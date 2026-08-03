Escándalo de Mohamed Al-Fayed crece: confirman que varias víctimas también sufrieron trata de personas

Escándalo de Mohamed Al-Fayed crece

La resolución representa un paso importante para las denunciantes, quienes durante meses insistieron en que los abusos no pudieron ocurrir sin la participación de una red de colaboradores que reclutaba y trasladaba a mujeres para trabajar en empresas vinculadas a Al Fayed.

Las mujeres fueron reconocidas por el National Referral Mechanism (NRM), el sistema británico encargado de identificar a víctimas de trata de personas y esclavitud moderna. La decisión confirma que algunas fueron captadas mediante falsas ofertas de empleo o trasladadas dentro de las empresas controladas por Al Fayed antes de sufrir abusos sexuales.

Mohammed Al Fayed y Lady Di. (Getty Images)

De acuerdo con medios británicos, al menos cuatro sobrevivientes, y otras fuentes señalan que ya son cinco los casos oficialmente reconocidos, recibieron esta resolución en los últimos días, mientras continúan evaluándose más expedientes. La diferencia en el número responde a que nuevas resoluciones se han ido incorporando conforme avanza el proceso administrativo.

Las presuntas agresiones abarcan varias décadas, desde finales de los años setenta hasta después de la venta de Harrods en 2010, e incluyen denuncias de agresión sexual, violación, privación ilegal de la libertad y explotación.