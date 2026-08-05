¿Continuará la leyenda de su papá? Thiago Messi deja la academia del Inter Miami para unirse a la Sub-14 del Barcelona
El hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo dejará la academia del Inter Miami para afrontar el mayor desafío de su formación como futbolista en la cantera más prestigiosa del futbol, la del FC Barcelona.
Thiago Messi volverá a vestir los colores del club que marcó la carrera de su padre. El hijo mayor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo dejará la academia del Inter Miami para incorporarse al equipo Sub-14 del FC Barcelona a partir de noviembre de 2026, cuando cumpla 14 años.
La decisión representa un nuevo capítulo para la familia Messi y permite a Thiago regresar al entorno donde vivió buena parte de su infancia, antes de que la carrera de Leo los llevara a París y posteriormente a Estados Unidos.
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Thiago Messi regresa a Barcelona a iniciar su formación como futbolista
Ésta no será la primera experiencia de Thiago dentro de la estructura blaugrana. Entre 2016 y 2019 formó parte de la Barça Escola, el programa de formación infantil del club, mientras Lionel Messi todavía era la gran figura del primer equipo.
Después acompañó a su familia durante la etapa del astro argentino en el Paris Saint-Germain y, en 2023, ingresó a la academia del Inter Miami, donde comenzó un proceso de formación mucho más competitivo dentro del sistema MLS NEXT.
El cambio también coincide con el momento en que Messi ha expresado públicamente que Barcelona sigue siendo el lugar que considera su hogar.
De acuerdo con medios españoles, fue el propio delantero argentino quien adelantó que Thiago iniciará oficialmente su trayectoria en la estructura competitiva del Barcelona una vez que cumpla 14 años, edad en la que podrá integrarse a la categoría correspondiente de la cantera azulgrana.
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Thiago, el Inter Miami y el peso del apellido Messi
Desde que comenzó a jugar partidos oficiales con las categorías inferiores del Inter Miami, cada aparición en la cancha de Thiago Messi generó una enorme atención, sobre todo, en redes sociales.
Sin embargo, entrenadores y responsables de la academia estadounidense procuraron reducir la presión mediática alrededor del adolescente, según se ha dado a conocer.
El sitio especializado MLSoccer publicó que el director de la academia y su cuerpo técnico explicaron que el principal objetivo había sido permitir que Thiago, al igual que sus hermanos Mateo y Ciro, disfrutaran el futbol con la mayor normalidad posible.
El personal del club reconoció que el apellido Messi provoca expectativas desproporcionadas y consideraba injusto exigirle convertirse en "el próximo Lionel Messi" cuando apenas atravesaba sus primeras etapas formativas.
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¿Qué dicen los especialistas sobre el nivel de juego de Thiago Messi?
A diferencia de otros hijos de grandes futbolistas, Thiago ha disputado buena parte de su proceso en torneos oficiales, lo que ha permitido que analistas y periodistas deportivos comiencen a identificar algunas características de su estilo.
Los videos de sus actuaciones con Inter Miami muestran a un joven futbolista con un perfil distinto al de su padre. Diversos observadores coinciden en que participa más como mediocampista ofensivo que como extremo o delantero.
Su principal virtud parece estar en la lectura del juego, la capacidad para recibir entre líneas y la distribución del balón antes que en el destaque individual.
Esa percepción también encuentra respaldo indirecto en el trabajo cotidiano del Inter Miami. El club explicó en su momento que sus procesos de captación y desarrollo privilegian jugadores técnicamente sólidos, inteligentes para competir bajo presión y con capacidad de adaptación táctica, características que encajan con las descripciones realizadas sobre Thiago durante su paso por la academia, pero sin hablar de un talento extraordinario.
Los logros de Thiago Messi con el Inter Miami
Más allá de la atención mediática, Thiago Messi sí acumuló logros deportivos con Inter Miami.
Durante 2026 integró el equipo Sub-14 que conquistó el torneo internacional MIC Football Punta Cana, una competencia que reunió a más de un centenar de equipos procedentes de una veintena de países.
Semanas antes también había participado en otra edición del torneo organizado por la academia del club estadounidense, mientras que en la temporada de MLS NEXT su categoría llegó hasta la final nacional antes de caer frente a Orlando City.
Estos resultados forman parte del crecimiento reciente de la academia del Inter Miami, considerada una de las que más ha evolucionado en Estados Unidos desde la llegada de Lionel Messi a la MLS.
La Masia, el verdadero examen para Thiago
El siguiente paso en la formación futbolística del primogénito deLeo Messi representa un desafío completamente distinto.
La Sub-14 del Barcelona forma parte del ecosistema competitivo de La Masia, considerada una de las academias más exigentes del futbol mundial.
En ese lugar se formaron además del propio Lionel Messi, figuras como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué,Cesc Fàbregas, Gavi, Alejandro Balde y Lamine Yamal, entre muchos otros.
Sin embargo, el simple hecho de ingresar a esa estructura no garantiza una carrera profesional. Es bien sabido que la competencia interna es feroz y cada temporada decenas de jugadores quedan fuera del proyecto deportivo.
Por ello, la llegada de Thiago Messi al Barcelona será observada con interés. Si logra consolidarse dentro del sistema blaugrana, comenzará a escribir una historia propia.
Si no, habrá confirmado lo que repiten desde hace años los responsables de su formación: llevar el apellido Messi abre puertas, pero no sustituye el rendimiento dentro del campo.