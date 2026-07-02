El controversial video con el que Frankie Muniz, de 'Malcolm el de en medio', anunció su divorcio de Paige Price

Malcolm se divorcio: Frankie Muniz anuncia su divorcio de Paige Price y desata debate por la forma en que decidió

En el comunicado, la expareja explicó que llevaba un tiempo separada de manera privada y que, tras un proceso de reflexión, concluyó que su relación había evolucionado hacia una amistad sólida y una coparentalidad sana.

Frankie Muniz anuncia su divorcio de Paige Price. (Instagram)

"Después de 10 hermosos años juntos, hemos crecido de maneras que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como co-padres. Compartimos un hijo increíble que sigue siendo el centro de nuestro mundo y ambos somos padres más felices y fuertes gracias al amor y al crecimiento que hemos compartido".

También revelaron que continuarán trabajando juntos en Muniz Racing, el proyecto deportivo que desarrollan en conjunto, y pidieron respeto para su privacidad mientras atraviesan esta nueva etapa.

Frankie Muniz anunció su divorcio de Paige Price. (Instagram)

Llueven críticas a Frankie Muniz por anuncio de divorcio

Aunque el mensaje fue recibido con muestras de apoyo por parte de muchos seguidores, el anuncio tomó un giro inesperado debido al video que Frankie publicó para acompañarlo.

En las imágenes, el actor aparecía bailando sonriente junto a Paige, acompañado por una frase en la que reflexionaba sobre la posibilidad de seguir siendo amigo de la madre de su hijo después del divorcio. El tono optimista del video dividió opiniones. Mientras algunos usuarios destacaron la madurez con la que ambos enfrentan la separación y celebraron que prioricen el bienestar de su hijo, otros consideraron que el contenido era demasiado 'festivo' para anunciar el fin de un matrimonio.

‘Malcolm in the Middle’ star Frankie Muniz announces divorce from wife by dancing and celebrating in Instagram video.



The actor hastily deleted the video following backlash with fans criticizing him for ‘celebrating the break up of his family.’ pic.twitter.com/hOrdQvr9GH — Oli London (@OliLondonTV) July 2, 2026

Las críticas crecieron hasta el punto de que Muniz decidió eliminar el video de sus redes sociales. Poco después, Paige Price salió en defensa del mensaje y aseguró que el objetivo nunca fue minimizar el divorcio, sino mostrar que una separación también puede vivirse desde el respeto, el cariño y la gratitud.

Frankie Muniz anuncia su divorcio de Paige Price. (Instagram)

La historia de amor de Frankie Muniz y Paige Price

Frankie Muniz y Paige Price se conocieron en febrero de 2016 durante el Frank Sinatra Celebrity Invitational, un torneo benéfico celebrado en Indio, California.

En ese momento, ella trabajaba como presentadora y reportera especializada en golf, mientras que el actor participaba como invitado del evento. La conexión fue inmediata y pocos meses después comenzaron su relación.

Frankie Muniz anuncia su divorcio de Paige Price. (Instagram)

En noviembre de 2018, Muniz le pidió matrimonio durante el Lantern Fest, en Arizona. Un año más tarde sorprendieron al anunciar que se habían casado en una ceremonia íntima tras escalar Camelback Mountain, aunque meses después celebraron una boda formal con familiares y amigos.

En marzo de 2021 dieron la bienvenida a su único hijo, Mauz Mosley Muniz, quien, según dejaron claro en su comunicado, seguirá siendo el centro de sus vidas.

Además de compartir su vida personal, ambos desarrollaron diversos proyectos empresariales, entre ellos una tienda especializada en aceites de oliva y vinagres gourmet en Arizona. Actualmente continúan al frente de Muniz Racing, empresa vinculada a la carrera del actor en el automovilismo.