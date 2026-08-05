Luego de vivir seis meses rodeada de polémicas por las evidentes consecuencias de una mala praxis al realizarse una cirugía plástica, Galilea Montijo aclaró la situación que vivió y lamentó tanto el dolor físico como el emocional que tuvo que enfrentar como resultado del procedimiento.
“Sigo confiando en las cirugías”: Galilea Montijo habla del dolor físico y emocional que padeció tras una mala operación
Galilea Montijo rompe el silencio sobre las consecuencias de su última cirugía plástica
Sin mencionar el nombre del médico que encabezó la operación, la conductora de Hoy habló sobre la mala experiencia que vivió tras su más reciente cirugía plástica, como parte de una entrevista en el podcast Bajo la Piel, presentado por la doctora Marimar Guerra, quien es especialista en longevidad y medicina genómica, además de ser la médica de cabecera de Galilea en todo lo que se refiere a tratamientos estéticos no invasivos de rejuvenecimiento y mejora de la piel.
Galilea Montijo contó que con la idea de levantar su ceja, una tendencia que vio en otras famosas como Lindsay Lohan, decidió acudir con un cirujano para que le realizara el procedimiento y que, además, como parte de la operación, el médico le dijo que la iban a “ayudar” con las glándulas del cuello para levantarlo.
“No voy a dar el nombre del cirujano. Aunque no quedé contenta, por supuesto, con los resultados y con todo lo que nos enteramos que pasó, no me gustaría lastimar una profesión. Me sucedió a mí, como a muchas les ha sucedido”, señaló en la conversación la conductora al detallar lo que le ocurrió.
Marimar, quien dio seguimiento al caso una vez que se notaron las consecuencias, explicó que a Galilea le levantaron la ceja y que, sobre ese procedimiento, le ofrecen quitar un pedacito de la glándula que tenemos debajo del cuello para poder perfilarlo.
¿Qué le pasó a Galilea Montijo?
Durante la operación para levantarle la ceja, a Galilea Montijo le tocaron un nervio del ojo y, además, ella notó una inflamación y que la cicatriz en el cuello no cerraba y le enviaron un líquido para desinflamar que le produjo quemaduras.
“Me mandan un líquido para desinflamar. Y resulta que regreso de unas vacaciones y acudo contigo con una quemadura de segundo o tercer grado”, recordó Galilea, como consecuencia del uso de ese líquido.
“Según el líquido era para desinflamar. Entonces, cuando yo me lo ponía, me ardía demasiado y sentía que me quemaba; y al tercer o cuarto día, empiezo a ver esto blanco. Y le marco al doctor —de hecho le mando una foto— y me pone una de sus enfermeras: ‘¿Qué te pusiste?’. ¿Cómo que qué me puse? ¡El líquido que me mandaron!”, añadió.
Ante la situación, la conductora dice que el doctor le indicó que se lavara con jabón y un desinfectante y fue ahí cuando acudió con Marimar Guerra, quien pidió una reunión con el médico que operó a Galilea y discutieron.
Finalmente, a la también conductora de La Casa de los Famosos le aplicaron células madre en la quemadura.
Galilea Montijo vivió meses de dolor físico y emocional
Así fue como Galilea comenzó a vivir meses de incertidumbre. “Durante estos seis meses que se arregla, que no se arregla y yo la cara, cada vez la veía como la ceja que se me venía de este lado, la boca yo no la podía controlar como resultado de la contractura tan grande que tenía en el cuello”.
Sin embargo, al no dejar de trabajar en el matutino de Televisa, los comentarios en redes sociales por parte de todo tipo de creadores de contenido y de usuarios de las mismas hicieron que Galilea se sintiera atacada como si fuera “una delincuente” y ante la distorsión de lo que su cara reflejaba y lo que en realidad había pasado fue que decidió hablar en el podcast.
“Porque va más allá de ‘¿Qué se hizo Galilea? Se desfiguró… O sea, por la vanidad”, señaló.”
“Al tener una quemadura en el cuello y el sistema linfático del ojo colapsado, ¿se imaginan lo que le costó a esta mujer poder recuperarse?”, intervino la doctora. “Han sido horas y horas de tratamientos”.
“Las faltas de respeto, ya te las esperas, pero de la gente que que ni siquiera tiene idea y los memes y las burlas, créeme que estoy acostumbrada a eso”, explicó Galilea. “Pero cuando veo a médicos cirujanos hablando de algo que no tienen ni idea… Vi a una doctora, que ni vamos a decir su nombre, que literal son las ‘come likes’, que (dicen) vamos a treparnos al meme”, recordó.
Sobre ese caso, dijo que la doctora en cuestión sugirió que si Galilea fuera su paciente le habría dicho: “Escóndete tres meses”.
“La he pasado muy mal por una cuestión médica más que estética”, subrayó la conductora.
Galilea Montijo creyó que su carrera había terminado
Uno de los temores principales de Galilea Montijo con esta situación fue el miedo de que terminara su carrera. “Yo dije: ‘Ya no voy a trabajar en la televisión’. Me cambió la cara, o sea, llegó un punto que dije: ‘Me cambió la mirada, ¿qué me hizo? Yo no soy ésta. Yo siempre he tenido mucho miedo de cambiar mi expresión”, confesó.
Los ataques y comentarios desinformados que llegaron durante todo este tiempo a través de las redes sociales y de los medios sumaron al dolor físico que experimentó, según explicó.
“No se vale que desde tu casa, sentado, sin investigar, intentes destruir a alguien sólo porque salió mal algo con su apariencia. Y me trataron como si yo fuera… Me sentí una delincuente. Sentí que había hecho algo muy malo y, en el momento más duro, para mí no era lo que dijeran, fue el momento de cómo yo me sentía mal físicamente y eso me llevó a quitarme mi paz mental, la cual yo he venido trabajando muchísimo. No se vale reírse del dolor de alguien” enfatizó.
Con el seguimiento que la doctora Marimar Guerra y las terapias específicas que han seguido, Galilea Montijo asegura que considera que su cara ya se encuentra al 90 por ciento de la normalidad y confía en que bajo la supervisión de su médica de cabecera pronto se restablezca por completo.
Ante todo este viacrucis, sin embargo, Galilea asegura que sigue creyendo y defendiendo las cirugías plásticas pero que también sabe que tiene que envejecer pero busca vivir ese proceso de una forma “bonita”, con las arrugas justas y las señas del paso del tiempo pero procurando siempre su bienestar y su salud integral de la mano de expertos como Marimar.