desde pequeña".
"Como si ella realmente fuera quien es y siempre lo ha sido", continuó Kardashian. "Y por eso, la cuido".
Kim Kardashian registra una marca para North
El 16 de febrero se dio a conocer que Kim Kardashian presentó tres solicitudes para registrar la marca “NOR11”, según documentos obtenidos por People, lo que indicaría que el trámite está relacionado con su hija North West.
Las solicitudes abarcan una amplia gama de productos, entre ellos ropa, vestidos, zapatos, sombreros, relojes, joyería, bolsos y estuches de cosméticos.