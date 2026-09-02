Aldo Rendón abandona ‘La Casa de los Famosos México’ por un problema de salud

¿Por qué salió Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México?

La noche del martes tuvo un giro inesperado en La Casa de los Famosos México. Galilea Montijo apareció en el foro en una noche que no correspondía a las habituales galas de nominación o eliminación y anticipó que tenía una noticia importante para los habitantes y el público. La conductora explicó que se trataba de un anuncio que podía cambiar el ambiente dentro de la casa y, antes de enlazarse con los participantes, reconoció la carga emocional que tenía para ella.

“Llegó el momento, la noticia que quise compartir toda la noche la vamos a comunicar en este instante. Créame que es una noticia muy fuerte, me emociono y sé que usted también se va a emocionar y lo va a entender”, dijo.



Minutos después, la presentadora cedió la palabra a Aldo Rendón, quien confirmó que dejaría la competencia de manera inmediata. El stylist explicó que su decisión está relacionada con un problema de salud que, de acuerdo con sus propias palabras, es reversible. Sin revelar el diagnóstico, señaló que necesita comenzar un tratamiento y que las condiciones del reality no le permiten seguir adelante.

Con evidente emoción, Aldo se despidió de sus compañeros y dejó claro que su salida no se debía a una eliminación: “Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. Tengo un problema de salud que es reversible, pero tengo que iniciar tratamiento y no puedo estar saliendo y regresando. Me voy de la casa hoy... No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión, yo la tomé, es lo más responsable”, declaró.

Sus compañeros reaccionaron entre lágrimas ante la noticia. Aldo era uno de los integrantes más importantes del cuarto Tulum y había adquirido un papel relevante dentro de la dinámica de esa habitación.



Galilea Montijo y Aldo Rendón (Instagram)

Yahir lloró junto a Brianda, Ese Pérez y Gema Garoa, quienes recordaron al stylist como “la alegría de la casa” y destacaron que siempre se mostró como una persona “auténtica y transparente”.

Galilea Montijo también se mostró conmovida al recibirlo en el foro. La conductora, quien mantiene una amistad de varios años con Rendón, le dedicó unas palabras después de su salida: “Te amo, Aldo, te amo, y con este aplauso te recibimos. Para mí, para tu familia, lo más importante es tu salud, comprométete con tu salud, vas a estar bien”, expresó.