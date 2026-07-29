Galilea Montijo revela la razón de los cambios en su cara: 'Me tocaron un nervio'

Galilea Montijo revela la razón de los cambios en su cara

El tema surgió después de que el matutino presentara una nota sobre Claudia Álvarez, quien respondió recientemente a los comentarios que ha recibido por su figura. A partir de ello, Galilea reflexionó sobre la presión constante a la que están expuestas las figuras públicas.

“Te volverías loco en esta vida tratando de caerle bien a todo el mundo, tratando de complacer a todo el mundo, de gustarle a todo el mundo. Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda; nunca eres demasiado bonita… No le das gusto a absolutamente nadie”, expresó.

La conductora reconoció que ella también ha sido blanco de críticas por su aspecto físico y aseguró que muchas de las opiniones se han emitido sin conocer el verdadero origen del problema.

Galilea Montijo (Instagram)

“Me ha pasado a mí últimamente, que veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó”.

Montijo reveló que prepara un episodio especial de su pódcast junto a la doctora que la atiende, donde explicará a detalle la situación médica que enfrenta y que, según dijo, va mucho más allá de un procedimiento estético.

“Voy a hacer un pódcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió. Va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron. Ya les platicaré más adelante”.

Asimismo, cuestionó a los especialistas que han opinado públicamente sobre su caso sin conocer su expediente médico y criticó la falta de ética profesional.

“La gente habla sin conocimiento. Y lo peor es que también lo hacen cirujanos. Yo digo: ‘¿Dónde está la ética?’. Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti”.

Galilea Montijo (Instagram)

Andrea Legarreta respaldó de inmediato a su compañera y advirtió que esa misma actitud podría repetirse con cualquier paciente.

Galilea también aprovechó el momento para reflexionar sobre la importancia de la sororidad y lamentó que muchas de las críticas que circulan en redes sociales provengan de otras mujeres.

“Yo decía: ‘¿Dónde está la sororidad?’. No es que la pida, pero me preguntaba dónde quedó esa parte en la que las mujeres ya no hablan del cuerpo de otras mujeres”.