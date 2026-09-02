Galilea Montijo revela qué pasó con Aldo Rendón tras su salida de La Casa de los Famosos

Galilea Montijo , quien mantiene una amistad cercana con Aldo Rendón , aseguró que tanto la producción como sus amigos y familiares estuvieron pendientes de él después de su salida.

“Vengo de madrugada. Todavía después de que salió Aldo estuvimos un buen ratito con él tanto los productores como sus amigos, su mamá Pati y toda su familia. Por supuesto, en ese momento les habló para decir: ‘Está mal, pero está a tiempo de tomar un tratamiento; el tratamiento que debe de tomar pues no lo puede hacer dentro de la casa”, explicó la conductora.



Galilea Montijo y Aldo Rendón (Instagram)

La presentadora señaló que, ante la situación, tanto Aldo como el equipo del programa tuvieron que poner la salud por encima de la competencia.

Galilea explicó que Aldo comenzó a sentirse mal durante su estancia en el reality y tuvo que acudir en varias ocasiones al confesionario para ser valorado por los médicos: “Él comenzó de repente a sentirse mal, entraba y salía al confesionario porque le hicieron exámenes de todo, y tomaron la decisión en la producción junto con los doctores de salir de la casa”, detalló.

De acuerdo con la conductora, Aldo no estaba dispuesto a dejar la competencia, pero finalmente entendió que necesitaba atenderse y seguir las indicaciones médicas.

“Entonces para la producción, para todos los amigos, para la gente que lo queremos, para su fandom, lo más importante siempre decimos en cualquier lugar en la vida, por supuesto lo más importante es la salud. Él tomó la decisión de salir de la Casa de los Famosos, como les digo por motivos de salud. Ellos están monitoreados siempre, hay que recordarles 24/7”, afirmó.

Galilea también contó que la decisión fue difícil para el stylist, pues habría preferido quedarse en el programa: “Y me dicen: ‘No, tranquila’. Aldo no se quiere salir, no quería salirse, pero en el momento que la doctora le está diciendo: ‘Es tu salud, este es el show, ya veremos qué pasa más adelante, seguirá siendo parte de la casa, por supuesto, lo importante es que te recuperes, que tomes tu tiempo para recuperarte’. Y ya el show ya, a un lado, ¿sabes? Ya lo veremos”, contó.

La salida de Aldo también significó un cambio importante para el reality, especialmente por la personalidad que aportaba a la convivencia entre los participantes: “Obviamente es un golpe muy fuerte para La Casa de los Famosos México porque pues si alguien ponía la sal y la pimienta, pues Aldo Rendón”, comentó.