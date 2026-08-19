Galilea Montijo habló sobre algunos de los momentos más difíciles de su maternidad durante una plática que tuvo con Aislinn Derbez en el podcast La Magia del Caos. La conductora recordó tanto la depresión posparto que enfrentó después del nacimiento de su hijo como el proceso emocional que vivió años más tarde, cuando Mateo decidió irse a vivir con su papá.
Galilea Montijo revela la depresión posparto que sufrió tras convertirse en mamá
Galilea Montijo recuerda su depresión posparto
Galilea Montijo contó que convertirse en mamá a los 39 años significó enfrentarse a una serie de miedos y responsabilidades que no había experimentado antes. Poco después del nacimiento de su hijo, además, atravesó una depresión posparto que, según explicó, inicialmente no entendía.
“Yo me embaracé a los 39 años. No me embaracé chava. A los 39 años entran más miedos, más responsabilidades. Me tomó por sorpresa la depresión posparto”, aseguró.
La conductora del programa Hoy también reconoció que antes de vivir esa experiencia había tomado a la ligera los comentarios de algunas amigas que atravesaban por esa misma situación: “Yo me reía muchísimo de mis amigas por la depresión posparto”.
Con el tiempo, Galilea entendió que se trataba de una situación que no podía controlar simplemente con fuerza de voluntad. Incluso recordó que llegó a disculparse por la manera en que había reaccionado anteriormente: “Le pedí perdón a Dios por reírme de eso, a mis amigas que me reía de ellas. Es algo que se te sale de las manos. Es algo hormonal que no lo puedes controlar”.
En medio de esa etapa llegó a tener pensamientos que la preocuparon y decidió buscar ayuda médica. Montijo contó que habló con su ginecólogo para explicarle lo que estaba sintiendo: “Le hablé a mi ginecólogo y le dije que yo lo que quiero es morirme, no que no lo quisiera, sino que sentía demasiada responsabilidad”.
Fue entonces que el doctor identificó que atravesaba una depresión posparto severa y la orientó para que recibiera atención.
Galilea Montijo llora al recordar cuando su hijo se fue con su papá
Años después, Galilea Montijo enfrentó otra situación que marcó profundamente su relación con la maternidad. En la misma entrevista recordó el momento en que su hijo Mateo, quien entonces tenía 11 años, decidió irse a vivir con su papá, Fernando Reina, en Acapulco.
Aunque actualmente puede hablar del tema con mayor tranquilidad, reconoció que aquella decisión todavía le provoca dolor: “Ahorita lo puedo platicar, pero y aun así por supuesto que me duele, pero en ese momento… ve, ahí voy (a llorar) … me partí en cuadritos, o sea no te puedo decir que me partí en dos… Me morí… Yo sentí que me moría”.
La conductora explicó que, a pesar de lo difícil que fue para ella estar lejos de su hijo, siempre ha tenido la certeza de que Mateo está bien al lado de su papá, a quien describió como un buen papá: “Sé que con su papá está perfecto. Su papá es un superpapá, es super disciplinado. Yo sé que está bien, pero fueron días terribles para mí y por eso te digo que cuando conozco a Isaac, fue un mar de calma para mí en muchos sentidos porque me apoyo, me aconsejó”.
Galilea también contó que llegó a ir a terapia durante ese proceso y que tuvo que aprender a respetar la decisión de su hijo: “Estuve en terapia mucho tiempo, pero sentí que mi bebé ya no estaba en la casa y yo tenía que respetar esta parte de Mateo. Yo sé que un día lo va a entender él y no es que ya no quiero nada con mamá, porque no fue así, sé que me ama, que soy su mamá, que me adora, pero es bien difícil soltar un hijo tan rápido, a los 11 años, me partió el alma”.
La presentadora dejó claro que nunca ha responsabilizado a Mateo por aquella decisión. Por el contrario, considera que fue una decisión relacionada con la buena relación que mantiene con su papá: “Jamás lo voy a culpar por eso, sé que fue una decisión de amor a su papá y su papá y yo hemos hecho un gran trabajo con él, pero hasta la fecha es un dolor que nadie me quita”.
Actualmente, Mateo tiene 14 años y vive con su papá y su medio hermano mayor en Acapulco. Galilea aseguró que, aunque la distancia sigue siendo un tema sensible para ella, también encuentra tranquilidad al saber que su hijo atraviesa la adolescencia sana: “Ahorita, agradezco que esta etapa de adolescencia y donde uno como padre tiene que tener mucha disciplina, muchos límites, pero con mucho amor, esté con su padre, porque hablan un idioma de hombres y su papá es bueno", finalizó.