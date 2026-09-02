¿Quién es Aldo Rendón? La historia del polémico estilista de famosos

La historia de Aldo Rendón

Aldo nació el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa. Creció en una ciudad donde la moda no parecía una industria posible y, según ha contado en entrevistas, desde muy pequeño entendió que era diferente. Fue víctima de bullying y del machismo que predominaba en su familia, experiencias que moldearon una personalidad.

Lejos de estudiar diseño de modas de manera tradicional, su aprendizaje fue completamente práctico. Comenzó trabajando como editor de moda de la revista Spot y posteriormente colaboró con el periódico Reforma, además de publicaciones como GQ, Glamour y Haunted Mag, donde desarrolló un ojo editorial que más tarde trasladaría al estilismo de celebridades.

Un punto decisivo llegó cuando empezó a trabajar junto a la diseñadora Sarah Bustani, considerada una de las pioneras del prêt-à-porter en México. Ahí aprendió el oficio del styling desde los fittings hasta la construcción de una imagen pública, experiencia que terminó definiendo el rumbo de su carrera.

Con más de 25 años de trayectoria, Rendón se convirtió en uno de los stylists más solicitados del espectáculo mexicano. Su trabajo abarca alfombras rojas, campañas publicitarias, videoclips, portadas de revistas y programas de televisión.



Aldo Rendón. (Instagram)

Entre las celebridades con las que ha colaborado destacan Galilea Montijo, Thalía, Belinda, Gloria Trevi, Ana de la Reguera, Paulina Rubio, Lucero, Karol G, Maribel Guardia, Angélica Rivera y Verónica Castro, entre otras.

Su filosofía consiste en construir una identidad visual antes que seguir tendencias. Más que vestir celebridades, Rendón suele hablar de “contar una historia” a través de la ropa, razón por la que ha trabajado con casas como Saint Laurent, Miu Miu, Gucci, Loewe y El Palacio de Hierro en proyectos editoriales y colaboraciones comerciales.

Aunque ya era reconocido dentro de la industria, su popularidad explotó gracias a las plataformas digitales. En YouTube, Instagram y TikTok comenzó a analizar looks de alfombras rojas, desmenuzar tendencias y opinar sin filtros sobre la cultura pop. Ese tono irreverente lo convirtió en una de las voces más influyentes de la moda mexicana.

También participó como juez en La Más Draga y Solo Las Más, donde ganó notoriedad por sus críticas técnicas y su conocimiento del vestuario escénico. Paralelamente, ha impartido cursos de styling que, según datos de su propio sitio oficial, han reunido a más de 5,000 alumnas en distintos países durante los últimos cinco años.

La vida personal de Aldo Rendón

Aldo Rendón suele proyectar seguridad, ironía y una personalidad que rara vez se guarda una opinión. Sin embargo, en sus entrevistas más íntimas —particularmente con Yordi Rosado y durante La Casa de los Famosos México— ha revelado que esa coraza nació como un mecanismo de defensa. “Desde chico me atacaron”, confesó al recordar una infancia en Culiacán donde crecer siendo un niño afeminado significaba convertirse en blanco constante de burlas.

“Mi mamá pensaba que me hacía el sordo”

Uno de los episodios más dolorosos de su niñez fue descubrir que había nacido con una discapacidad auditiva. Aldo nació sin parte de la membrana y de los huesecillos del oído izquierdo, pero durante años nadie lo supo. Él mismo ha contado que en su casa confundían su sordera con desobediencia: “Un día llegué llorando y le dije: ‘Mamá, te lo juro, no oigo’”, recordó.

El diagnóstico llegó cuando tenía alrededor de 12 años. Los médicos le ofrecieron un aparato auditivo, pero decidió no usarlo porque los modelos de la época eran grandes y muy visibles. “Bastante tengo con ser gay como para llegar con ese aparato”, explicó sobre la decisión que tomó siendo apenas un adolescente.

Hasta hoy esa condición determina su vida cotidiana: no maneja, procura sentarse siempre en la orilla de las mesas y suele pedir que nadie quede de su lado izquierdo porque simplemente no escucha.

El bullying que vivió

Rendón asegura que el acoso escolar fue una constante en Culiacán. Lo más impactante es que, décadas después, todavía recuerda las caras de quienes lo humillaban.

“Reconozco la cara del cabrón que se burlaba de mí en la primaria”, declaró. También reveló que, cuando vuelve a su ciudad natal, algunos de esos antiguos compañeros intentan acercarse para saludarlo. “‘¿Ya no saludas?’ Pues claro que no. Nunca te he saludado”.

Su llegada a Ciudad de México sin dinero

A los 21 años decidió abandonar Culiacán para perseguir el sueño de trabajar en revistas de moda. No tenía contactos, dinero ni un plan claro. “Llegué a México y no tenía dinero”, recordó en entrevista.

Durante sus primeros años vivió en una vecindad con varios roommates, una etapa que describe como una de las más difíciles de su vida. En más de una ocasión pensó en regresar a Sinaloa, pero había una promesa que no estaba dispuesto a romper. “Yo siempre decía: eso nunca va a pasar. No voy a volver a Culiacán”.

Fue entonces cuando un amigo le consiguió un pequeño departamento y comenzó a abrirse paso como editor de moda, primero en la revista Spot y después en publicaciones como Reforma, GQ y Glamour México, antes de convertirse en el stylist de las celebridades.

La otra batalla: perder la vista

La sordera no fue el único obstáculo. Rendón también padece queratocono, una enfermedad degenerativa que deforma la córnea y deteriora progresivamente la calidad visual. “Yo siempre veía como si me hubiera revolcado una ola”, explicó al describir cómo percibía el mundo antes de ser tratado.

La condición le impidió durante años someterse a cirugía láser y afectó profundamente su autoestima.

“Nunca había experimentado la depresión”

El éxito tampoco eliminó las heridas. En la conversación con Yordi Rosado reveló que atravesó un episodio severo de depresión cuando su carrera ya estaba consolidada.

“Nunca había experimentado depresión. Estuve en cama meses y no sabía lo que me estaba pasando”, confesó.

Hablar de salud mental se convirtió para él en una forma de desmontar la imagen de perfección que suele asociarse con el mundo de la moda. Rendón sostiene que pedir ayuda fue tan importante como cualquier logro profesional.

La mujer que cambió su destino

Aunque suele hablar poco de su padre, Aldo ha sido constante al reconocer a su mamá como la persona que sostuvo a la familia y creyó en sus sueños, incluso cuando significaban dejarlo ir a otra ciudad.

“Mi familia siempre ha sido la que ha dado todo por nosotros”, dijo al recordar los sacrificios económicos que hicieron para apoyarlo.