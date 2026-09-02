Galilea Montijo no ocultó su preocupación por Aldo Rendón , quien la noche de ayer tuvo que abandonar La Casa de los Famosos México por motivos de salud. Durante el programa Hoy, la conductora explicó que el stylist fue sometido a diferentes evaluaciones médicas antes de que se tomara la decisión de que dejara la competencia para continuar con su tratamiento fuera del reality.
Galilea Montijo revela qué pasó con Aldo Rendón tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’
Galilea Montijo revela qué pasó con Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos
Galilea Montijo , quien mantiene una amistad cercana con Aldo Rendón , aseguró que tanto la producción como sus amigos y familiares estuvieron pendientes de él después de su salida.
“Vengo de madrugada. Todavía después de que salió Aldo estuvimos un buen ratito con él tanto los productores como sus amigos, su mamá Pati y toda su familia. Por supuesto, en ese momento les habló para decir: ‘Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento; el tratamiento que debe de tomar pues no lo puede hacer dentro de la casa”, explicó la conductora.
La presentadora señaló que, ante la situación, tanto Aldo como el equipo del programa tuvieron que poner la salud por encima de la competencia.
Galilea explicó que Aldo comenzó a sentirse mal durante su estancia en el reality y tuvo que acudir en varias ocasiones al confesionario para ser valorado por los médicos: “Él comenzó de repente a sentirse mal, entraba y salía al confesionario porque le hicieron exámenes de todo, y tomaron la decisión en la producción junto con los doctores de salir de la casa”, detalló.
De acuerdo con la conductora, Aldo no estaba dispuesto a dejar la competencia, pero finalmente entendió que necesitaba atenderse y seguir las indicaciones médicas.
“Entonces para la producción, para todos los amigos, para la gente que lo queremos, para su fandom, lo más importante siempre decimos en cualquier lugar en la vida, por supuesto lo más importante es la salud. Él tomó la decisión de salir de la Casa de los Famosos, como les digo por motivos de salud. Ellos están monitoreados siempre, hay que recordarles 24/7”, afirmó.
Galilea también contó que la decisión fue difícil para el stylist, pues habría preferido quedarse en el programa: “Y me dicen: ‘No, tranquila’. Aldo no se quiere salir, no quería salirse, pero en el momento que la doctora le está diciendo: ‘Es tu salud, este es el show, ya veremos qué pasa más adelante, seguirá siendo parte de la casa, por supuesto, lo importante es que te recuperes, que tomes tu tiempo para recuperarte’. Y ya el show ya, a un lado, ¿sabes? Ya lo veremos”, contó.
La salida de Aldo también significó un cambio importante para el reality, especialmente por la personalidad que aportaba a la convivencia entre los participantes: “Obviamente es un golpe muy fuerte para La Casa de los Famosos México porque pues si alguien ponía la sal y la pimienta, pues Aldo Rendón”, comentó.
Galilea pide priorizar la recuperación de Aldo Rendón
Además de la preocupación por su salud, Galilea Montijo reconoció que el momento de la despedida fue especialmente emotivo. La conductora destacó el cariño que sus compañeros demostraron hacia Aldo Rendón y recordó las lágrimas que derramó al dejar la casa.
“Sí me conmueve mucho la manera en cómo lo despidieron, cómo lo quisieron. Y yo pensaba mucho en Pati, su mamá”, dijo.
La amistad entre ambos hizo que Galilea viviera con especial preocupación las horas posteriores a su salida. Según contó, una de sus primeras inquietudes fue saber que su familia estuviera enterada de que estaba recibiendo atención y que todavía estaba a tiempo de seguir un tratamiento.
“Por favor, que le hablen a su mamá y que le digan que él está bien, que está tomando la decisión obviamente porque está a tiempo, nada más eso, que está a tiempo de tratarse”, recordó haber pensado en ese momento.
La conductora agregó que Aldo ya tenía contemplado acudir con su doctora al día siguiente de abandonar el programa: “Y me conmovieron mucho sus lágrimas porque salió como un bebé llorando, ¿sabes? Él no se quería salir y creo que la gente que lo queremos estamos preocupados por él. Pero sabemos que va a estar bien y hoy mismo me dijo: ‘Te lo juro que mañana a las 11 estoy con la doctora’. Y ahorita voy a hablarle, decirle: ‘¿Estás con la doctora?’. Porque los que lo queremos obviamente vamos a estar detrás de él”, añadió.
Después de que se conoció su salida comenzaron a circular diferentes versiones en redes sociales sobre los motivos de su salida y una posible reincorporación al programa. Ante esto, Galilea pidió no comparar el caso con otras salidas que tuvieron un desenlace diferente.
“Y hablando de la casa, pues sí, es un golpe muy fuerte para la casa. O sea, pero ya imagínense a lo que voy es que mucha gente va a especular de que lo sacaron que: ‘Hay y luego lo regresan como a Mariana y luego no sé qué’. No, aquí sí es una cosa importante de salud. Tanto que le dolió mucho a la jefa pues soltar ese personaje”, concluyó.
Galilea evitó revelar cuál es el problema de salud que enfrenta Aldo Rendón y se limitó a explicar que necesita recibir un tratamiento que no podía realizar dentro de La Casa de los Famosos México y reclacó que tanto ella como sus seres queridos estarán pendientes de su recuperación.