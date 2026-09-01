La relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis va afianzándose y, aunque la actriz suele mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, su novio recientemente compartió algunos detalles sobre relación y también reveló cómo ha sido recibido por el cercano grupo de amigos que acompaña a la protagonista de Friends.
Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, confiesa cómo es andar con una celebridad de esa talla
Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, habla abiertamente de su relación
Durante una entrevista con The Jamie Kern Lima Show, Jim Curtis fue cuestionado sobre su relación con Jennifer Aniston y no dudó en describir de manera positiva.
“Las cosas van realmente bien”, aseguró. El hipnoterapeuta también destacó algunas de las cualidades que más valora de la protagonista de Friends y reconoció sentirse afortunado por compartir esta etapa con ella.
“Mi experiencia con ella es muy sólida, abierta, cariñosa, amable y amorosa”, aseguró Curtis. “Me siento afortunado de estar en una relación con alguien tan abierta, amable y amorosa”.
Aunque Aniston ha mantenido una postura mucho más discreta respecto a su vida sentimental, anteriormente se refirió a Curtis de manera positiva. En una entrevista con la revista ELLE lo calificó como una persona “extraordinaria” y destacó su trabajo como hipnoterapeuta.
“El hipnotismo es una de las muchas cosas que hace”, comentó entonces sobre Curtis, cuya labor está enfocada en ayudar a otras personas, expresó. “Es una persona muy especial, muy normal y muy amable, y quiere ayudar a la gente a sanar, a superar sus traumas y estancamientos para alcanzar la claridad. Es algo hermoso a lo que dedicar la vida”.
Jim Curtis ya forma parte del círculo cercano de Jennifer Aniston
La relación de Jim Curtis y Jennifer Aniston también parece haber encontrado un lugar dentro del grupo de amigos más cercanos de la actriz. El hipnoterapeuta contó que ha sido recibido por personas que forman parte de la vida de su novia y describió ese entorno de famosos como una verdadera familia.
“Me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y de ser bienvenido en ella”, expresó. Entre los amigos más cercanos de Aniston se encuentran Courteney Cox, Jason Bateman, Amanda Anka y Lisa Kudrow, con quienes la actriz ha mantenido una amistad durante décadas.
Aniston y Curtis fueron fotografiados juntos por primera vez durante unas vacaciones en yate en Mallorca, donde también estuvieron Bateman, Anka y Cox. Posteriormente, ambos fueron vistos nuevamente junto a algunos de ellos en Nueva York y, más recientemente, durante una cena en Los Ángeles en la que también estuvieron presentes Cox, Bateman, Anka y Kudrow.
Curtis destacó especialmente la forma en que ha sido recibido por el grupo de amigos de la actriz: “Realmente me conmueve, tanto a ella como a ellos, que todos sean tan sencillos y amables. Y no solo a mí”, dijo. “Hay una razón por la que todo ese grupo y esa comunidad son tan queridos”.
La relación se hizo pública gradualmente y ambos tuvieron su primera aparición juntos en noviembre, durante el evento Mujeres en Hollywood de ELLE, donde la actriz recibió uno de los reconocimientos de la noche.
En aquella ocasión, Adam Sandler, amigo de muchos años de Aniston, incluso habló de la pareja durante su discurso y expresó su respaldo a la relación:“Estamos muy contentos de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo el amor que se merecen”, dijo Sandler. “Te queremos, Jim”, un gesto que demostró que el hipnoterapeuta es bien aceptado por los amigos de su novia.