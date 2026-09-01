Lionel Messi: Antonela Roccuzzo recuerda que fue ella quien estuvo desde el principio con el ídolo argentino

Horas después de que Messi confirmara su retiro de la Albiceleste, Antonela publicó en Instagram una fotografía junto al capitán y un mensaje que resumió más de dos décadas de historia juntos:

"Qué orgullo verte cerrar esta etapa así. Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre. Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas. Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca. Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final. Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo. Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá. Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos. Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito. ❤️🇦🇷", posteó.

La publicación se volvió viral en cuestión de minutos porque, más allá de la despedida deportiva, hablaba del hombre detrás del mito: el joven de Rosario que soñaba con levantar un Mundial y que terminó escribiendo una de las carreras más importantes en la historia del futbol.



Messi, el adiós de una leyenda

Messi anunció su retiro de la Selección Argentina tras más de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. En una carta dirigida a los aficionados reconoció que la decisión fue la más difícil de su carrera.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma… Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el capitán al confirmar el cierre de su etapa internacional.

El anuncio llegó apenas unos días después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de 2026, torneo que marcó la última aparición de Messi con la selección mayor y cerró un ciclo irrepetible para el futbol argentino.