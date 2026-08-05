¿Continuará la leyenda de su papá? Thiago Messi deja la academia del Inter Miami para unirse a la Sub-14 del Barcelona

Thiago Messi regresa a Barcelona a iniciar su formación como futbolista

Ésta no será la primera experiencia de Thiago dentro de la estructura blaugrana. Entre 2016 y 2019 formó parte de la Barça Escola, el programa de formación infantil del club, mientras Lionel Messi todavía era la gran figura del primer equipo.

Thiago Messi, hijo mayor de Leo Messi y Antonela Roccuzzo, dejará el Inter Miami y llegará al Sub-14 del FC Barcelona (David Ramos/Getty Images)

Después acompañó a su familia durante la etapa del astro argentino en el Paris Saint-Germain y, en 2023, ingresó a la academia del Inter Miami, donde comenzó un proceso de formación mucho más competitivo dentro del sistema MLS NEXT.

El cambio también coincide con el momento en que Messi ha expresado públicamente que Barcelona sigue siendo el lugar que considera su hogar.

Messi sigue considerando al Barcelona como su "hogar" (Alex Caparros/Getty Images)

De acuerdo con medios españoles, fue el propio delantero argentino quien adelantó que Thiago iniciará oficialmente su trayectoria en la estructura competitiva del Barcelona una vez que cumpla 14 años, edad en la que podrá integrarse a la categoría correspondiente de la cantera azulgrana.