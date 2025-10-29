Desde hace 23 años, Frankie Muniz no le habla a Hilary Duff; así se rompió su gran amistad

El actor Frankie Muniz reveló que lleva más de dos décadas sin hablar con su amiga Hilary Duff tras un conflicto surgido durante el rodaje de Superagente Cody Banks (2003). Una intervención inesperada de la mamá de Duff fue el detonante que rompió una relación que consideraba sólida, aseguró Muniz.
Frankie Muniz sorprendió a sus seguidores al confesar que lleva más de 20 años sin hablar con Hilary Duff, con quien compartió protagonismo en la película Superagente Cody Banks (2003). En una reciente entrevista, el actor explicó que la ruptura de su amistad se debió a un conflicto ocurrido antes del rodaje, en el que, según él, la mamá de Duff tuvo un papel decisivo.
Muniz, recordado por su papel en Malcolm in the Middle, contó que en ese momento mantenía una relación cercana con Hilary Duff, pero todo cambió cuando su mamá intervino en la producción.
Mientras visitaba a Hilary en el set de Lizzie McGuire, la madre de la actriz le preguntó qué proyectos tenía para el verano. “Le conté que iba a filmar una película en la que interpretaría a una especie de joven James Bond”, explicó el actor. “Ella me preguntó si ya tenían a la actriz principal. Le dije que estaban considerando a Kristin Kreuk de Smallville".
Al día siguiente, la madre de Duff le dio una noticia que lo dejó helado: “Me dijo: ‘¡Adivina! Hilary hará la película contigo, ya firmamos el contrato anoche’. No podía creerlo. Era un proyecto del que no sabía nada el día anterior", dijo antes de confesar que se sintió traicionado.
“Su mamá se metió y cambió cosas sin que yo lo supiera”, explicó el actor, añadiendo que el episodio lo tomó completamente por sorpresa. “Teníamos una relación realmente buena durante mucho tiempo y de pronto todo se volvió raro. Desde entonces no hemos vuelto a hablar”, confesó.
El actor reconoció que el incidente le afectó más de lo que imaginaba y que aún siente cierta incomodidad al recordarlo. “Me enoja pensar que dejé que eso me afectara tanto, pero lo hizo”, comentó. A pesar de ello, Muniz aseguró que no guarda rencor hacia Duff y que incluso le gustaría poder tener una conversación con ella después de tantos años: “Estoy seguro de que ni siquiera sabe que pasó nada. Me encantaría hablar con ella algún día”.
23 years ago today, Hilary Duff and Frankie Muniz at E! Online's Sizzlin' 16 Class of 2002 Event (January 30, 2002) pic.twitter.com/eo2kstwFAL— Hilary Duff Diary (@HilaryDiary) January 30, 2025
¿Quién es Frankie Muniz, la estrella de 'Malcolm el de en medio?
Frankie Muniz es un actor, músico y piloto de automovilismo estadounidense, reconocido principalmente por haber interpretado a Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle, emitida entre 2000 y 2006.
Nació el 5 de diciembre de 1985 en Wood-Ridge, Nueva Jersey, y desde muy joven mostró interés por la actuación. Su talento lo llevó a participar en anuncios publicitarios y pequeños papeles televisivos hasta conseguir, a los 14 años, el papel que lo convertiría en una de las estrellas infantiles más populares de principios de los 2000.
Gracias a Malcolm in the Middle, Muniz alcanzó fama internacional y recibió múltiples nominaciones a premios importantes, como los Emmy y los Globos de Oro. Su interpretación de un niño genio en una familia disfuncional lo consolidó como uno de los jóvenes más queridos de la televisión de la época.
A la par que grababa la famosa serie, el actor incursionó en el cine con películas como My Dog Skip (2000), Big Fat Liar (2002) y Superagente Cody Banks (2003), esta última lo convirtió en un ídolo adolescente y en una figura clave del cine familiar de esa década.
A pesar de su éxito, Muniz decidió alejarse de la actuación a mediados de los años 2000 para dedicarse a otras pasiones. Una de ellas fue el automovilismo: compitió profesionalmente en distintas categorías de la Indy Pro Series, demostrando una habilidad notable detrás del volante. También exploró el mundo de la música como baterista de la banda Kingsfoil y más tarde de You Hang Up.
Los últimos años, Frankie Muniz ha hablado abiertamente sobre los desafíos que ha enfrentado, incluidos problemas de salud relacionados con la memoria y lesiones físicas provocadas por su carrera automovilística. Aun así, se ha mantenido activo en el ámbito del entretenimiento, participando en programas como Dancing with the Stars y en pequeños proyectos televisivos y cinematográficos.