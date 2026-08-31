Taylor Swift dona 50 mil dólares a una mujer que arriesgó su vida para salvar a otros

El caso ocurrió el pasado 18 de julio, durante una fuerte tormenta en la carretera interestatal I-95, en Rhode Island, Estados Unidos. Taunton, de 42 años y auxiliar de enfermería certificada, se detuvo al ver que un vehículo había perdido el control debido a la lluvia.

Mientras ayudaba a los adolescentes que viajaban en el automóvil, otro vehículo sufrió aquaplaning y se dirigió hacia ellos. De acuerdo con la descripción de la campaña, Taunton alcanzó a apartar a una de las personas del peligro, pero ella recibió el impacto.

La gravedad de las lesiones de Ashley Taunton llevó a sus familiares y amigos a crear una campaña en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos derivados de su recuperación y permitir que su familia pudiera concentrarse en su salud.

Taylor Swift se sumó a la iniciativa con una aportación de 50 mil dólares, que se convirtió en una de las mayores contribuciones individuales a la campaña. La cantante también dejó un mensaje dirigido a Taunton y sus seres queridos.

“Te deseo la mejor recuperación posible y envío mucho cariño a tu familia”, escribió Swift junto con su donación.

La historia conmovió especialmente porque Taunton no estaba involucrada inicialmente en el accidente: había decidido detenerse para ayudar a otras personas en medio de las difíciles condiciones climáticas.

Taylor Swift (Getty Images)

Según los reportes sobre el caso, la mujer sufrió lesiones potencialmente mortales, entre ellas fracturas de varias costillas, lesiones en órganos internos y una ruptura del diafragma. Tras ser trasladada al hospital, tuvo que someterse a varias intervenciones y enfrenta un largo proceso de recuperación.