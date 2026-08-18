Frankie Muniz, de 'Malcolm el de en medio', despide a Hayden Panettiere con un emotivo mensaje

Hayden Panettiere recordó con cariño su papel en la serie

Años después de su participación en la serie, Hayden Panettiere habló sobre experiencia y explicó que el papel de Jessica representó una oportunidad para interpretar a un personaje distinto a los que normalmente le ofrecían.

En una entrevista que le concedió a Entertainment Weekly en 2025, la actriz recordó que consiguió el personaje gracias a Bryan Cranston, quien dirigió uno de los episodios.

Frankie Muniz y Hayden Panettiere en Malcolm el de enmedio (Instagram)

“Solo conseguí el papel porque Bryan era el director”, contó Panettiere. La actriz recordó además las palabras que Cranston le dijo durante su audición: “Me miró y me dijo: ‘Estás muy equivocada para esto. Pero vamos a hacer que funcione’”.

Panettiere consideró aquel momento especialmente importante en los primeros años de su carrera: “Esa fue la primera vez que experimenté que alguien realmente apostara por mí”.

La relación entre Cranston y la familia de Panettiere también tenía un antecedente. El actor había trabajado con Lesley Vogel, mamá de Hayden, en la telenovela Loving en 1984.

“Mi madre también interpretó a su esposa en Loving ... hace mucho tiempo”, explicó Panettiere, quien describió el reencuentro entre ambos como “realmente especial”.

Hayden Panettiere en Malcolm el de enmedio (Instagram)

Para la actriz, interpretar a Jessica también significó alejarse de la imagen que el público comenzaba a tener de ella. Antes de llegar a Malcolm el de en medio, ya había participado en varias películas y series de televisión.

“No era el tipo de papel que normalmente me verían interpretar, pero fue muy divertido encarnar un personaje totalmente fuera de lo común. Me encantó, me encanta la comedia y espero hacer más comedia en mi carrera”, señaló.

La familia de Panettiere confirmó su muerte el 16 de agosto, apenas unos días antes de que cumpliera 37 años. Su papá, Alan Lee ‘Skip’ Panettiere, compartió un comunicado en el que destacó la personalidad y el impacto que tuvo la actriz en quienes la conocieron.