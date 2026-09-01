La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina conmovió al mundo del futbol, pero entre los miles de homenajes hubo uno que tuvo un peso especial. No llegó de un compañero, un entrenador o una leyenda del deporte, sino de Antonela Roccuzzo, la mujer que ha estado a su lado desde mucho antes de que el originario de Rosario se convirtiera en campeón del mundo.
Lionel Messi: Antonela Roccuzzo recuerda que fue ella quien estuvo desde el principio con el ídolo argentino
Horas después de que Messi confirmara su retiro de la Albiceleste, Antonela publicó en Instagram una fotografía junto al capitán y un mensaje que resumió más de dos décadas de historia juntos:
"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas. Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito. ❤️🇦🇷", posteó.
La publicación se volvió viral en cuestión de minutos porque, más allá de la despedida deportiva, hablaba del hombre detrás del mito: el joven de Rosario que soñaba con levantar un Mundial y que terminó escribiendo una de las carreras más importantes en la historia del futbol.
Messi, el adiós de una leyenda
Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras más de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. En una carta dirigida a los aficionados reconoció que la decisión fue la más difícil de su carrera.
“Fue una decisión que dolió y duele en el alma… Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el capitán al confirmar el cierre de su etapa internacional.
El anuncio llegó apenas unos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026, torneo que marcó la última aparición de Messi con la selección mayor y cerró un ciclo irrepetible para el futbol argentino.
La historia de amor de Antonela Roccuzzo y Messi
La historia entre Antonela y Messi comenzó mucho antes de la fama. Ambos se conocieron siendo niños en Rosario gracias a Lucas Scaglia, primo de Antonela y uno de los mejores amigos del futbolista. Aunque la carrera de Messi lo llevó a Barcelona cuando apenas tenía 13 años, soguieron en contacto y la pareja hizo oficial su relación en 2009.
Desde entonces, Antonela ha estado en cada etapa de su trayectoria: las dolorosas finales perdidas, las críticas que durante años recibió por no poder conquistar un título con Argentina y, finalmente, la consagración que cambió para siempre su legado.
Casados desde 2017 y padres de Thiago, Mateo y Ciro, ambos han construido una de las familias más sólidas y discretas del deporte internacional, manteniendo a sus hijos lejos del exceso de exposición mediática pese a la enorme popularidad de Messi.
La frase “Te merecías esta historia” no fue casual. Durante años, Messi cargó con la comparación constante con Diego Maradona y con la frustración de perder cuatro finales con la selección mayor. Todo cambió con la llegada de Lionel Scaloni.
Primero conquistó la Copa América 2021 en el Maracaná; después levantó la Finalissima 2022 y, meses más tarde, cumplió el sueño de toda una vida al convertirse en campeón del mundo en Qatar 2022. En 2024 volvió a conquistar América y ahora se despide como el futbolista con más partidos y más goles en la historia de la Selección Argentina.