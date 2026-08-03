El escándalo que rodea al fallecido empresario Mohamed Al Fayed, exdueño de Harrods , dio un nuevo giro. El Ministerio del Interior del Reino Unido reconoció oficialmente que varias mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte del magnate también fueron víctimas de trata de personas, una decisión que podría ampliar el alcance de las investigaciones sobre quienes habrían facilitado los delitos.
Escándalo de Mohamed Al-Fayed crece: confirman que varias víctimas también sufrieron trata de personas
Escándalo de Mohamed Al-Fayed crece
La resolución representa un paso importante para las denunciantes, quienes durante meses insistieron en que los abusos no pudieron ocurrir sin la participación de una red de colaboradores que reclutaba y trasladaba a mujeres para trabajar en empresas vinculadas a Al Fayed.
Las mujeres fueron reconocidas por el National Referral Mechanism (NRM), el sistema británico encargado de identificar a víctimas de trata de personas y esclavitud moderna. La decisión confirma que algunas fueron captadas mediante falsas ofertas de empleo o trasladadas dentro de las empresas controladas por Al Fayed antes de sufrir abusos sexuales.
De acuerdo con medios británicos, al menos cuatro sobrevivientes, y otras fuentes señalan que ya son cinco los casos oficialmente reconocidos, recibieron esta resolución en los últimos días, mientras continúan evaluándose más expedientes. La diferencia en el número responde a que nuevas resoluciones se han ido incorporando conforme avanza el proceso administrativo.
Las presuntas agresiones abarcan varias décadas, desde finales de los años setenta hasta después de la venta de Harrods en 2010, e incluyen denuncias de agresión sexual, violación, privación ilegal de la libertad y explotación.
Un caso que sigue creciendo tras la muerte de Al Fayed
Tras el reconocimiento oficial, las sobrevivientes reiteraron que Mohamed Al Fayed difícilmente habría actuado solo. La Policía Metropolitana mantiene abierta la investigación conocida como Operation Cornpoppy, que busca determinar si otras personas ayudaron a captar, trasladar o facilitar el acceso de mujeres al empresario. Hasta ahora, varias personas han sido interrogadas bajo sospecha de colaborar en delitos relacionados con violación y trata de personas.
Harrods, que desde 2010 pertenece a otros propietarios, ha reiterado públicamente su apoyo a las víctimas, ofrecido disculpas institucionales y establecido un programa de compensación para las sobrevivientes.
Mohamed Al Fayed, fallecido en 2023 a los 94 años, nunca enfrentó un juicio por estas acusaciones. Sin embargo, desde su muerte han surgido cientos de testimonios de mujeres que aseguran haber sufrido abusos mientras trabajaban en Harrods o en otras empresas de su imperio empresarial.