“Sigo confiando en las cirugías”: Galilea Montijo habla del dolor físico y emocional que padeció tras una mala operación

Galilea Montijo rompe el silencio sobre las consecuencias de su última cirugía plástica

Sin mencionar el nombre del médico que encabezó la operación, la conductora de Hoy habló sobre la mala experiencia que vivió tras su más reciente cirugía plástica, como parte de una entrevista en el podcast Bajo la Piel, presentado por la doctora Marimar Guerra, quien es especialista en longevidad y medicina genómica, además de ser la médica de cabecera de Galilea en todo lo que se refiere a tratamientos estéticos no invasivos de rejuvenecimiento y mejora de la piel.

Galilea Montijo contó que con la idea de levantar su ceja, una tendencia que vio en otras famosas como Lindsay Lohan, decidió acudir con un cirujano para que le realizara el procedimiento y que, además, como parte de la operación, el médico le dijo que la iban a “ayudar” con las glándulas del cuello para levantarlo.

Galilea Montijo habla de las consecuencias de la cirugía plástica que se realizó (Instagram)

“No voy a dar el nombre del cirujano. Aunque no quedé contenta, por supuesto, con los resultados y con todo lo que nos enteramos que pasó, no me gustaría lastimar una profesión. Me sucedió a mí, como a muchas les ha sucedido”, señaló en la conversación la conductora al detallar lo que le ocurrió.

Marimar, quien dio seguimiento al caso una vez que se notaron las consecuencias, explicó que a Galilea le levantaron la ceja y que, sobre ese procedimiento, le ofrecen quitar un pedacito de la glándula que tenemos debajo del cuello para poder perfilarlo.