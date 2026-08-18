La muerte de Hayden Panettiere ha provocado reacciones entre algunos de sus compañeros y amigos de la industria de Hollywood, entre ellos está Frankie Muniz , protagonista de Malcolm el de enmedio, quien recordó a la actriz con quien compartió pantalla durante los primeros años del exitoso programa de comedia.
Frankie Muniz, de 'Malcolm el de en medio', despide a Hayden Panettiere con un emotivo mensaje
Frankie Muniz despide a Hayden Panettiere
Un día después del fallecimiento de Hayden Panettiere , ocurrido el 16 de agosto a los 36 años, Frankie Muniz publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a ella y acompañó la imagen con un mensaje en el que destacó los momentos que compartieron durante sus años de trabajo.
“Me entristece mucho la noticia sobre Hayden. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en muchos proyectos y siempre la pasé de maravilla”, escribió el actor.
Muniz también aseguró que conserva numerosos recuerdos de aquella etapa y cerró su mensaje con un deseo para la actriz: “Tengo muchísimas historias y recuerdos maravillosos con ella. Espero que descanse en paz”.
Panettiere apareció en cuatro episodios de Malcolm el de enmedio entre 2003 y 2005. Interpretó a Jessica, un personaje que tuvo una relación cercana con Malcolm, interpretado por Frankie, y que destacó por su personalidad enérgica y su característico pelo rubio y chinos.
Hayden Panettiere recordó con cariño su papel en la serie
Años después de su participación en la serie, Hayden Panettiere habló sobre experiencia y explicó que el papel de Jessica representó una oportunidad para interpretar a un personaje distinto a los que normalmente le ofrecían.
En una entrevista que le concedió a Entertainment Weekly en 2025, la actriz recordó que consiguió el personaje gracias a Bryan Cranston, quien dirigió uno de los episodios.
“Solo conseguí el papel porque Bryan era el director”, contó Panettiere. La actriz recordó además las palabras que Cranston le dijo durante su audición: “Me miró y me dijo: ‘Estás muy equivocada para esto. Pero vamos a hacer que funcione’”.
Panettiere consideró aquel momento especialmente importante en los primeros años de su carrera: “Esa fue la primera vez que experimenté que alguien realmente apostara por mí”.
La relación entre Cranston y la familia de Panettiere también tenía un antecedente. El actor había trabajado con Lesley Vogel, mamá de Hayden, en la telenovela Loving en 1984.
“Mi madre también interpretó a su esposa en Loving ... hace mucho tiempo”, explicó Panettiere, quien describió el reencuentro entre ambos como “realmente especial”.
Para la actriz, interpretar a Jessica también significó alejarse de la imagen que el público comenzaba a tener de ella. Antes de llegar a Malcolm el de en medio, ya había participado en varias películas y series de televisión.
“No era el tipo de papel que normalmente me verían interpretar, pero fue muy divertido encarnar un personaje totalmente fuera de lo común. Me encantó, me encanta la comedia y espero hacer más comedia en mi carrera”, señaló.
La familia de Panettiere confirmó su muerte el 16 de agosto, apenas unos días antes de que cumpliera 37 años. Su papá, Alan Lee ‘Skip’ Panettiere, compartió un comunicado en el que destacó la personalidad y el impacto que tuvo la actriz en quienes la conocieron.