Aldo Rendón dejó de manera inesperada La Casa de los Famosos México durante la gala del martes. El stylist confirmó que debe abandonar la competencia para atender un problema de salud reversible que requiere iniciar un tratamiento.
Aldo Rendón abandona ‘La Casa de los Famosos México’ por un problema de salud
¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México?
La noche del martes tuvo un giro inesperado en La Casa de los Famosos México. Galilea Montijo apareció en el foro en una noche que no correspondía a las habituales galas de nominación o eliminación y anticipó que tenía una noticia importante para los habitantes y el público. La conductora explicó que se trataba de un anuncio que podía cambiar el ambiente dentro de la casa y, antes de enlazarse con los participantes, reconoció la carga emocional que tenía para ella.
“Llegó el momento, la noticia que quise compartir toda la noche la vamos a comunicar en este instante. Créame que es una noticia muy fuerte, me emociono y sé que usted también se va a emocionar y lo va a entender”, dijo.
Minutos después, la presentadora cedió la palabra a Aldo Rendón, quien confirmó que dejaría la competencia de manera inmediata. El stylist explicó que su decisión está relacionada con un problema de salud que, de acuerdo con sus propias palabras, es reversible. Sin revelar el diagnóstico, señaló que necesita comenzar un tratamiento y que las condiciones del reality no le permiten seguir adelante.
Con evidente emoción, Aldo se despidió de sus compañeros y dejó claro que su salida no se debía a una eliminación: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy... No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”, declaró.
Sus compañeros reaccionaron entre lágrimas ante la noticia. Aldo era uno de los integrantes más importantes del cuarto Tulum y había adquirido un papel relevante dentro de la dinámica de esa habitación.
Yahir lloró junto a Brianda, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes recordaron al stylist como “la alegría de la casa” y destacaron que siempre se mostró como una persona “auténtica y transparente”.
Galilea Montijo también se mostró conmovida al recibirlo en el foro. La conductora, quien mantiene una amistad de varios años con Rendón, le dedicó unas palabras después de su salida: “Te amo, Aldo, te amo, y con este aplauso te recibimos. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, expresó.
¿Qué problema de salud tiene Aldo Rendón?
Aunque durante su salida de La Casa de los Famosos México Aldo Rendón no reveló qué enfermedad tiene, durante su participación en el reality habló con sus compañeros sobre algunos problemas médicos que ha enfrentado en los últimos años.
Uno de ellos es la anemia, una condición que le provocaba cansancio y falta de energía. El stylist contó que descubrió que tenía este problema después de someterse a estudios médicos debido al agotamiento que experimentaba.
También habló del queratocono, una enfermedad progresiva de la córnea que puede afectar la calidad de la visión. Aldo explicó que vive con esta condición desde joven y que ha recurrido a tratamientos para cuidar su vista.
En los días previos a su salida, además, Ese Pérez comentó que Aldo había presentado un episodio de gota y que tenía los pies hinchados. Otro antecedente de salud que el stylist ha compartido públicamente es la sordera congénita en el oído izquierdo, con la que ha vivido desde su nacimiento. Sin embargo, ninguno de estos padecimientos fue señalado por Rendón como el motivo de su salida del reality.
Aldo Rendón también ha contado que años atrás atravesó una etapa complicada relacionada con su consumo de alcohol y que llegó a enfrentar una grave crisis de salud que involucró su hígado y su vesícula.
El stylist contó que alrededor de 2010 tuvo un problema médico severo después de un periodo de consumo excesivo de alcohol, incluso, explicó que permaneció hospitalizado durante un largo tiempo.
Antes de su salida de La Casa de los Famosos México, algunos habitantes también expresaron preocupación al notar una tonalidad amarillenta en sus ojos y piel. Tras despedirse de La Casa de los Famosos México, Aldo dejó el programa rodeado por el cariño de sus amigos y de Galilea Montijo, quien reiteró que su prioridad debe ser atender su salud.