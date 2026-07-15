Thiago, Mateo y Ciro: quiénes son los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

¿Cómo se llaman y qué edad tienen los hijos de Messi?

Desde hace años, Antonela comparte en redes sociales algunos momentos familiares que muestran la faceta más relajada del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien ha dicho en distintas ocasiones que la paternidad cambió por completo su vida.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

El mayor es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012, por lo que actualmente tiene 13 años. Es considerado el más tranquilo y reservado de los hermanos y ya forma parte de las categorías juveniles del Inter Miami.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - MARCH 23: Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, Thiago Messi, Mateo Messi y Ciro. (Marcelo Endelli/Getty Images)

El segundo es Mateo Messi, quien nació el 11 de septiembre de 2015 y hoy tiene 10 años. Su personalidad extrovertida y divertida lo ha convertido en uno de los favoritos de los seguidores de la familia, gracias a los videos y fotografías que suelen compartirse en redes sociales.

El más pequeño es Ciro Messi, nacido el 10 de marzo de 2018. Con 8 años, también ha comenzado a dar sus primeros pasos en las fuerzas básicas del Inter Miami, siguiendo el mismo camino de sus hermanos mayores.