Mientras Lionel Messi vuelve a acaparar los reflectores con Argentina en el Mundial 2026, fuera de las canchas hay otro equipo que lo acompaña incondicionalmente: su familia. Junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, el capitán argentino es padre de tres hijos, quienes poco a poco también comienzan a despertar el interés de los aficionados por su cercanía con el futbol.
Thiago, Mateo y Ciro: quiénes son los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
¿Cómo se llaman y qué edad tienen los hijos de Messi?
Desde hace años, Antonela comparte en redes sociales algunos momentos familiares que muestran la faceta más relajada del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien ha dicho en distintas ocasiones que la paternidad cambió por completo su vida.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.
El mayor es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012, por lo que actualmente tiene 13 años. Es considerado el más tranquilo y reservado de los hermanos y ya forma parte de las categorías juveniles del Inter Miami.
El segundo es Mateo Messi, quien nació el 11 de septiembre de 2015 y hoy tiene 10 años. Su personalidad extrovertida y divertida lo ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la familia, gracias a los videos y fotografías que suelen compartirse en redes sociales.
El más pequeño es Ciro Messi, nacido el 10 de marzo de 2018. Con 8 años, también ha comenzado a dar sus primeros pasos en las fuerzas básicas del Inter Miami, siguiendo el mismo camino de sus hermanos mayores.
¿Los hijos de Messi quieren ser futbolistas?
Aunque Lionel Messi ha dejado claro que nunca presionará a sus hijos para seguir su profesión, los tres ya entrenan en la academia del Inter Miami, donde desarrollan sus habilidades junto a otros niños de su edad.
De acuerdo con declaraciones del propio futbolista, cada uno tiene características distintas dentro del terreno de juego. Thiago destaca por su visión, Mateo suele jugar más adelantado y tiene facilidad para marcar goles, mientras que Ciro sobresale por su velocidad y habilidad en el uno contra uno.
Más allá de su talento con el balón, la familia Messi-Roccuzzo ha procurado mantener una vida lo más normal posible. Entre entrenamientos, escuela y viajes para apoyar a su padre, Thiago, Mateo y Ciro se han convertido en una parte fundamental del legado del capitán argentino, quien sigue haciendo historia dentro de la cancha sin dejar de lado su faceta como padre.