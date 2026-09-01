Jim Curtis, novio de Jennifer Aniston, confiesa cómo es andar con una celebridad de esa talla

Jim Curtis ya forma parte del círculo cercano de Jennifer Aniston

La relación de Jim Curtis y Jennifer Aniston también parece haber encontrado un lugar dentro del grupo de amigos más cercanos de la actriz. El hipnoterapeuta contó que ha sido recibido por personas que forman parte de la vida de su novia y describió ese entorno de famosos como una verdadera familia.

Jim Curtis y Jennifer Aniston (Instagram )

“Me siento increíblemente afortunado de formar parte de esa familia y de ser bienvenido en ella”, expresó. Entre los amigos más cercanos de Aniston se encuentran Courteney Cox, Jason Bateman, Amanda Anka y Lisa Kudrow, con quienes la actriz ha mantenido una amistad durante décadas.

Aniston y Curtis fueron fotografiados juntos por primera vez durante unas vacaciones en yate en Mallorca, donde también estuvieron Bateman, Anka y Cox. Posteriormente, ambos fueron vistos nuevamente junto a algunos de ellos en Nueva York y, más recientemente, durante una cena en Los Ángeles en la que también estuvieron presentes Cox, Bateman, Anka y Kudrow.

Curtis destacó especialmente la forma en que ha sido recibido por el grupo de amigos de la actriz: “Realmente me conmueve, tanto a ella como a ellos, que todos sean tan sencillos y amables. Y no solo a mí”, dijo. “Hay una razón por la que todo ese grupo y esa comunidad son tan queridos”.

Así lucieron Jennifer Aniston y Jim Curtis en su primera alfombra roja como pareja. (Getty Images)

La relación se hizo pública gradualmente y ambos tuvieron su primera aparición juntos en noviembre, durante el evento Mujeres en Hollywood de ELLE, donde la actriz recibió uno de los reconocimientos de la noche.

En aquella ocasión, Adam Sandler, amigo de muchos años de Aniston, incluso habló de la pareja durante su discurso y expresó su respaldo a la relación:“Estamos muy contentos de que tú y Jim se hayan encontrado y estén viviendo el amor que se merecen”, dijo Sandler. “Te queremos, Jim”, un gesto que demostró que el hipnoterapeuta es bien aceptado por los amigos de su novia.