Desde hace 23 años, Frankie Muniz no le habla a Hilary Duff; así se rompió su gran amistad

Así fue cómo la mamá de Hilary Duff rompió la amistad con Frankie Muniz

Frankie Muniz sorprendió a sus seguidores al confesar que lleva más de 20 años sin hablar con Hilary Duff, con quien compartió protagonismo en la película Superagente Cody Banks (2003). En una reciente entrevista, el actor explicó que la ruptura de su amistad se debió a un conflicto ocurrido antes del rodaje, en el que, según él, la mamá de Duff tuvo un papel decisivo.

Muniz, recordado por su papel en Malcolm in the Middle, contó que en ese momento mantenía una relación cercana con Hilary Duff, pero todo cambió cuando su mamá intervino en la producción.

Frankie Muniz revela por qué terminó su amistad con Hilary Duff. (Frazer Harrison/Getty Images)

Mientras visitaba a Hilary en el set de Lizzie McGuire, la madre de la actriz le preguntó qué proyectos tenía para el verano. “Le conté que iba a filmar una película en la que interpretaría a una especie de joven James Bond”, explicó el actor. “Ella me preguntó si ya tenían a la actriz principal. Le dije que estaban considerando a Kristin Kreuk de Smallville".

Al día siguiente, la madre de Duff le dio una noticia que lo dejó helado: “Me dijo: ‘¡Adivina! Hilary hará la película contigo, ya firmamos el contrato anoche’. No podía creerlo. Era un proyecto del que no sabía nada el día anterior", dijo antes de confesar que se sintió traicionado.

Hilary Duff y Frankie Muniz (Getty Images)

“Su mamá se metió y cambió cosas sin que yo lo supiera”, explicó el actor, añadiendo que el episodio lo tomó completamente por sorpresa. “Teníamos una relación realmente buena durante mucho tiempo y de pronto todo se volvió raro. Desde entonces no hemos vuelto a hablar”, confesó.

El actor reconoció que el incidente le afectó más de lo que imaginaba y que aún siente cierta incomodidad al recordarlo. “Me enoja pensar que dejé que eso me afectara tanto, pero lo hizo”, comentó. A pesar de ello, Muniz aseguró que no guarda rencor hacia Duff y que incluso le gustaría poder tener una conversación con ella después de tantos años: “Estoy seguro de que ni siquiera sabe que pasó nada. Me encantaría hablar con ella algún día”.