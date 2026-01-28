Este lunes, Kim Kardashian sorprendió a los espectadores durante un live de Instagram que estaba haciendo su hija North West, de 12 años, quien cuenta con más de dos millones de seguidores en la plataforma.
Kim Kardashian interrumpe el live de North West y el momento se vuelve viral
La situación comenzó cuando North, ya en plena transmisión, advirtió a sus seguidores:
“Chicos, creo que viene mi mamá”, causando expectación entre quienes seguían el live. "¿Por qué están viendo mi transmisión en vivo?", preguntó North con sorpresa, mientras Kim, divertida, aclaraba que no quería aparecer en pantalla.
Acto seguido, Kim apareció detrás de cámara, mientras su hija expresaba sorpresa y diversión. North la presentó como el “GOAT” (acrónimo en inglés de “Greatest Of All Time”, el mejor de todos los tiempos”), momento que se volvió uno de los más comentados entre los espectadores.
Hola chicos… espero que alguien haya grabado eso", para luego agregar entre risas: "Me llamó la MEJOR de todas. No sé si alguna vez volveré a oír eso… es broma, te amo, Bubs", dijo Kim Kardashian.
Aunque Kim interactuó con humor y cariño, dejó claro que no quería aparecer en cámara y que estaba lista para irse a dormir, recordándole a North que también era hora de ir a la cama.
North incluso bromeó con la idea de que podrían ganar dinero si Kim se mostraba en la transmisión, a lo que su madre respondió entre risas que no era el caso.
Quién es North West en la actualidad y por qué genera conversación en redes
A sus 12 años, North West se ha convertido en una de las figuras infantiles más observadas dentro de las redes sociales, no solo por ser hija de Kim Kardashian y Kanye West, sino por su personalidad fuerte, estilo propio y constante presencia en redes sociales.
No obstante, su exposición mediática ha abierto un debate recurrente sobre los límites de la infancia en redes sociales, especialmente cuando se trata de hijos de celebridades.
Mientras algunos destacan la libertad creativa y espontaneidad de North, otros señalan la importancia de la supervisión adulta.