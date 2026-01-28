Kim Kardashian interrumpe el live de North West y el momento se vuelve viral

La situación comenzó cuando North, ya en plena transmisión, advirtió a sus seguidores:

“Chicos, creo que viene mi mamá”, causando expectación entre quienes seguían el live. "¿Por qué están viendo mi transmisión en vivo?", preguntó North con sorpresa, mientras Kim, divertida, aclaraba que no quería aparecer en pantalla.

Acto seguido, Kim apareció detrás de cámara, mientras su hija expresaba sorpresa y diversión. North la presentó como el “GOAT” (acrónimo en inglés de “Greatest Of All Time”, el mejor de todos los tiempos”), momento que se volvió uno de los más comentados entre los espectadores.

Hola chicos… espero que alguien haya grabado eso", para luego agregar entre risas: "Me llamó la MEJOR de todas. No sé si alguna vez volveré a oír eso… es broma, te amo, Bubs", dijo Kim Kardashian.

Aunque Kim interactuó con humor y cariño, dejó claro que no quería aparecer en cámara y que estaba lista para irse a dormir, recordándole a North que también era hora de ir a la cama.

North incluso bromeó con la idea de que podrían ganar dinero si Kim se mostraba en la transmisión, a lo que su madre respondió entre risas que no era el caso.