North West deja la escuela: la decisión de Kim Kardashian para impulsar su creatividad

Kim Kardashian sacó de la escuela a North

Kim Kardashian habría buscado crear un esquema educativo que se adapte mejor a las inquietudes de North, quien en los últimos años ha mostrado afinidad por la moda, la música y otras expresiones artísticas. Con este cambio, la empresaria le da mayor importancia a un modelo que combine formación académica con el desarrollo de sus intereses y habilidades.

Kim Kardashian salió en defensa de North West tras recibir críticas por su extravagante estilo a su corta edad. (Pascal Le Segretain/Getty Images)

"North tiene un gran sentido del estilo y la autoexpresión", aseguró una fuente cercana a la familia a la revista People. "Su ambiente escolar privado tradicional no estaba preparado para ese nivel de individualidad".

"Kim sintió que la educación en casa le permitirá concentrarse en lo académico y al mismo tiempo le daría espacio para explorar la moda, la música y el emprendimiento de una manera más práctica", agregó.

Kim Kardashian reacciona a las críticas por la forma de criar a su hijos

En enero pasado, Kim Kardashian estuvo como invitada en el podcast de su hermana, Khloé, Khloé in Wonder Land, donde habló sobre su estilo de crianza de sus hijos luego que en los últimos meses ha recibido críticas por permitir que su hija North use ciertas prendas, se ponga piercings y use tatuajes falsos.

Kim Kardashian y sus hijas North y Chicago West (Instagram)

"No soy una persona que juzgue así, así que intento no prestarle atención. Pero creo que nadie, a menos que esté en mi lugar, sabe a lo que me enfrento y cómo tenemos que gestionar ciertas cosas del mundo exterior o incluso de personas cercanas a nosotros que tenemos que afrontar", comentó.

“Creo que la única idea errónea que la gente podría tener es: 'Ay, intenta ser su mejor amiga y se sale con la suya en muchas cosas'. En realidad, Northy tiene muchas reglas. Ese es el único aspecto en el que sí la dejo expresarse", explicó. "La adoro por eso, y lo haría, sea como sea".